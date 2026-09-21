El bitcoin rebota un 6% y supera los 86.000 dólares por primera vez desde enero

Superar la resistencia técnica entre 82.000 y 83.000 dólares mejora la estructura a corto plazo del bitcoin.

El repunte se atribuye en parte a un short squeeze, con liquidaciones de posiciones cortas por más de 212 millones de dólares.

La criptomoneda suma un avance del 9% en lo que va de mes, tras subir un 25% en agosto y más del 7% en julio.

El bitcoin rebota más de un 6% este lunes y supera los 86.000 dólares, nivel que no alcanzaba desde enero.

El bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, extiende su racha alcista. La moneda virtual acaba de recuperar los 86.000 dólares, una cota que no tocaba desde principios de año, concretamente desde enero.

La cripto ha reconquistado este nivel tras impulsarse más de un 6% este lunes.

El rebote se une a las subidas que ha encadenado el bitcoin en los últimos días. El valor de la criptomoneda avanzó más de un 5% la semana pasada y acumula un rendimiento del 9% en lo que va de mes.

Y este avance también se une al buen verano que ha firmado la moneda virtual. El bitcoin subió un 25% en agosto y avanzó algo más de un 7% en julio.

Con todo, la cripto intenta revertir el golpe de junio (-20%) y el de mayo (-3,5%), provocados por la reorganización de carteras a consecuencia de la guerra en Irán.

Desde eToro explican que, tras superar estas cotas psicológicas, el mercado "tiene que demostrar que existe una demanda real". Todo porque el rebote de este lunes no se debe completamente a una demanda sostenida de la cripto.

"En la última hora, se han liquidado posiciones en bitcoin por valor de 218 millones de dólares, de los cuales más de 212 millones correspondían a posiciones cortas", señalan sus analistas.

Y esto indica que una parte significativa del movimiento ha sido impulsada por un short squeeze u estrangulamiento de posiciones cortas y no por una nueva demanda sostenida que entra en el mercado.

A pesar de ello, los mismos analistas explican que romper la zona de entre los 82.000 y 83.000 dólares es importante porque se venía observando como una "resistencia técnica clave" y esto hace que mejore su estructura a corto plazo.