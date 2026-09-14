El rendimiento del bono español a largo plazo supera el 4% por primera vez desde 2023

El precio del petróleo brent supera los 108 dólares, impulsado por tensiones en Oriente Medio, lo que también influye en el mercado de deuda.

El repunte de las rentabilidades de la deuda global responde a expectativas de nuevas subidas de tipos de los bancos centrales para frenar la inflación.

La prima de riesgo nacional se sitúa en 47 puntos básicos, debido a la diferencia con el bono alemán a diez años, que ofrece un 3,526%.

El rendimiento del bono español a diez años supera el 4% por primera vez desde octubre de 2023, alcanzando el 4,002%.

La deuda española a largo plazo repunta este lunes por encima del 4%, un umbral que no tocaba desde octubre de 2023.

Así, el bono español a diez años eleva su rendimiento hasta el 4,002%, frente al 3,961% con el que concluyó la sesión del pasado viernes. En paralelo, el bono alemán a diez años incrementa su rentabilidad hasta el 3,526%, desde el 3,503% anterior.

Con este movimiento, la prima de riesgo nacional —diferencia entre el bono alemán a diez años y el español— se sitúa en 47 puntos básicos.

En sentido opuesto, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años desciende al 4,958%, desde el 4,968% del cierre del viernes, pese al mayor consenso del mercado sobre la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés este mismo miércoles.

En Europa, la pasada semana, el Banco Central Europeo (BCE) incrementó los tipos en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, en respuesta al aumento de las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento del crudo por la guerra en Irán.

Deuda global

Desde comienzos de septiembre, las rentabilidades de la deuda global avanzan ante la perspectiva de nuevas alzas de los tipos por parte de los bancos centrales para contener la inflación. Este repunte coincide con la fuerte escalada del precio del petróleo brent.

Este lunes, el crudo de referencia europeo supera los 108 dólares tras avanzar más de un 3%, en un mercado atento a las tensiones en Oriente Medio.

En el resto del continente, el interés del bono a diez años de Francia se sitúa en el 4,491%; el de Italia, en el 4,408%; el de Grecia, en el 4,265%; y el de Portugal, en el 3,899%.