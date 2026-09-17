Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encajará hoy la subida de tipos de interés por parte de la FED
Kevin Warsh habló de más subidas de tasas de interés si continúa la presión alcista de los precios.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,41% hasta los 19.635,8 puntos y ahora tendrá que reaccionar a la subida de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense.
- El precio del petróleo Brent frena su escalada y ahora se coloca ligeramente por debajo de los 106 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro sufre la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la FED y se acerca a los 1,145 contra el dólar.
- El precio de la onza de oro no puede consolidar precios por encima de los 4.300 dólares por la fortaleza del dólar estadounidense.
- El bitcóin pelea por recuperar el soporte en los 76.240 dólares tras llegar a perder ayer los 75.000 dólares.
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La decisión de la Fed hace que la subida de tipos del BOJ sea "casi inevitable"
El yen y otras monedas asiáticas se debilitaron después de la primera subida de tipos de la Reserva Federal en tres años, lo que aumentó la presión sobre el Banco de Japón.
El yen ha caído más de un 1,1% desde la decisión, mientras que el dólar subió un 0,7% frente a una cesta de importantes socios comerciales. Mitul Kotecha, jefe de estrategia macroeconómica de divisas y mercados emergentes de Asia en Barclays, dijo que las medidas dejan a las monedas asiáticas en desventaja y hacen que una subida de tipos del BOJ sea "casi inevitable".
Abbas Keshvani, macroestratega de RBC Capital Markets Asia, dijo que la región enfrenta un doble golpe: ser en gran medida importadores de energía y ver una renovada atracción del dólar por el ajuste de la Reserva Federal, lo que significa que muchos bancos centrales asiáticos tendrán dificultades para competir.
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Los tránsitos comerciales por el Estrecho de Ormuz caen a 3
Los datos preliminares de seguimiento de buques de Refinitiv publicados hoy muestran que los tránsitos comerciales a través del Estrecho de Ormuz cayeron a 3 el miércoles, frente a los 12 del día anterior y muy por debajo del promedio de aproximadamente 17 buques en 10 días. Los datos excluyen a los buques que puedan haber apagado su sistema de identificación automática (AIS) para evitar ser detectados.
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La Reserva Federal podría subir dos veces más en este ciclo
El economista jefe de DBS Group, Taimur Baig, dice que la Reserva Federal podría subir las tasas dos veces más en este ciclo: una a finales de este año y otra a principios de 2027. Agrega que el aumento unánime de la Reserva Federal en septiembre allana el camino para un mayor ajuste.
Si bien la inflación parece estar impulsada en gran medida por la oferta, Baig advierte que los riesgos alcistas para las perspectivas de inflación podrían impulsar acciones adicionales. Cita la opinión del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, de que el ritmo de desinflación hacia el objetivo del 2% es insatisfactorio y que las tasas de corto plazo siguen siendo la principal herramienta de la Reserva Federal. Baig fija el tipo terminal del ciclo en el 4,5%.
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Claves para la sesión de hoy