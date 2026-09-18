Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 presenta dudas ante el vencimiento de opciones y futuros del mes de septiembre
Hoy tendremos la cuádruple hora bruja que podría estirar la reacción alcista del selectivo español.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,00% hasta los 19.831,8 puntos y encarrila la cuádruple hora bruja de la sesión de hoy con dudas sobre su continuidad alcista.
- El precio del petróleo Brent frena su escalada ante los movimientos de Arabia Saudí para bombear petróleo por su oleoducto al Mar Rojo, aunque continúa cerca de los 104 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro sufre la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la FED y se esfuerza por no perder los 1,145 contra el dólar.
- El precio de la onza de oro regresa por encima de los 4.300 dólares a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense.
- El bitcóin consigue recuperar el soporte en los 76.240 dólares y se va ahora a por los 77.500 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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La debilidad del yen y los subsidios empujan el precio del Tesla Model Y en Tokio por debajo de los 23.000 dólares
La debilidad del yen, sumada a los subsidios centrales y municipales de hasta aproximadamente 2 millones de yenes, pueden reducir el precio del Modelo Y de Tesla en Tokio desde los 5,6 millones de yenes publicados hasta tan solo 3,6 millones de yenes (≈$22.900).
Con subsidios, el precio del Model 3 puede bajar a 3,3 millones de yenes. Tesla está anunciando activamente estos subsidios a los clientes en un mercado dominado por Toyota y Suzuki.
El Modelo Y fue el automóvil más importado en Japón en el primer semestre por volumen.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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SoftBank aumenta el préstamo de margen colateral de Arm a 25.000 millones de dólares para financiar inversiones en IA
SoftBank Group ha aumentado un préstamo de margen garantizado por acciones de Arm en 5.000 millones de dólares hasta los 25.000 millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El grupo renegoció los términos con los prestamistas y firmó un acuerdo este mes.
Es la tercera expansión de la instalación respaldada por Arm, ya que el fundador Masayoshi Son busca miles de millones para financiar inversiones en IA en expansión, incluido un compromiso de casi 65.000 millones de dólares para OpenAI. SoftBank también está buscando construir grandes centros de datos: SB Energy está desarrollando 8,8 GW de capacidad en EE. UU. con un gasto de capital estimado de alrededor de 174.000 millones de dólares, y el grupo planea un proyecto de centro de datos de 5 GW en Francia.
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Los rendimientos de los bonos globales en niveles elevados no amenazan la estabilidad financiera
El vicepresidente del BCE, el croata Boris Vujcic, dijo que el precio de mercado para nuevas subidas de tipos del BCE se ha visto impulsado principalmente por el aumento de los precios de la energía, pero que los responsables de las políticas juzgarán los próximos movimientos basándose en indicadores económicos más amplios y no sólo en la energía. Advirtió que si la inflación se mantiene elevada durante el otoño y afecta los ingresos y el consumo de los hogares, pesaría sobre el PIB. El BCE supervisará los próximos meses y ajustará su política en consecuencia.
Los rendimientos de los bonos globales han aumentado a niveles previos a la crisis financiera en medio de mayores expectativas de inflación y tasas, además de grandes emisiones gubernamentales y del sector tecnológico. Vujcic dijo que esas medidas no plantean riesgos para la estabilidad financiera porque los bancos de la zona del euro están bien capitalizados y la liquidez es amplia.
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La subida de tipos del Banco de Japón reduce el atractivo de los activos estadounidenses para los inversores japoneses
El Banco de Japón ha elevado su tasa de interés oficial al 1,25% en un momento en el que los inversores japoneses poseen alrededor de 2,5 billones de dólares en acciones, bonos y otros activos financieros estadounidenses, aproximadamente la mitad de una cartera de 5 billones de dólares en el extranjero.
Las tasas internas más altas podrían atraer capital de regreso a Japón, lo que podría desacelerar o revertir los flujos de efectivo que han respaldado a los mercados estadounidenses y globales. Algunos analistas dicen que un aumento modesto puede no provocar grandes repatriaciones porque los inversores aún pueden comprar tecnología estadounidense o bonos extranjeros de mayor rendimiento; Los rendimientos en el exterior se mantienen por encima de Japón.
Norihiro Yamaguchi, economista jefe para Japón de Oxford Economics en Tokio, dijo que no espera una repatriación a gran escala de los bonos del Tesoro estadounidense a menos que el Banco de Japón aclare su intención de tasa terminal y su ruta de aumento.
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Claves para la sesión de hoy