Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará recuperar parte de la caída de ayer a la espera de la FED
Todos los mercados a la espera de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,05% hasta los 19.555,9 puntos tras marcar nuevos mínimos intradiarios perdiendo puntualmente los 19.400 puntos para recuperar parte de la caída de cara al cierre.
- El precio del petróleo Brent continúa al alza y corona los 108 dólares por barril en su versión al contado.
- La Fed de Kevin Warsh se reúne por sexta vez en un año en el que todavía no se han tocado los tipos de interés a pesar de las presiones inflacionistas por la guerra en Irán. El encuentro ha empezado este martes, pero no será hasta las 20h de esta noche cuando se conozca la decisión que tome el guardián del dólar sobre el precio del dinero.
- En el mercado de divisas, el euro tira la toalla por reconquistar los 1,16 dólares por euro ante el escenario de supuesta subida de tipos de interés por parte de la FED que conoceremos en la jornada de hoy.
- El precio de la onza de oro recupera los 4.300 dólares tras volver a apoyarse en la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.270,5 dólares.
- El bitcóin sufrió ayer una importante corrección que pone fin a su importante soporte en los 76.240 dólares.
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KOSPI y Nikkei cierran al alza
El KOSPI de Corea del Sur cerró con un alza de 90,71 puntos (+1,37%) hasta los 6.717,97 puntos. SK Hynix subió un 4,08% y Samsung Electronics ganó un 2,01%.
Por su parte, el Nikkei 225 de Japón cerró con un alza de 438,90 puntos (+0,69%) hasta los 63.923 puntos.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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La inflación del Reino Unido sube por segundo mes y aumenta la presión sobre el Banco de Inglaterra
La inflación al consumidor en el Reino Unido aumentó por segundo mes consecutivo en agosto debido al aumento del combustible para vehículos, lo que aumentó la presión sobre el Banco de Inglaterra antes de su decisión política.
La ONS dijo que el IPC aumentó un 3,1% interanual en agosto, el más alto desde marzo y frente al 2,9% de julio. La cifra coincidió con la mediana de los economistas y superó la proyección anterior del 2,8% del Banco de Inglaterra.
La aceleración fue impulsada por el aumento de los precios de la gasolina y el diésel vinculados al actual conflicto en Oriente Medio relacionado con Irán. El petróleo mundial se cotiza por encima de los 100 dólares el barril y los precios de los surtidores en el Reino Unido están en su nivel más caro desde 2022. La libra esterlina mantuvo sus ganancias tras la publicación.
Se espera que los funcionarios del Banco de Inglaterra que se reunirán esta semana mantengan las tasas sin cambios, citando un mercado laboral débil que hasta ahora ha contenido los efectos de contagio. El gobernador Bailey advirtió que un conflicto prolongado, la sequía en el Reino Unido y un inminente El Niño podrían aumentar los riesgos para los precios de los alimentos.
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SK Hynix en conversaciones con Intel para producir chips de memoria en EE. UU. por primera vez
Fuentes de Reuters dicen que SK Hynix está en conversaciones exploratorias con Intel para fabricar chips de memoria en Estados Unidos por primera vez. Las opciones incluyen arrendar parte de la fábrica planificada de Intel en Ohio o formar una empresa conjunta con Intel y los principales proveedores de servicios en la nube que buscan asegurar el suministro de memoria.
El acuerdo aliviaría la presión sobre Intel y representaría una victoria para la administración Trump, pero el posible rechazo de Corea del Sur por la tecnología sensible es un obstáculo clave. No se ha tomado ninguna decisión y no está claro qué productos SK Hynix (DRAM para servidores/PC/teléfonos, NAND o memoria de alto ancho de banda (HBM) para procesadores de IA) se producirían en Ohio.
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Niveles operativos de los valoles del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Von der Leyen propondrá la creación del Consejo de Seguridad Europeo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará su discurso sobre el estado de la Unión y se dispone a proponer una revisión integral de la arquitectura de seguridad de Europa, informa un sitio de noticias europeo.
Según se informa, su discurso pide el establecimiento de un Consejo de Seguridad Europeo compuesto por líderes de la UE y líderes de países seleccionados no pertenecientes a la UE, incluidos Ucrania, el Reino Unido, Noruega y Canadá.
También instará a un nuevo “protocolo de seguridad” a nivel europeo inspirado en el Artículo 4 de la OTAN, que permite a los miembros solicitar consultas cuando consideren que su seguridad o integridad territorial están amenazadas.
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El viceprimer ministro de Corea del Sur dice que el país no puede frenar el desarrollo de la IA y seguirá adelante
El viceprimer ministro de Corea del Sur, Kyunghoon Bae, dice que el país no debe frenar el desarrollo de la IA en medio del debate global sobre el ritmo de la tecnología.
Dijo que Seúl no permitirá que el reloj de la IA de Corea retroceda, se moverá más rápido pero de forma más segura, y pronto dará a conocer un plan para un modelo de IA fundacional nacional independiente.
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SoftBank promete 64.600 millones de dólares a OpenAI
Los CDS a cinco años de SoftBank se mantuvieron cerca del máximo de tres años, ya que los operadores valoraron la exposición del grupo después de que comprometió 64.600 millones de dólares en OpenAI. El proveedor de datos CMA muestra el CDS a cinco años en torno a 383,2 puntos básicos, cerca del máximo de 2023.
OpenAI, una de las mayores apuestas de SoftBank, se encuentra en las primeras conversaciones sobre una ronda de financiación previa a la IPO que valora a la empresa por encima de 1,2 billones de dólares; El director ejecutivo, Sam Altman, dijo que se está preparando una oferta pública inicial, pero que no se espera que se realice este año.
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Arabia Saudita aumenta los envíos de petróleo a través de Omán después de que un oleoducto resultara dañado por un ataque con drones
Las fuentes dicen que después de que un ataque con drones dañara el oleoducto hacia el Mar Rojo, Arabia Saudita está aumentando los envíos de crudo a las refinerías asiáticas mediante transferencias de barco a barco frente a Sohar, Omán.
Aramco lo está ofreciendo a los compradores asiáticos a largo plazo Arab Light, Arab Medium y Arab Heavy cargados en Sohar, fuera del Estrecho de Ormuz, lo que indica que se están sacando más barriles del Golfo para su transbordo.
Las fuentes dicen que Aramco ha hecho propuestas árabes de suministro medio/pesado similares a compradores asiáticos al menos dos veces en las últimas semanas. El rastreador satelital Energy Aspects muestra que las cargas diarias en las terminales del Golfo Ras Tanura y Juaymah se duplicaron durante la semana pasada a aproximadamente los 4 millones de barriles.
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Hong Kong impulsará la conducción autónoma transfronteriza
El director ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dio a conocer el primer plan quinquenal de desarrollo económico y social de la RAE (2026-2030), prometiendo medidas para facilitar los flujos de vehículos transfronterizos y promover la conducción autónoma transfronteriza.
El plan exige una optimización continua del acceso hacia el norte para los vehículos matriculados en Hong Kong y el acceso hacia el sur para los vehículos matriculados en Guangdong, la promoción de una infraestructura de carga de vehículos eléctricos interoperable y la planificación e implementación proactivas de proyectos piloto transfronterizos de conducción autónoma de importancia estratégica para respaldar la ampliación y la comercialización en medio de la creciente demanda de viajes y desplazamientos transfronterizos.
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El director financiero de Lenovo dice que la empresa está claramente infravalorada frente a Dell
El vicepresidente senior y director financiero del Grupo Lenovo, Zheng Xiaoming, dijo que la valoración de la compañía está claramente por debajo de la de Dell, mientras que las brechas de ingresos y ganancias netas son mucho menores, y agregó que "estamos completamente infravalorados por el mercado". Dijo que el crecimiento no solo se espera, sino que se manifiesta en pedidos reservados y múltiples proyectos de clientes en avance.
Zheng dijo anteriormente que la cartera de oportunidades de servidores de IA de Lenovo se ha expandido desde los 10.000 millones de dólares, luego a los 20.000 millones y ahora hasta los 50.000 millones de dólares.
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Hong Kong proyecta que el tiempo de espera para la vivienda pública sea inferior a cuatro años para 2030-31
El director ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dio a conocer el primer plan quinquenal de desarrollo económico y social de la RAE (2026-2030), dirigido a unas 196.000 unidades de vivienda pública, incluidas viviendas públicas simplificadas, entre 2026-27 y 2030-31.
El plan proyecta que el tiempo promedio de espera para la vivienda pública disminuirá a 4,5 años en 2026-27 y a menos de cuatro años para 2030-31.
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Claves para la sesión de hoy