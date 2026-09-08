El petróleo roza los 99 dólares ante el repunte de las tensiones en Oriente Próximo

Estados Unidos e Irán intercambian amenazas sobre posibles ataques a buques y empresas energéticas, tras recientes bombardeos y represalias en la región.

El aumento de precios está impulsado por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, con ataques y amenazas centrados en buques petroleros.

El crudo estadounidense WTI repunta un 2,53% hasta los 93,78 dólares y suma ocho sesiones consecutivas al alza.

El petróleo Brent sube un 1,44% y roza los 99 dólares por barril, acumulando un 17% de subida en el último mes.

Los precios del petróleo continúan escalando ante el repunte de las hostilidades en Oriente Próximo.

Así, el precio del petróleo brent, el de referencia en Europa, alcanzaba este martes los 98,38 dólares por barril al repuntar un 1,44%. El crudo europeo acumula cuatro sesiones al alza y en el último mes su precio ha escalado un 17%.

El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, tampoco da tregua. El WTI (West Texas Intermediate) repuntaba en la sesión de este martes un 2,53% hasta alcanzar los 93,78 dólares por barril.

El petróleo estadounidense suma ocho sesiones en positivo. En los últimos 30 días ha repuntado casi un 20%.

Esta última racha alcista de los precios de la materia prima responde a la continua escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. Ambos países siguen atacándose de manera mutua centrando sus objetivos en buques petroleros que intentan atravesar el estrecho de Ormuz.

Tampoco cesan las amenazas entre ambos países. El secretario de Defensa de EEUU amenazó el pasado domingo a Irán con destruir sus petroleros en caso de que el país persa atacase buques estadounidenses.

Irán, por su parte, respondió a la misma advirtiendo de que atacará a empresas energéticas estadounidenses en Oriente Próximo si Washington bombardea instalaciones iraníes.

"Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta. Las compañías estadounidenses de petróleo y gas que operan en estas aguas y en estas instalaciones comparten esa vulnerabilidad. Si atacan nuestros activos, serán atacados", apuntó en X el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf.

El intercambio de amenazas llega también después de que Estados Unidos realizara la semana pasada uno de los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica. Según las autoridades iraníes estos ataques causaron 19 muertos.

Ante ello Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.