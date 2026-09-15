Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera la decisión de la FED de mañana ante el soporte de los 19.500 puntos

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 1,38% en los 19.565,5 puntos volviendo a testear la zona de mínimos de la semana pasada.

- El crudo de referencia en Europa continúa claramente por encima de los 107 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro tira la toalla por reconquistar los 1,16 dólares por euro ante el escenario de supuesta subida de tipos de interés por parte de la FED que conoceremos mañana.

- El precio de la onza de oro pierde los 4.300 dólares y amenaza la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.270,5 dólares.

- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.