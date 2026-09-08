Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una ligera caída del 0,14%, manteniéndose sobre los 20.000 puntos pese a la falta de confianza para nuevas subidas.
Wall Street permaneció cerrado por el Día del Trabajo, lo que redujo el volumen y la actividad en los mercados internacionales.
Valores destacados para invertir incluyen Bankinter y BBVA, ambos con posiciones abiertas y stops definidos, además de posibles oportunidades en Solaria y Aena según su comportamiento al cierre.
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,14% en los 20.021,8 puntos, lo que denota la falta de confianza para seguir escalando posiciones aunque mantiene la puerta abierta a ello al no perder los 20.000 puntos.
En Wall Street tuvimos los mercados de valores cerrados por la festividad del Día del Trabajo y tan solo tuvimos a los futuros cotizando con un cierre adelantado y muy poco volumen.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,84 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 25,38 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.
- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.