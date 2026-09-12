Crisis de deuda a la vista: el bono de EEUU a 30 años se paga ya al 5% y agita el fantasma de las primas de riesgo

La tensión en el mercado de bonos se extiende a Europa, donde el bund alemán a 10 años alcanza el 3,5% y el bono español a 10 años roza el 4%.

El Tesoro de EEUU ha triplicado las recompras de bonos a largo plazo hasta 6.000 millones de dólares, pero la medida no logra calmar el mercado.

El déficit público de EEUU rebasa los 40 billones de dólares, obligando a emitir más deuda y aumentando la presión sobre los intereses.

La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años supera el 5% por décima semana, acercándose a máximos de 2007.

La rentabilidad de los títulos de deuda continúa escalando sin señales de que vaya a dar tregua en el corto plazo. Después de que el interés de los bonos haya tocado máximos desde hace casi dos décadas, impulsado por unas crecientes perspectivas de inflación sostenida en el largo plazo, cabe plantearse si se puede catalogar como crisis la coyuntura que atraviesa el mercado de deuda en estos momentos.

El interés del bono estadounidense a 30 años acaba de anotarse su décima semana por encima del 5%. Además, la rentabilidad de dichos títulos se aproxima temerosamente al 5,4%, lo que supondría superar los máximos de 2007 que firmaron estos títulos de deuda.

El bono a 10 años de EEUU, la gran referencia en el mercado de deuda, no deja mejores sensaciones. Su rentabilidad acaricia el 5%, una cota psicológica muy importante dentro de este mercado. Estos títulos no alcanzan dicho nivel desde hace 19 años.

Pese a todo, los analistas son cautos y prefieren no etiquetar este escenario como una crisis. O al menos no hacerlo todavía.

"Estamos viviendo una tensión muy importante en el mercado de deuda y un cambio estructural en la valoración del riesgo de prestar a largo plazo, pero no una crisis de funcionamiento del mercado". Es la conclusión que ofrece a este diario Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker.

Castelo señala que para hablar de crisis tendrían que verse comprometidos otros factores. "En una verdadera crisis esperaríamos problemas de liquidez, subastas débiles, ampliaciones bruscas de diferencias entre precios de compra y venta, ventas forzadas o dificultades para que el Tesoro colocase deuda. Y de momento no estamos viendo eso", señala el analista.

Javier Cabrera, analista de XTB, se muestra algo más pesimista. "Nos estamos acercando a una situación en la que podemos hablar de crisis de deuda", señala a EL ESPAÑOL-Invertia, aunque aclara que no hay expectativas reales de que en el corto plazo algun Estado serio no pague su deuda.

Cabrera identifica "la desconfianza de los inversores en la capacidad de pago de la deuda por parte de los Estados sin recurrir al aumento de la oferta monetaria y la ayuda del banco central" como el principal problema en estos momentos.

Para hablar de crisis, Castelo señala que el interés de los bonos no sólo tendría que seguir por encima o alcanzar el 5%, sino que a esta situación tendrían que sumarse otros factores. "Lo preocupante sería que estos niveles vinieran acompañados de un deterioro claro de la liquidez de la demanda por deuda estadounidense".

El país liderado por Donald Trump tiene un obstáculo añadido al contexto actual -inflación elevada, petróleo en 100 dólares, economía y empleo resistentes y competencia de las empresas de IA- para solventar la tensión en el mercado de deuda.

Su déficit público ha superado por primera vez la barrera de los 40 billones de dólares, lo que implica que EEUU tenga que emitir grandes cantidades de deuda y aumentar la cantidad de bonos que el Tesoro coloca en el mercado.

Esto, a su vez, sube la exigencia de los inversores que tienen que asumir dicha oferta. Y este factor también presiona al alza el interés por los títulos de deuda.

Bajo este contexto, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, anunció esta semana que su Departamento finalmente triplicará las recompras de bonos de deuda a largo plazo, hasta los 6.000 millones de dólares, para brindar apoyo a la liquidez.

Sin embargo, la medida no ha relajado las tensiones en el mercado de deuda. Los intereses de los bonos 'pasaron' de ella y han continuado su senda alcista.

Castelo apunta a que este anuncio "no resuelve el problema de fondo de la deuda estadounidense" y que la intervención del Departamento que dirige Bessent -de 6.000 millones de dólares- supone una cantidad muy pequeña en términos relativos dentro de un mercado de bonos que supera los 32 billones de dólares.

Como señala Cabrera, la medida es sólo "un parche" que no hace más que empeorar el problema sin atacar la raíz del mismo. Además, ni reduce el déficit, ni las necesidades futuras de financiación ni elimina el riesgo inflacionista.

Respecto al nivel que podría alcanzar la rentabilidad de los títulos de deuda, ninguno de los analistas descarta que el interés del bono de EEUU a 30 años pueda alcanzar el 5,5% ni que los títulos a 10 años toquen el 5%. "Ha dejado de ser un escenario extremo", señala Castelo.

En este punto, el analista aclara que el nivel de rentabilidad por sí sólo "no define una crisis" y hace un pequeño apunte: "Desde la crisis financiera de 2008 nos hemos acostumbrado a un coste del capital excepcionalmente bajo...y esa situación es la que no era normal".

La tensión en el mercado de bonos también se ha extendido al Viejo Continente.

Bonos europeos

El rendimiento del bund alemán a 10 años -la gran referencia en Europa- ha alcanzado el 3,5%, máximos desde 2009.

El interés de los títulos franceses a 10 años supera ya el 4,45%, un nivel que no alcanzaba desde 2008.

Y en el territorio nacional, la rentabilidad del bono español a 10 años está a las puertas de tocar el 4%, lo que supondría llegar a un umbral que no sobrepasa desde los primeros días del año 2014.

Bajo este contexto, Javier Cabrera sí que identifica en el mercado europeo similitudes con la crisis financiera de 2008, aunque bajo su perspectiva "todavía falta un poco más de pánico en el mercado para llamarlo crisis de deuda".

Un pánico que, de colarse en el mercado, reavivaría el fantasma de una prima de riesgo que ya protagonizó la crisis de 2008. Por el momento, dicho diferencial -que mide el sobrecoste que paga España frente a Alemania para financiarse- no supera los 50 puntos básicos.

La prima de riesgo española tocó máximos en el año a finales de marzo, coincidiendo con el primer mes de guerra en Irán. Lo hizo tras dispararse un 45% en dos meses.