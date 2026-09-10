La CNMV suspende la negociación de las acciones de Ercros en bolsa

La salida de Ercros del parqué culmina un proceso iniciado en marzo, cuando Bondalti lanzó su oferta inicial sobre la totalidad de la compañía.

La suspensión se mantendrá hasta la exclusión definitiva de Ercros de la Bolsa, una vez liquidada la operación.

La OPA de exclusión ofrecía 3,505 euros en efectivo por acción y se dirigía al 100% del capital de Ercros, aunque Bondalti ya poseía el 77,23% tras una OPA anterior.

La CNMV ha suspendido cautelarmente la negociación en Bolsa de las acciones de Ercros tras finalizar el plazo de aceptación de la OPA de exclusión presentada por Bondalti.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente a partir del 11 de septiembre la negociación en Bolsa de las acciones de Ercros, según una información relevante remitida al organismo regulador.

La decisión tiene lugar tras finalizar el plazo de aceptación este jueves de la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión formulada por Bondalti sobre Ercros a 3,505 euros por acción en efectivo.

La CNMV prevé mantener la suspensión hasta que se produzca la "exclusión definitiva" de la negociación de las acciones de la sociedad.

Cabe recordar que Bondalti Ibérica, filial del grupo portugués José de Mello, formuló la OPA de exclusión a un precio de 3,505 euros en efectivo por cada acción de Ercros.

La CNMV autorizó la operación el pasado 22 de julio, al considerar que sus condiciones se ajustaban a la normativa y que la documentación presentada era suficiente.

Oferta de exclusión

La oferta se dirigía formalmente al 100% del capital de Ercros, integrado por 91,44 millones de acciones. Sin embargo, su alcance efectivo se limitaba a 20,82 millones de títulos, equivalentes al 22,77% del capital, pues Bondalti ya controlaba el 77,23% de la química española como resultado de la OPA voluntaria que culminó en marzo.

El plazo de aceptación de la oferta de exclusión se abrió el 24 de julio y se extendió durante 49 días naturales, hasta el 10 de septiembre, ambos inclusive. La operación no estaba sometida a condiciones y contaba con un aval de Banco Santander por 72,98 millones de euros como garantía.

La suspensión cautelar evita que las acciones sigan negociándose mientras se completa la liquidación de la OPA y se formaliza la exclusión bursátil. Según la resolución de la CNMV, los títulos quedarán excluidos una vez se liquide la operación.

La salida de Ercros de Bolsa cierra un proceso iniciado en marzo de 2024, cuando Bondalti lanzó una OPA no solicitada sobre el 100% de la compañía a 3,60 euros por acción. El precio se ajustó posteriormente a 3,505 euros tras el pago de dividendos.