Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 presenta dudas ante el vencimiento de opciones y futuros del mes de septiembre

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,00% hasta los 19.831,8 puntos y encarrila la cuádruple hora bruja de la sesión de hoy con dudas sobre su continuidad alcista.

- El precio del petróleo Brent frena su escalada ante los movimientos de Arabia Saudí para bombear petróleo por su oleoducto al Mar Rojo, aunque continúa cerca de los 104 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro sufre la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la FED y se esfuerza por no perder los 1,145 contra el dólar.

- El precio de la onza de oro regresa por encima de los 4.300 dólares a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense.

- El bitcóin consigue recuperar el soporte en los 76.240 dólares y se va ahora a por los 77.500 dólares.