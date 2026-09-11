Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 buscará en la inflación de EEUU la excusa para rebotar

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,18% en los 19.659,8 puntos y deja la segunda sesión consecutiva por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.778 puntos.

- El precio del petróleo Brent se queda a las puertas de la resistencia de los 107 dólares y comienza una recogida de beneficios que tendría que alcanzar los 103 dólares para tenerla en consideración.

- Llega el dato más importante de la semana: el dato de inflación de EEUU, que será clave para una Reserva Federal (Fed) que se reúne la próxima semana.

- En el mercado de divisas, el euro lucha por no perder los 1,16 dólares por euro tras la esperada subida de tipos por parte del BCE.

- El precio de la onza de oro vuelve a perder los 4.400 dólares y ahora amenaza con dejar una figura bajista si se pierde la zona de los 4.313 dólares.

- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.