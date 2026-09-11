Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,18% en los 19.659,8 puntos y deja la segunda sesión consecutiva por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.778 puntos.

En Wall Street tuvimos también caídas generalizadas en las que ya solo el Nasdaq 100 es capaz de mantenerse por encima de los soportes de corto plazo mientras que el resto de índices ya los han perdido.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,63 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,95 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: El valor logra cerrar por encima de los 17,72 euros por lo que hemos entrado en los 17,89 euros colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 26,16 euros colocando un stop loss en los 25,45 euros en base a cierres.