Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 comenzará la semana al alza tras las correcciones del pasado viernes
La sesión posterior a la 'cuádruple hora bruja' por el vencimiento de futuros y opciones del mes de septiembre viene positiva.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 1,60% hasta los 19.513,8 puntos y ahora toca ver si tendremos continuación de las caídas o no tras el vencimiento con cuádruple hora bruja.
- El precio del petróleo Brent continúa con su lenta moderación y se acerca a los 101 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro intenta reaccionar al alza tras la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la Fed la semana pasada, aunque todavía cotiza por debajo de los 1,15 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro se frena antes de alcanzar los 4.400 dólares y pelea ahora por no perder los 4.350 dólares.
- El bitcóin pelea por romper sus máximos de este mes en los 82.250 dólares.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El Banco de Corea lanza un piloto de liquidación de won offshore de 24 horas
El Banco de Corea (BOK) dice que ha lanzado un piloto para una red de liquidación de won offshore de 24 horas para apoyar los esfuerzos para reducir las barreras de acceso para los inversores extranjeros. La Red Internacional de Transferencia de Fondos BOK Won comenzó su operación de prueba a las 09:00 (hora local) con cuatro bancos nacionales —Kookmin Bank, Woori Bank, Hana Bank y Shinhan Bank— como socios.
La implementación completa está prevista para enero, después de lo cual se unirán los bancos extranjeros. La red funcionará las 24 horas, desde las 09:00h de cada día hábil hasta las 09:00h del día siguiente, pero estará cerrada los fines de semana y días festivos.
El sistema permitirá a los inversores offshore utilizar cuentas abiertas bajo RFI-K (instituciones extranjeras registradas para negocios en won) en sus jurisdicciones de origen para realizar transacciones en won con otros inversores extranjeros.
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Los fundamentos económicos de Qatar son sólidos; confía en capear la interrupción actual
El Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo en el Foro Económico de Qatar que los desarrollos recientes han interrumpido materialmente a Qatar y la región, pero que el shock es temporal en lugar de estructural. Dijo que los fundamentos económicos de Qatar son sólidos y están siendo puestos a prueba, y que el país es más fuerte y se espera que supere la interrupción.
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El canciller de Irán visitará Qatar antes de la Asamblea General de la ONU
El canciller de Irán, Abbas Araghchi, hará una parada en Doha antes de viajar a Nueva York para asistir a la 81ª Asamblea General de la ONU, según informaron fuentes iraníes el día 20. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majid Al‑Ansari, dijo que Doha se está comunicando tanto con Estados Unidos como con Irán para impulsar la reanudación de las negociaciones.
Varios funcionarios estadounidenses han dicho a Qatar que quieren un acuerdo para poner fin al conflicto. Qatar dijo que ha intercambiado puntos de vista con ambas partes en las últimas semanas, pero no dio un plazo para reiniciar las conversaciones.
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El vicepresidente chino Han Zheng se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes australiana
El vicepresidente chino Han Zheng se ha reunido este lunes con el presidente de la Cámara de Representantes australiana, Dick. Ha dicho que la reunión de Xi con el primer ministro en julio marcó la dirección para estrechar lazos y que China está dispuesta, guiada por el consenso de los líderes, a profundizar la comunicación estratégica, expandir la cooperación mutuamente beneficiosa, coordinar multilateralmente y gestionar adecuadamente las diferencias para construir una asociación estratégica integral entre China y Australia más madura, estable y productiva.
Dick dijo que la visita subraya los profundos vínculos comerciales y entre personas, que Australia valora la relación y se adhiere a la política de 'Una Sola China', y que la Cámara busca impulsar el diálogo y la cooperación pragmática para beneficiar a ambos pueblos.
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El BOJ podría aumentar tipos cada dos reuniones hasta alcanzar el 2% para junio de 2027
El analista de SocGen, Jin Kenzaki, dijo en una nota que el Banco de Japón podría subir las tasas en cualquier otra reunión de política, llevando la tasa de política terminal a aproximadamente el 2% para junio de 2027. Kenzaki citó la conferencia de prensa posterior al aumento del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, donde Ueda dijo que con la inflación subyacente acercándose al objetivo del 2%, el próximo enfoque es si la inflación se estabilizará en ese nivel.
Ueda señaló que las negociaciones salariales de la próxima primavera son clave para esa evaluación, y SocGen espera que el fuerte impulso de esas conversaciones persista durante el próximo año.
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El auge de los chips generará grandes entradas de efectivo para empresas surcoreanas
Analistas de Goldman Sachs, liderados por Irene Choi, afirman que el auge de los semiconductores podría generar unos 150 billones de KRW en efectivo neto para las empresas surcoreanas de chips en 2026 (≈4,9% del PIB), aumentando hasta el 9,3% en 2027.
El informe señala que el grado en que las empresas repatríen las ganancias obtenidas en el extranjero —históricamente alrededor del 60%— podría ser un factor clave determinante de la dinámica de los mercados financieros internos. Se prevé que los salarios y los pagos de dividendos de las principales empresas de chips alcancen el 5,2% del PIB para 2027, el nivel más alto registrado.
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Claves para la sesión de hoy