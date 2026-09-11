Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará en la inflación de EEUU la excusa para rebotar
Las expectativas de ver una subida de tipos por parte de la Fed la próxima semana podrían contenerse tras un dato de inflación controlado.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,18% en los 19.659,8 puntos y deja la segunda sesión consecutiva por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.778 puntos.
- El precio del petróleo Brent se queda a las puertas de la resistencia de los 107 dólares y comienza una recogida de beneficios que tendría que alcanzar los 103 dólares para tenerla en consideración.
- Llega el dato más importante de la semana: el dato de inflación de EEUU, que será clave para una Reserva Federal (Fed) que se reúne la próxima semana.
- En el mercado de divisas, el euro lucha por no perder los 1,16 dólares por euro tras la esperada subida de tipos por parte del BCE.
- El precio de la onza de oro vuelve a perder los 4.400 dólares y ahora amenaza con dejar una figura bajista si se pierde la zona de los 4.313 dólares.
- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.
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Es probable que el BCE vuelva a subir las tasas en diciembre a medida que aumenta la presión sobre el crecimiento
El economista jefe europeo del Deutsche Bank, Mark Wall, dice que los riesgos de inflación están aumentando y que la probabilidad de un aumento del BCE en diciembre supera ahora la probabilidad de que no se tomen medidas. Los mercados estiman aproximadamente un 49% de posibilidades de un aumento en octubre, cifra que aumentará al 89% a finales de año.
Un aumento en el precio del gas es un shock negativo de oferta que elevará los precios de la energía, el transporte y las materias primas en el corto plazo y podría obligar al BCE a protegerse contra una segunda ronda de inflación. Con mayores costos corporativos y menores ingresos reales pesando sobre la actividad, Europa puede entrar en una fase en la que la inflación suba primero y el crecimiento caiga después; los aumentos elevarán las tasas de interés a corto plazo, pero es posible que no respalden de manera sostenible al euro ni a los rendimientos a largo plazo.
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Exfuncionarios del BOJ advierten que la intervención de Bessent podría erosionar la credibilidad del BOJ
Ex funcionarios del Banco de Japón advirtieron que la intervención “inusual” del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, en los asuntos monetarios japoneses podría socavar la credibilidad del Banco de Japón y amplificar la volatilidad del mercado global. Los mercados están descontando una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del BOJ en la reunión de la próxima semana, una aceleración frente a las expectativas anteriores.
Bessent ha intensificado la presión verbal en las últimas semanas, provocando que los operadores apostaran en su contra y afirmando tener conocimiento interno de las intenciones del BOJ. El Ministro de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo que la advertencia del Tesoro de Estados Unidos de "Yo soy la casa" a los operadores de bonos suena "un poco aterradora" en japonés.
Takahide Kiuchi, economista ejecutivo del Instituto de Investigación Nomura y ex alto funcionario del Banco de Japón, calificó la intervención como inusual y potencialmente perjudicial para la independencia del Banco de Japón. Otro exfuncionario advirtió que la percepción de una influencia externa en la fijación de tasas haría que los mercados se mostraran más escépticos sobre las futuras orientaciones del BOJ.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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UBS abandona su postura alcista sobre los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo
La estratega de UBS, Phoebe White, dijo que el banco ha vendido sus posiciones largas en bonos del Tesoro a 2 años a principios de esta semana y abandonó su sesgo alcista a corto plazo. UBS elevó su objetivo de rendimiento del bono a 10 años para fin de año hasta el 4,80% desde el 4,35% y su objetivo a dos años hasta el 4,50% desde el 3,95%, en líneas generales alineados con los tipos a plazo.
Los datos de TraderWeb muestran que el rendimiento a 2 años aumenta 2 puntos básicos hasta el 4,568% tras tocar el 4,596%, su nivel más alto desde julio de 2024.
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IPC de agosto de EE. UU.: previsiones medianas institucionales; general 3,4% interanual, subyacente 2,4%
La mediana institucional prevé un 3,4% interanual con una agrupación amplia entre 3,3% y 3,4%, con ING en el extremo superior (3,5%).
La mediana institucional del IPC subyacente prevé un 2,4% interanual. Los pronósticos se agrupan entre 2,3% y 2,5%: Citi, Jefferies, TD y U.S. Bank en 2,3%; Scotiabank y Sparta Capital en el 2,5%.
La mayoría de las casas importantes (incluidas Barclays, BofA, Goldman, JPM, Morgan Stanley, UBS, HSBC) esperan un 2,4%.
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Sorprende el enfoque exclusivo del BCE en el shock de suministro de energía
Benedict Kukla, estratega jefe de inversiones de Indosuez Wealth Management, dijo en un informe que el aparente enfoque exclusivo del BCE en un shock de suministro de energía es sorprendente. Dijo que el banco ha infraponderado la demanda aún frágil y la falta de factores que impulsen la inflación subyacente, y no ha tenido en cuenta plenamente el ajuste de las tasas del mercado de bonos.
Si bien el BCE conserva su credibilidad en materia de inflación, Kukla advirtió que existe el riesgo de un ajuste excesivo que podría ahogar una incipiente recuperación económica.
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El ministro de Defensa de Japón reitera que "no descarta" los submarinos de propulsión nuclear
Kyodo News informó que el Ministro de Defensa japonés, Koizumi, dijo en una conferencia de prensa que, en los estudios para revisar los tres documentos de seguridad, Japón "no descarta ninguna opción" sobre la adquisición de submarinos de propulsión nuclear. Koizumi hizo comentarios similares en octubre, diciendo que la propulsión de submarinos de próxima generación "no descarta ninguna opción".
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Trump rechaza la petición saudí de atacar a los hutíes y busca evitar un nuevo frente militar
Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses, informa que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llamó dos veces al presidente Trump el 10 de septiembre para instarle a atacar a los rebeldes hutíes de Yemen; Trump se negó. Los funcionarios estadounidenses dicen que el gobierno actualmente "no tiene intención de emprender una acción militar directa" contra los hutíes.
Axios dice que Washington está cada vez más preocupado por la rápida escalada en Yemen y está aumentando el apoyo a Arabia Saudita mientras intenta evitar una intervención directa. El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, llegó a Arabia Saudita el 10 de septiembre para una coordinación urgente.
Funcionarios militares y civiles estadounidenses han dicho a sus homólogos sauditas que la directiva de Trump es "concentrar las fuerzas estadounidenses en Irán y 'proteger' el Estrecho de Ormuz, evitando abrir nuevos frentes militares".
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El Banco de Japón podría elevar el tipo de interés hasta el 1,75% en marzo del próximo año
Los economistas de BNP Paribas dicen que el Banco de Japón podría elevar su tasa de política al 1,25% la próxima semana y luego al 1,75% después de nuevas subidas en diciembre y marzo, citando el riesgo de inflación al alza, ya que las empresas pueden traspasar los mayores costos de energía, metales y chips a los consumidores.
Añaden que el ajuste podría realizarse sin problemas dado un mercado laboral ajustado y la demanda de apoyo de la actividad impulsada por la IA y la expansión fiscal del gobierno.
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Irán dice que "dañaron gravemente" la base estadounidense en Bahréin
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Araghchi, dijo que las fuerzas iraníes "dañaron gravemente" el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein y otras bases apoyadas por Estados Unidos, y elogió la franca admisión del daño por parte de un secretario interino de la Marina estadounidense.
Informes de prensa citaron anteriormente al funcionario estadounidense diciendo que las fuerzas iraníes habían "dañado gravemente a Bahrein" en la fase inicial del conflicto. Los análisis de fuentes abiertas ya habían indicado graves daños a la base de apoyo naval de Bahrein, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos; los comentarios oficiales equivalen a una confirmación directa de alto nivel.
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Claves para la sesión de hoy