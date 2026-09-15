Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera la decisión de la FED de mañana ante el soporte de los 19.500 puntos
Hoy arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense y las probabilidades de subida se disparan hasta el 93%.
LAS CLAVES
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 1,38% en los 19.565,5 puntos volviendo a testear la zona de mínimos de la semana pasada.
- El crudo de referencia en Europa continúa claramente por encima de los 107 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro tira la toalla por reconquistar los 1,16 dólares por euro ante el escenario de supuesta subida de tipos de interés por parte de la FED que conoceremos mañana.
- El precio de la onza de oro pierde los 4.300 dólares y amenaza la media móvil de medio plazo que pasa por los 4.270,5 dólares.
- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Los inversores recurren a los bonos soberanos de Europa del Este
Los inversores que buscan rendimiento en la deuda soberana europea están apuntando cada vez más a Europa del Este (en particular Bulgaria, Hungría y Lituania) debido a mejores métricas económicas y fiscales y rendimientos relativamente más altos en comparación con sus pares occidentales. Las transiciones políticas y las perspectivas de adopción del euro, sujetas a las estrictas condiciones de entrada de Bruselas, se suman al caso.
Los riesgos clave incluyen la volatilidad de la moneda local, poca liquidez en el mercado secundario, una enorme exposición a shocks energéticos y de deuda paneuropeos (en particular para Hungría sin litoral) y deuda y déficits persistentemente elevados en partes de la región.
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CEO de Oman LNG: la crisis del Estrecho de Ormuz terminará pronto
En un foro industrial en Bangkok este martes, el CEO de Oman LNG ha dicho que la crisis del Estrecho de Ormuz terminará pronto y no cambiará los planes a largo plazo de la compañía. Dijo que la expansión para aumentar la producción ha estado en marcha durante años y que la empresa está planeando una mayor producción en lugar de una respuesta a la crisis.
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Interrupción del GNL de Oriente Medio vista como a corto plazo
El ejecutivo de ExxonMobil, Andrew Barry, presidente de desarrollo del mercado de GNL, ha dicho este martes en un evento de la industria en Bangkok que las actuales interrupciones del suministro de GNL en Oriente Medio son esencialmente a corto plazo y que históricamente la región ha proporcionado un suministro fiable e incremental en crisis, dejando sin cambios su importancia a largo plazo.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. suben a lo largo de la curva antes de la decisión sobre los tipos de la Fed
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a lo largo de la curva en las operaciones asiáticas antes de la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal del miércoles.
El bono a 10 años superó brevemente el 5% el lunes por primera vez desde octubre de 2023. Los datos de LSEG muestran que los mercados asignan una probabilidad del 93% a un aumento de 25 puntos básicos.
Tradeweb informa que el rendimiento a 2 años subió 4,4 puntos básicos hasta el 4,676% y el rendimiento a 10 años subió 6,2 puntos básicos hasta el 5,021%.
Un estratega de tipos de ING dijo: "Lógicamente una subida de tipos debería calmar el largo plazo, sin embargo, el largo plazo es a menudo extremadamente errático".
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El Banco de Inglaterra detendrá la venta de gilts a largo plazo, dando margen al nuevo canciller antes de su primer presupuesto
El Banco de Inglaterra planea detener la venta de gilts a largo plazo, específicamente papeles de 20 y 30 años acumulados durante la crisis financiera. Los economistas estiman que las desinversiones de gilts desde 2022 han costado a los contribuyentes alrededor de 22.000 millones de libras; pausar las ventas hasta el final de la década ahorraría aproximadamente 2.500 millones al año en comparación con la continuación de las desinversiones actuales y podría evitar decenas de miles de millones en pérdidas.
La decisión se produce cuando una venta global de bonos y el aumento de los costos de endeudamiento han aumentado la presión sobre el nuevo canciller antes de un primer presupuesto el 28 de octubre. Pausar las ventas liberaría espacio para aliviar las medidas del costo de vida, pero complicaría el cumplimiento de las reglas fiscales que exigen un equilibrio diario.
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Japón sopesa un gran aumento del gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB
Japón está considerando un objetivo de gasto en defensa a medio plazo de alrededor del 3,5% del PIB para alinearse con la OTAN y los aliados de Estados Unidos.
Los funcionarios han indicado su disposición a aumentar drásticamente los desembolsos de defensa. Una opción en discusión tras la promesa de Corea del Sur de elevar el gasto en defensa al 3,5% del PIB.
Los mercados señalaron el riesgo de endeudamiento público a gran escala ante el aumento de los costes de financiación de Japón. Los rendimientos de los JGB a 10 años alcanzaron este mes el 3% por primera vez desde 1996 y ahora el rendimiento de los JGB a 5 años sube hasta el récord del 2,315% y el rendimiento a 30 años sube 5,5 puntos básicos hasta el 4,12%.
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El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años supera el 5,02%, el nivel más alto desde 2007
El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años sube 3 puntos básicos hasta el 5,02%, superando su pico de 2023 y alcanzando el nivel más alto desde 2007. El movimiento forma parte de una venta masiva de bonos a nivel mundial impulsada por un salto en los precios de la energía tras el aumento del riesgo de suministro en Oriente Medio, después de un ataque estadounidense contra Irán a finales de febrero, junto con preocupaciones sobre la deuda y la inflación.
El elevado endeudamiento corporativo para financiar el gasto en IA está añadiendo oferta a los mercados y actuando como un estímulo adicional para una economía estadounidense ya resiliente.
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Claves para la sesión de hoy