Acciona Energía tiene en los 22,20 euros la confluencia de varias zonas clave que están frenando su avance

El precio de referencia para una posible OPA de exclusión estaría en torno a los 26,73 euros, valor de salida a bolsa en 2021.

El proceso de compra sigue en fase de reuniones directivas y se prevé que las propuestas definitivas lleguen a mediados de octubre.

La gestora sueca EQT y el fondo soberano de Noruega han presentado una oferta conjunta para adquirir Acciona Energía, compitiendo con Ardian.

Acciona Energía enfrenta una resistencia clave en los 22,20 euros, donde confluyen una directriz bajista y la media móvil de 100 periodos.

Las empresas de inteligencia artificial han vuelto a recuperarse en el parqué. Sin embargo, los inversores siguen con cautela: el petróleo continúa al alza y los bonos están dando más rentabilidad, todo esto a la espera de lo que decida mañana la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés.

El Ibex 35, que ha estado presionado a la baja y tras caer un 1,38 % en la víspera, tratará de no perder el soporte de los 19.500 puntos en una sesión de calma tensa. En la tabla de valores de su composición, destacamos hoy martes el comportamiento de las títulos de Acciona Energía, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

El hecho más importante que está provocando la reacción de los alcistas es que la gestora sueca EQT se ha aliado con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank Investment Management) para presentar una oferta conjunta por Acciona Energía. Con este movimiento, el consorcio busca reforzar su capacidad financiera para hacerse con la filial renovable de la familia Entrecanales, compitiendo directamente contra el fondo Ardian en la subasta.

Tras recibir las ofertas iniciales no vinculantes en julio con distintas valoraciones y porcentajes de compra, el proceso ha entrado en la fase de reuniones directivas para despejar dudas.

Se prevé que las propuestas definitivas lleguen a mediados de octubre, momento en que Acciona elegirá a un candidato para negociar en exclusiva con acceso a datos confidenciales. El objetivo final posiblemente sea cerrar la venta para, igual que ha ocurrido en casos similares, iniciar una OPA y excluir a la compañía de bolsa, aunque es un hecho que todavía tiene que corroborarse.

Si tenemos en cuenta el aspecto técnico de los títulos de Acciona Energía, observamos un patrón de gran volatilidad, con idas y venidas que han provocado subidas y caídas importantes en el precio de su cotización.

Ejemplo de ello fue el repunte que se produjo desde los mínimos de marzo de este ejercicio hasta los máximos del pasado mes de junio, donde sus títulos se revalorizaron más de un 30% para luego, desde esa zona de máximos del ejercicio, dibujar un patrón de corrección y perder más del 17%. Es decir, la volatilidad es muy elevada en este valor.

Este último proceso correctivo nos ha dejado una zona de suelo de mercado a corto y medio plazo cerca de los 20 euros, donde los títulos han vuelto a reaccionar.

Evolución de las acciones de Acciona Energía Eduardo Bolinches TradingView

Además, entre los máximos del mes de junio y los máximos de estas últimas sesiones, también se puede dibujar una directriz bajista o zona de máximos decrecientes contra la cual ha chocado el valor durante la semana anterior, justo en la zona de los 22,20 euros, a lo que ha seguido una reacción de los bajistas.

Actualmente, el precio de sus acciones se sitúa por debajo del conjunto de sus tres medias móviles más importantes y también por debajo de referencias técnicas que son clave constituyendo importantes resistencias a batir.

Además, justo en la referencia de los 22,20 euros tenemos, aparte del paso de esa directriz bajista, una zona de resistencia horizontal importante y el paso de la media móvil de 100 periodos, constituyendo un techo de mercado a corto plazo muy relevante que el valor deberá resolver para poder generar algún tipo de señal de entrada o de compra.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, para que pueda autorizarse una posible OPA de exclusión, se consideran varios factores. El primero de ellos es el promedio de cotización, tomando la media ponderada de los últimos meses, además de criterios de valoración adicionales como el valor contable de la empresa, su valor de liquidación o el flujo de caja.

Asimismo, el precio ofrecido no puede ser inferior al importe más alto que el comprador haya pagado por acciones de la compañía en los 12 meses previos. Por tanto, gran parte de los analistas y estimaciones apuntan a los 26,73 euros —precio con el que salió a bolsa en 2021— como referencia mínima razonable para que se autorice su exclusión.

En consecuencia, es bastante probable que en algún momento Acciona Energía, si continúa el interés en su adquisición, pueda superar esta barrera de los 22,20 euros.

En ese instante generará una interesante señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo cercano a los 23,02 euros por acción. En primera instancia, y posiblemente si la pugna por su adquisición continúa, se puedan ver incluso niveles superiores.

Así pues, si ya tenemos títulos de Acciona Energía, los mantendremos en cartera a menos que el valor pierda la zona de los 20 euros por acción (mínimos alcanzados durante el pasado mes de agosto cuya pérdida nos llevaría de nuevo a la zona de mínimos del año).

Mientras tanto, se puede mantener sin problemas; pero quien no tenga acciones deberá esperar a que se cumpla la premisa comentada anteriormente: la superación de los 22,20 euros a cierre de sesión, lo que permitirá trazar una estrategia alcista sobre el valor.