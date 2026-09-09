Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta al reto de reconquistar los 20.000 puntos con el apoyo de los resultados de Inditex

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,12% en los 19.997,1 puntos, tras rebotar desde la zona de mínimos intradiarios casi 200 puntos aunque se quedó sin el regalo de la reconquista de los 20.000 puntos.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa al alza y se acerca peligrosamente al nivel psicológico de los 100 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro se mantiene claramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.

- El precio de la onza de oro vuelve a reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer con la meta de regresar de nuevo a colocarse por encima de los 4.400 dólares.

- El bitcóin lucha por la reconquista de los 80.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.