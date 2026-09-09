Inditex se tiñe de rojo y pierde la zona clave de los 55,50 euros tras abrir un peligroso hueco bajista

Para recuperar confianza, la acción debe superar los 56 euros con cierres consecutivos; si pierde los 53 euros, el aspecto técnico se deterioraría.

La apertura de un hueco bajista sitúa el precio cerca de los soportes técnicos, siendo clave la zona de los 53 euros para evitar mayores correcciones.

A pesar de aumentar el beneficio un 6,8% y la facturación un 7,6% en el semestre, el incremento de los gastos operativos ha penalizado la cotización.

Inditex cae con fuerza en bolsa tras publicar sus resultados trimestrales, perdiendo la zona clave de los 55,50 euros por acción.

El Ibex 35, que sigue mostrando un comportamiento de consolidación buscará, en la sesión de hoy, no alejarse demasiado de la cota de los 20.000 puntos. La atención del mercado está centrada en la presentación de los resultados trimestrales de Inditex, los cuales no han gustado a los inversores, provocando que sus acciones caigan con fuerza en los primeros compases de la sesión.

Inditex reportó un beneficio neto de 2.980 millones de euros en el primer semestre fiscal, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el grupo superó las expectativas del mercado al anticipar un crecimiento de las ventas del 9% en el arranque del siguiente trimestre, impulsado por la buena acogida de la colección de otoño e invierno.

La facturación semestral del gigante textil se elevó un 7,6% hasta alcanzar los 19.755 millones de euros, sostenida por el sólido desempeño tanto en tiendas físicas como en el canal de venta online. Ajustando el impacto de las divisas, los ingresos de la compañía crecieron a un ritmo del 9,2%.

Por otro lado, la red comercial de la compañía alcanzó las 5.444 tiendas operativas tras acometer reformas, cierres estratégicos, reubicaciones y nuevas aperturas en un total de 51 mercados. Sin embargo, el incremento de los gastos operativos —que los inversores han interpretado de forma negativa— es el factor determinante que está penalizando la cotización del valor.

Los inversores suelen exigir una excelencia brutal cada vez que Inditex rinde cuentas al mercado. En esta ocasión, la penalización se traslada de forma directa al precio de sus títulos, que sufren abultadas pérdidas.

Analizando los títulos de Inditex desde una perspectiva técnica de medio y largo plazo, se observa una clara sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes.

Esta estructura se inició en la zona próxima a los 39,50 euros por acción, nivel alcanzado a mediados del ejercicio anterior que sirvió de plataforma para proyectar el título hacia la zona de máximos históricos alcanzada este mes de agosto de forma intradía en los 59,43 euros por acción.

Este camino de ascenso hacia máximos históricos no ha estado exento de obstáculos. La cotización ha atravesado importantes fases de ajuste, destacando la sufrida a principios de este ejercicio, entre febrero y marzo, cuando el valor llegó a perder hasta un 16% de su capitalización bursátil en un periodo muy corto.

En la zona de los 48 euros, el título generó en los últimos meses un doble apoyo, consolidando este nivel como un área de soporte clave. Desde esa franja, los alcistas reaccionaron con determinación e impulsaron subidas relevantes hasta registrar los máximos mencionados, dando muestras de una notable fortaleza técnica incluso en momentos con elevados niveles de sobrecompra.

Centrando el análisis en el corto plazo, los títulos de Inditex han mostrado un comportamiento marcadamente lateral entre la zona de los 55,50 euros y los 59,40 euros.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

Esta estructura definió una resistencia intermedia en los 57,30 euros, nivel que la cotización intentó sostener durante las últimas cinco sesiones pero que finalmente ha cedido, perdiendo incluso la zona de control e inferior del rango en los 55,50 euros.

En la sesión de hoy, Inditex ha abierto con un peligroso e importante hueco bajista que sitúa la cotización al filo de sus medias móviles de 100 y 200 sesiones.

Ambas medias tratan de sujetar el precio para evitar una visita al soporte clave de los 53 euros, entorno donde confluyen una referencia horizontal de relevancia y la directriz alcista de medio plazo proyectada desde los mínimos de septiembre. La pérdida de dicho nivel implicaría una corrección de mayor calado.

En el momento de redactar este análisis, la cotización intenta alejarse de los mínimos intradía, coincidentes con el paso de la media móvil de 200 sesiones que, por ahora, ha actuado como contención.

Con unos indicadores técnicos adelantados que apuntan ya a lecturas muy cercanas a la sobreventa, y considerando que históricamente se han producido procesos de acumulación cada vez que el precio ha testeado soportes de relevancia, se puede concluir que Inditex busca rearmarse en el muy corto plazo a pesar de la pérdida de los 55,50 euros.

Por ello, resulta probable que el título intente cubrir parte o la totalidad del hueco bajista generado en la jornada. Para confirmar este movimiento de recuperación y volver a otorgar confianza a la compañía gallega, será imprescindible observar la restitución del nivel de los 55,75 euros.

Con ello, el valor habrá recuperado su zona de control, permitiéndole recuperar el rango lateral perforado a la baja.

Dado que este escenario de rebote cuenta con probabilidades de ejecutarse, la activación de una señal de entrada solo se confirmará cuando la cotización logre superar los 56 euros por acción con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Esta validación otorgaría una señal que nos permitiría introducir una orden de compra con un primer objetivo alcista situado en los 57,32 euros por acción.

En el supuesto de que se cumplan las condiciones para implementar esta estrategia, la orden de protección deberá situarse ante la pérdida de la zona de los 55 euros.

Por último, para aquellos inversores que ya tengan acciones de Inditex en cartera, la recomendación técnica sugiere mantener las posiciones compradas a menos que el valor pierda el soporte crucial de los 53 euros.

Un cierre por debajo de dicha cota deterioraría su aspecto técnico, aunque se trata de un escenario que por el momento no acumula una elevada probabilidad de ocurrencia.