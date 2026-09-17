Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encajará hoy la subida de tipos de interés por parte de la FED

- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,41% hasta los 19.635,8 puntos y ahora tendrá que reaccionar a la subida de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense.

- El precio del petróleo Brent frena su escalada y ahora se coloca ligeramente por debajo de los 106 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro sufre la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la FED y se acerca a los 1,145 contra el dólar.

- El precio de la onza de oro no puede consolidar precios por encima de los 4.300 dólares por la fortaleza del dólar estadounidense.

- El bitcóin pelea por recuperar el soporte en los 76.240 dólares tras llegar a perder ayer los 75.000 dólares.