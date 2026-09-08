Merlin Properties compromete el soporte crítico de los 13 euros y eleva el riesgo de mayores caídas

Solo una recuperación sostenida por encima de los 13,36 euros generaría una nueva señal de compra en el valor.

La presión bajista se ha intensificado tras rebajas de valoraciones por parte de Morgan Stanley y la pérdida de importantes niveles técnicos.

Las acciones de Merlin Properties acumulan una caída superior al 19% desde los máximos de junio, reflejando una clara debilidad técnica.

Merlin Properties pierde el soporte crítico de los 13 euros, elevando el riesgo de caídas adicionales en su cotización.

El foco de los mercados sigue puesto en la inestabilidad en Oriente Medio y su posible impacto en la cesta de la compra. Tras tres jornadas al alza, el crudo cotiza cerca de sus niveles más altos en mes y medio. A esto se suma la atención dividida entre dos citas clave del calendario: la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) este jueves y la publicación del dato de inflación en EEUU el viernes.

Por su parte, el Ibex 35 tendrá que seguir con el esfuerzo de mantener los 20.000 puntos, un nivel que está siendo determinante en las últimas jornadas. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento, en el lado negativo, de las acciones de Merlin Properties.

En la sesión de ayer ya conocimos rebajas de valoraciones a las Socimis por parte de Morgan Stanley, que redujo también los precios objetivo para el sector metiendo más presión a la cotización de los títulos inmobiliarios.

Los títulos de Merlin Properties acumulan, si tenemos en cuenta la cotización de hoy, una caída de más del 19% desde los máximos alcanzados durante el pasado mes de junio, lo que supone una clara señal de debilidad en su gráfico.

Este comportamiento, lejos de representar una oportunidad de compra, está permitiendo que el valor siga perforando a la baja soportes importantes y zonas de control, lo que está provocando una profundización en el deterioro del título a corto y medio plazo.

Cabe recordar que en el pasado, justo cuando los indicadores técnicos mostraban niveles de exceso (es decir, niveles de sobreventa importantes), se terminaron ofreciendo interesantes puntos de entrada. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que tener muy en cuenta que el valor está perforando zonas clave desde el punto de vista técnico que comprometen su gráfico.

Por tanto, si los títulos de Merlin Properties no recuperan rápidamente niveles como los 13 euros, que se están perdiendo en la jornada de hoy mientras se confecciona este análisis, el valor podría continuar teniendo problemas.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches TradingView

Tras acometer una fase muy alcista, y tomando como referencia los mínimos del pasado mes de diciembre cerca de la zona de los 11,80 euros por acción, el valor dibujó una secuencia de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar sus máximos históricos intradía durante el pasado mes de junio en la zona de los 15,92 euros por acción.

Desde ese punto, los bajistas comenzaron a rearmarse provocando una caída muy intensa en la que el valor ha perdido la referencia de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo) y todos y cada uno de los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el tramo alcista anterior.

En las últimas sesiones, el valor ha perdido el 61,8% (último nivel de retroceso proporcional), que se situaba en la zona de los 13,37 euros. Tras un intento de los alcistas por tomar el control y recuperar esta zona, y tras un fallo en dicha recuperación, la sesión ha abierto hoy con un nuevo gap o hueco bajista que pone en peligro la zona de los 13 euros por título.

Si este nivel clave y determinante no se recupera con rapidez, los bajistas podrían seguir con su presión y provocar un nuevo e importante deterioro del valor en el corto plazo. Prácticamente no existe ningún soporte o zona de detención hasta los 12,40 euros, y por debajo de ahí, hasta la zona de los 12,10 euros por acción, por lo que es de vital importancia que los alcistas reaccionen rápidamente.

Solamente si Merlin Properties logra recuperar la zona de los 13 euros y con el filtro de que finalmente supere los 13,36 euros, se generaría una primera señal de entrada para abrir posiciones largas en el valor. Mientras este hecho no se produzca, el peligro de una continuidad bajista en las acciones seguirá vigente.

Por tanto, si ya se tienen acciones de la Socimi en cartera, no se debería permitir que el valor cierre más de dos sesiones diarias consecutivas (o una semanal) por debajo de los 12,95 euros, aplicando un pequeño filtro, ya que de hacerlo la caída podría prolongarse.

En caso contrario, y aunque se observe una recuperación técnica del valor, solo se tendrá la señal de compra en el momento en que logre superar los 13,36 euros (su último nivel de retroceso proporcional de Fibonacci perdido), lo cual volvería a generar señales de confianza y podría producir un rebote de cierta intensidad debido, en parte, a los altos niveles de sobreventa que acumula.

Mientras tanto, y en tanto en cuanto no se den las condiciones adecuadas que permitan implementar una estrategia alcista, es conveniente mantenerse al margen.