Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 aguarda la decisión de tipos de interés por parte del BCE

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 1,51% en los 19.695,3 puntos, tras caer a la zona de los 19.500 puntos en formato intradiario por presión de valores como Inditex, que cayó tras la presentación de sus resultados.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se relaja tras las subidas de ayer pero continúa por encima de los 100 dólares por barril.

- La sesión de hoy estará centrada en el Banco Central Europeo (BCE), que hará pública su decisión sobre los tipos de interés. El mercado descuenta que la institución monetaria subirá el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%.

- En el mercado de divisas, el euro se mantiene claramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera de la decisión del BCE.

- El precio de la onza de oro vuelve a colocarse por encima de los 4.400 dólares a la espera del importante dato de inflación de EE. UU. que conoceremos mañana.

- El bitcóin se aleja de la zona de los 80.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.