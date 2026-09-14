Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,91% en los 19.838,5 puntos que mitigó gran parte de las caídas de la semana para dejarla en poco más de un 1%.

En Wall Street tuvimos unas reacciones alcistas bastante potentes ante la prueba de fuego de los datos de la inflación estadounidense, pero están quedando neutralizadas con las caídas en los futuros en el inicio de esta semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,93 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,41 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: El valor cierra en los 18,41 euros y estamos dentro desde los 17,89 euros. Subimos el stop loss hasta los 17,25 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 26,16 euros colocando un stop loss en los 25,45 euros en base a cierres.