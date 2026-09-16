Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará recuperar parte de la caída de ayer a la espera de la FED

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,05% hasta los 19.555,9 puntos tras marcar nuevos mínimos intradiarios perdiendo puntualmente los 19.400 puntos para recuperar parte de la caída de cara al cierre.

- El precio del petróleo Brent continúa al alza y corona los 108 dólares por barril en su versión al contado.

- La Fed de Kevin Warsh se reúne por sexta vez en un año en el que todavía no se han tocado los tipos de interés a pesar de las presiones inflacionistas por la guerra en Irán. El encuentro ha empezado este martes, pero no será hasta las 20h de esta noche cuando se conozca la decisión que tome el guardián del dólar sobre el precio del dinero.

- En el mercado de divisas, el euro tira la toalla por reconquistar los 1,16 dólares por euro ante el escenario de supuesta subida de tipos de interés por parte de la FED que conoceremos en la jornada de hoy.

- El precio de la onza de oro recupera los 4.300 dólares tras volver a apoyarse en la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.270,5 dólares.

- El bitcóin sufrió ayer una importante corrección que pone fin a su importante soporte en los 76.240 dólares.