Wall Street abre en rojo por los interrogantes que genera el futuro de la IA: el Nasdaq cae más de un 1%

El nerviosismo por la IA afecta especialmente al sector tecnológico y a empresas proveedoras de chips, con fuertes descensos en los mercados asiáticos y europeos.

Donald Trump rechaza la regulación de la IA y defiende mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a China.

Líderes de compañías como Anthropic, OpenAI y xAI piden frenar el desarrollo de la IA por riesgos de seguridad y posibles consecuencias catastróficas.

El Nasdaq cae más de un 1% tras las dudas sobre el futuro de la inteligencia artificial, arrastrando a la baja a las principales bolsas mundiales.

Las últimas dudas por el futuro de la IA presionan a la baja a las bolsas mundiales. Y el tono pesimista, después de sacudir los parqués de bolsa asiáticos y arrastrar a números rojos a los selectivos del Viejo Continente se extiende este lunes a la Bolsa de Nueva York.

Entre las principales referencias de Wall Street, el Nasdaq Composite -el principal selectivo tecnológico- es el más perjudicado. El índice caía un 1,26% en la apertura del parqué neoyorquino, materializando los pronósticos de un mercado de futuros que ya anticipaban un inicio de sesión bajista.

El resto de indicadores tampoco escapaba a las pérdidas, aunque moderaban algo más las caídas. El Dow Jones cedía un 0,31% y el S&P 500 restaba un 0,71%.

La tónica negativa viene principalmente motivada por el revuelo formado en torno al progreso de la IA. Los líderes de tres de las compañías que capitanean los avances en esta tecnología (Anthropic, OpenAI y xAI) han pedido poner freno a su desarrollo.

Lo hacen después de que hace prácticamente una semana un ex investigador de Anthropic -que también trabajó para Open AI- reconociese a través de X que la IA puede "acabar con todos nosotros antes de que acabe la década" y que quienes desarrollan esta tecnología son conscientes de ello.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

El post en la red social X ha sido el principal catalizador de un nuevo debate alrededor de los avances en inteligencia artificial. Una controversia que ha llegado a las altas esferas de algunas de las principales compañías que desarrollan esta tecnología, como Anthropic.

Su director ejecutivo y cofundador, Dario Amodei, ha reclamado -a raíz de esta cuestión- que se desacelere el ritmo en el que mejoran las capacidades de los modelos de IA y ha pedido al gobierno que intervenga en esta cuestión. Lo hace después de advertir de que la tecnología avanza hacia una dinámica de "automejora recursiva" que podría provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

A la petición se han sumado Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y Elon Musk, dueño de Tesla y X, un hecho bastante infrecuente en el sector.

Sin embargo, la reclamación de los directivos choca con los planes y la voluntad de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Porque la evolución de la IA es también una carrera tecnológica entre los estados y el mandatario estadounidense quiere seguir liderándola.

Así lo ha manifestado este fin de semana Trump. El presidente de EEUU denominó como "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial porque considera que su país "lidera ante China en IA" y así quiere que siga siendo.

El objetivo es claro. "Quien gane con la IA, gana", sentenció Donald Trump.

Repercusión bursátil

Las nuevas dudas sobre el futuro de la IA se suman a una narrativa bursátil de la tecnología ya puesta bastante en entredicho. La inversión en IA ha escalado de forma exponencial a pesar de que el mercado asume que lo invertido tardará en retornar.

Y ahora, "las nuevas inquietudes expresadas por varias de las figuras más destacadas de la inteligencia artificial empiezan a poner nerviosos a unos inversores acostumbrados a apostar por un crecimiento aparentemente limitado al sector", como explican desde MarketScreener.

Las dudas se han materializado en los parqués de bolsa a nivel mundial. Las primeras señales ya se sentían en la sesión asiática esta madrugada.

Como señalan los analistas de XTB, algunas de las grandes compañías que suministran chips y otros componentes esenciales para la infraestructura de la IA han sido las mayores perjudicadas dentro de los selectivos asiáticos. SoftBank, accionista de OpenAI, ha llegado a caer un 13%, mientras que SK Hynix, Samsung Electronics, Kioxia y TSMC también han registrado descensos destacados.

La tendencia bajista se ha extendido al Viejo Continente, donde las caídas han sido las protagonistas en este inicio de semana. Y el Ibex 35 tampoco ha escapado a las mismas.

El selectivo nacional cedía un 1,15% pasada la media sesión y retrocedía hasta los 19.614,07 puntos. Entre el resto de referencias, el Dax alemán caía un 0,49%; el Cac francés, un 0,81% y el FTSE Mib italiano, un 1,5%.

La gran excepción de la jornada era la Bolsa de Londres. El FTSE 100 británico se desmarcaba de los números rojos y repuntaba un 1,08%.

La caída del sector tecnológico es relevante dentro de la narrativa general de las bolsas porque, como explican desde MarketScreener, "la IA es actualmente uno de los pocos focos de optimismo en un entorno macroeconómico complicado". Y por esta misma razón la respuesta bursátil al revuelo con la tecnología ha sido tan acusada.

Con todo, habrá que esperar a ver si estas propuestas se traducen en retrasos de lanzamiento, menores inversiones o mayores costes, factores que serían "decisivos" para los mercados según los analistas de XTB.