Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que seguir esforzándose para mantener los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,14% en los 20.021,8 puntos, lo que denota la falta de confianza para seguir escalando posiciones aunque mantiene la puerta abierta a ello al no perder los 20.000 puntos.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa al alza en su camino hacia los 100 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro se mantiene ligeramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.

- El precio de la onza de oro frena la corrección y logra mantenerse por encima de los 4.400 dólares.

- El bitcóin se aleja ligeramente de los 80.000 dólares pero continúa dentro del rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.