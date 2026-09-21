Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 comenzará la semana al alza tras las correcciones del pasado viernes

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 1,60% hasta los 19.513,8 puntos y ahora toca ver si tendremos continuación de las caídas o no tras el vencimiento con cuádruple hora bruja.

- El precio del petróleo Brent continúa con su lenta moderación y se acerca a los 101 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro intenta reaccionar al alza tras la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la Fed la semana pasada, aunque todavía cotiza por debajo de los 1,15 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro se frena antes de alcanzar los 4.400 dólares y pelea ahora por no perder los 4.350 dólares.

- El bitcóin pelea por romper sus máximos de este mes en los 82.250 dólares.