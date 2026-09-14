Solaria debería encontrar en la zona clave de los 17,40 euros el catalizador que permita el rebote

Se recomienda establecer un stop loss en los 16,89 euros para limitar pérdidas si se deteriora el aspecto técnico a corto plazo.

El volumen de negociación aumentó significativamente en los niveles de soporte, lo que sugiere acumulación de posiciones por parte de grandes inversores.

El área de los 17,40 euros por acción se considera clave para un posible rebote técnico y una oportunidad de compra a corto plazo.

Solaria protagonizó un repunte del 10% la semana pasada tras acercarse a sus mínimos anuales, aunque sigue en una marcada tendencia bajista.

La fuerte subida del petróleo por encima de los 100 dólares aviva el temor a nuevos endurecimientos en la política monetaria. A esta tensión en las materias primas se suma la petición de las grandes tecnológicas de frenar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más complejos.

Por su parte, el Ibex 35 volverá a estar bajo una alta presión que dificultará recuperar los 20.000 puntos, nivel clave perdido la semana pasada. En su composición destacan las acciones de Solaria, que caen con fuerza en los primeros intercambios.

Las acciones de Solaria fueron las grandes protagonistas del mercado durante la semana pasada. La compañía del sector de las energías renovables se disparó casi un 10% en el cómputo global de las últimas siete sesiones, protagonizando así un importante y notable repunte desde la zona cercana a los mínimos del presente ejercicio.

Este movimiento alcista se produjo en un momento en el que el mercado comienza a examinar con especial atención el giro estratégico trazado por la empresa.

De esta manera, el enorme potencial que puede ofrecer la exposición directa de Solaria a nuevas áreas de crecimiento vinculadas con la inteligencia artificial, la infraestructura para centros de datos y el almacenamiento energético son aspectos muy importantes a tener en cuenta, aunque la cotizada continúa teniendo por delante importantes y exigentes desafíos de carácter financiero.

En relación con la presentación de sus estados financieros, la compañía ha comunicado oficialmente que publicará sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026 el próximo 24 de septiembre. De este modo, es muy posible que, con la caída registrada en la jornada de hoy, la cotización del valor comience a descontar de forma anticipada un escenario que pueda no terminar de ser del todo positivo.

Si pasamos a analizar su comportamiento técnico tanto de corto como de medio plazo, observamos una potente tendencia bajista desde la zona de máximos anuales alcanzados durante el pasado mes de abril, situados en el entorno de los 25,85 euros por acción. Esta corrección ha llevado a Solaria a perder nada más y nada menos que un 40% de su capitalización bursátil hasta alcanzar la zona de los 15,75 euros durante el pasado mes de agosto.

La caída en el precio del valor se ha producido mediante una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Este movimiento se ha dejado por el camino soportes clave y ha perforado de manera contundente sus tres medias móviles más representativas, las cuales actuaban previamente como soportes dinámicos fundamentales antes de alcanzar dichos mínimos anuales.

Sin embargo, lo más interesante en el gráfico de los títulos de Solaria es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos dos meses. Con un apoyo claro en la zona de los 15,80 euros, Solaria ha protagonizado un importante repunte que ha llevado al valor a marcar unos máximos intradía durante la jornada del pasado viernes en la zona de los 18,76 euros, un nivel de resistencia intermedio que ha terminado por frenar el avance de los alcistas.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Existe un hecho técnico claramente favorable para la compañía de renovables: tanto durante el apoyo en la zona de los 15,80 euros como posteriormente, cuando volvió a generar una pauta de apoyo durante el pasado mes de septiembre en la zona de los 16,20 euros, el volumen de negociación se incrementó de forma muy notable.

Por este motivo, es muy probable que los inversores alcistas y las manos fuertes del mercado estén acumulando posiciones cerca de niveles de soporte clave.

No obstante, dado que los movimientos en la cotización de Solaria se están produciendo dentro de un rango de fluctuación y volatilidad bastante elevado, en el caso de querer acometer algún tipo de estrategia operativa sobre el valor, deberemos limitarnos a utilizar únicamente un tercio del capital que normalmente destinaríamos a un activo de estas características.

De este modo, y teniendo en cuenta todo el análisis anterior, si nuestra hipótesis es correcta y Solaria consigue efectuar un movimiento de pullback hacia la zona próxima a los 17,40 euros, estimaremos dicho nivel como el punto óptimo para tomar una posición alcista.

Con ello, buscaremos una reacción compradora en el valor que nos lleve de nuevo a intentar recuperar todo o parte del tramo bajista precedente que se inició a finales del pasado mes de abril.

Por lo tanto, y como estrategia concreta planteada sobre la cotizada, si Solaria retrocede hacia la zona de los 17,40 euros, en ese preciso momento podremos comenzar a introducir una orden de compra en busca de un rebote técnico.

Este movimiento tendría un primer objetivo a corto plazo situado en la zona de los 18,75 euros. Superar con claridad esa cota llevaría directamente al valor a buscar la zona de los 19,60 €, nivel que fijaremos como segundo objetivo de medio plazo.

Por último, dado que su índice de referencia, el Ibex 35, tampoco se muestra capaz de superar con holgura la zona clave de los 20.000 puntos (un nivel psicológico de gran relevancia), resultará imprescindible establecer una orden de protección o stop loss en Solaria.

Esta orden pasará por no permitir la pérdida de los mínimos semanales previos, fijados en los 16,89 euros en precios de cierre, ya que perder dicha cota empeoraría de manera sensible y drástica su aspecto técnico en el corto plazo.