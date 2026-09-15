Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 1,38% en los 19.565,5 puntos volviendo a testear la zona de mínimos de la semana pasada.

En Wall Street tuvimos una nueva reacción alcista que vuelve a quedar totalmente neutralizada con las correcciones de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,595 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,08 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: Vamos a vigilar los 29,75 euros para entrar si vemos que se hace con ellos colocando un stop de protección en los 27,79 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.