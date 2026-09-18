Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,00% hasta los 19.831,8 puntos y encarrila la cuádruple hora bruja de la sesión de hoy con dudas sobre su continuidad alcista.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente alcista y parece que hay fuerza para estirar la reacción alcista también a la sesión de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,77 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,14 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor se hace con los 29,75 euros y por lo tanto entramos en los 29,76 euros colocando un stop de protección en los 27,79 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.