Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta al reto de reconquistar los 20.000 puntos con el apoyo de los resultados de Inditex
La tensión del precio del barril de petróleo podría entorpecer la continuidad de la recuperación del mercado de valores.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,12% en los 19.997,1 puntos, tras rebotar desde la zona de mínimos intradiarios casi 200 puntos aunque se quedó sin el regalo de la reconquista de los 20.000 puntos.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa al alza y se acerca peligrosamente al nivel psicológico de los 100 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro se mantiene claramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.
- El precio de la onza de oro vuelve a reaccionar al alza tras las correcciones de la sesión de ayer con la meta de regresar de nuevo a colocarse por encima de los 4.400 dólares.
- El bitcóin lucha por la reconquista de los 80.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.
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El riesgo geopolítico hace que los operadores de petróleo desconfíen de las posiciones a largo plazo
El codirector de comercio global de petróleo de Morgan Stanley, Brendan Ross, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania y los combates en el Medio Oriente han llevado a los operadores a acortar el plazo y reducir la exposición amplia a los derivados. Los participantes del mercado están concentrando posiciones en vencimientos cercanos (en la práctica, negocian sólo durante los próximos 3 a 6 meses), volviéndose más selectivos y centrados en el riesgo.
Ese cambio hacia instrumentos específicos ha reducido la liquidez en los contratos a largo plazo y ha amplificado los ciclos de liquidez. Ross dijo que la dislocación física/financiera se concentra en el mercado de productos refinados.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Irak busca un gran impulso a su cuota de producción mientras la OPEP+ evalúa su capacidad
Irak está buscando un aumento sustancial en su cuota de producción de la OPEP+ durante la revisión de capacidad del grupo, apuntando a una base de referencia de 6 millones de barriles por día, un marcado aumento con respecto a sus niveles de producción recientes, según personas familiarizadas con el asunto. Irak insinuó en junio que podría abandonar la OPEP si no se le concede una base de referencia suficientemente alta. Tal salida sería un duro golpe para el grupo después de la salida de los Emiratos Árabes Unidos.
La OPEP+ ha encargado a asesores externos que evalúen la capacidad máxima alcanzable de cada miembro. La revisión debe completarse a finales de este mes y se espera que sea aprobada en la reunión de ministros de petróleo de noviembre. Venezuela también está observando de cerca la situación y está considerando una salida mientras negocia un acuerdo importante con Trump que le daría a Estados Unidos un control sustancial sobre parte de sus reservas de petróleo.
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WPIC dice que el mercado del platino registrará superávit este año
El Consejo Mundial de Inversiones en Platino (WPIC) dijo que se espera que el mercado del platino, después de tres años consecutivos de déficit, alcance un superávit este año a medida que las ventas de los inversores a gran escala agotan la demanda. El platino se disparó a cerca de 3.000 dólares la onza en enero durante una avalancha de inversiones en metales, pero luego se revirtió y cayó más de un tercio desde su máximo. WPIC ahora pronostica un superávit de 8,2 toneladas en 2026 frente a un pronóstico anterior de un déficit de 9,2 toneladas.
La revisión se debe casi en su totalidad a la reducción de la demanda de inversión, y se espera que las tenencias de ETF caigan alrededor de 12 toneladas este año.
El jefe de investigación de WPIC, Ed Steck, dijo que un repunte en la demanda de los inversores podría crear un déficit de oferta en el segundo semestre, pero no compensaría completamente las grandes salidas de ETF a principios de año.
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Arabia Saudita prepara una respuesta a los ataques hutíes y ha notificado a sus aliados
La CNN árabe citó una fuente que dijo que Arabia Saudita está preparando una respuesta de represalia después de los ataques hutíes a gran escala en territorio saudí. La fuente dijo que los diplomáticos sauditas dijeron a los legisladores estadounidenses en agosto que la comunicación política con los hutíes se había roto, que los hutíes planeaban escalar y Riad buscó el apoyo de Washington.
Arabia Saudita y CENTCOM han acordado los próximos pasos y se ha informado a los socios europeos; la forma y escala de cualquier respuesta aún no están claras. Riad está presionando a otros países para que se unan al esfuerzo, aunque algunos temen que dicha participación sea vista como una adhesión a un conflicto entre Estados Unidos e Irán.
La fuente dijo que las asociaciones de coalición marítima se están utilizando tanto para disuadir incidentes como para preparar las operaciones.
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iPhone Duo
El reportero tecnológico Mark Gurman informó que Apple llamará a su primer iPhone plegable iPhone Duo con un precio base de 2.000 dólares, diciendo que el precio influye en los costos de memoria adicional. El dispositivo ofrecerá hasta 2 TB de almacenamiento por aproximadamente 3.000 dólares, será compatible con Apple Pencil y se espera que salga a la venta en octubre.
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Inditex logra un beneficio récord de 2.980 millones de euros en el primer semestre del año, un 6,8% más
Aquí tienen toda la información al respecto.
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Claves para la sesión de hoy