Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.
El Ibex 35 cerró con una subida del 1% hasta los 19.831,8 puntos, en un contexto de posible continuación alcista.
Wall Street vivió una sesión claramente alcista, lo que podría influir positivamente en el mercado español.
Entre los valores destacados para invertir se encuentran Bankinter, BBVA, Repsol y Unicaja, todos ellos con estrategias y stops definidos.
Se recomienda especial atención a Unicaja, con posible entrada si supera los 3,68 euros y stop en 3,45 euros.
El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,00% hasta los 19.831,8 puntos y encarrila la cuádruple hora bruja de la sesión de hoy con dudas sobre su continuidad alcista.
En Wall Street tuvimos una sesión claramente alcista y parece que hay fuerza para estirar la reacción alcista también a la sesión de hoy.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,77 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 25,14 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Repsol: El valor se hace con los 29,75 euros y por lo tanto entramos en los 29,76 euros colocando un stop de protección en los 27,79 euros en base a cierres.
- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.