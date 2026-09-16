Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,05% hasta los 19.555,9 puntos tras marcar nuevos mínimos intradiarios perdiendo puntualmente los 19.400 puntos para recuperar parte de la caída de cara al cierre.

En Wall Street tuvimos una nueva sesión de correcciones aunque los soportes de corto plazo aguantaron con la excepción del Russell 2000, el índice más sensible a los tipos de interés.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,625 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,90 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: Vamos a vigilar los 29,75 euros para entrar si vemos que se hace con ellos colocando un stop de protección en los 27,79 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.