Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que seguir esforzándose para mantener los 20.000 puntos
La Bolsa de Nueva York regresa a la actividad tras la festividad del Día del Trabajo de ayer.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,14% en los 20.021,8 puntos, lo que denota la falta de confianza para seguir escalando posiciones aunque mantiene la puerta abierta a ello al no perder los 20.000 puntos.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa al alza en su camino hacia los 100 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro se mantiene ligeramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.
- El precio de la onza de oro frena la corrección y logra mantenerse por encima de los 4.400 dólares.
- El bitcóin se aleja ligeramente de los 80.000 dólares pero continúa dentro del rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.
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Apple firma acuerdo de suministro de NAND a largo plazo con Kioxia; el acuerdo podría carecer de límite de precio
Según el Korea Economic Forum, Apple y la japonesa Kioxia han firmado un acuerdo de suministro de memoria flash NAND a largo plazo.
El informe indica que el contrato podría durar entre 3 y 5 años y podría no incluir un límite de precio. De confirmarse, el acuerdo sugeriría que Apple está priorizando el suministro garantizado de NAND sobre una mayor compresión de costos a pesar de su sólida posición de negociación en los precios de la memoria.
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El CEO de HKEX, Chen Yiting, dice que los activos chinos están entrando en una recalibración histórica
El CEO de HKEX, Chen Yiting, dijo que la creciente diversificación internacional hacia China está impulsando una recalibración histórica de los activos chinos. Señaló que la negociación secundaria en Hong Kong se ha mantenido elevada este año: la facturación media diaria al contado en los primeros ocho meses superó los 280.000 millones de HKD, un 14% más interanual. El programa Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ha funcionado sin problemas y los mercados de derivados se mantienen activos.
En el mercado primario, 104 empresas cotizaron en Hong Kong hasta finales de agosto, recaudando más de 340. 000 millones de HKD, superando ya el total de todo el año 2025.
La participación de inversores internacionales de referencia en las OPV de Hong Kong se encuentra en máximos de varios años, con un aumento del capital a largo plazo de Oriente Medio, Europa, Norteamérica y otras regiones de APAC.
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State Street Global Advisors: el BCE puede indicar una postura abierta el jueves
Konrad Kleinfeld, de State Street Global Advisors, dice que el BCE podría combinar una subida de tipos ampliamente esperada el jueves con una señal intencionadamente abierta. Los mercados deberían centrarse menos en la decisión de septiembre en sí y más en si una tasa de facilidad de depósito del 2,50% se considerará suficientemente restrictiva o si el BCE reservará espacio para una medida en diciembre.
Los datos del mercado monetario de LSEG muestran que los operadores han descontado plenamente un aumento de 25 puntos básicos el jueves, llevando la tasa de depósito al 2,50%.
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Múltiples instalaciones energéticas sauditas fueron atacadas y se reportaron incendios
El Ministerio de Energía saudita ha dicho que hoy 8 de septiembre múltiples sitios de energía y servicios públicos fueron atacados por los rebeldes hutíes de Yemen, lo que provocó incendios e interrumpió temporalmente las operaciones en algunas instalaciones. La coalición liderada por Arabia Saudita dijo anteriormente que los hutíes atacaron infraestructura civil y económica en Abha, Khamis Mushait, Najran y Jizan, hiriendo a 73 personas, y prometió una respuesta firme.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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La Bolsa de Shanghái optimizará aún más el programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect para satisfacer la demanda de los inversores mundiales
En el Foro de Oportunidades de China de HKEX en Shanghái iniciado hoy 8 de septiembre, Zhang Bin, director de cooperación internacional de la Bolsa de Shanghái, dijo que la bolsa introducirá medidas más flexibles y específicas para atraer capital a largo plazo y intensificará la captación de fondos soberanos y otros inversores con horizontes de inversión largos.
Bajo la guía coordinada de los reguladores de valores de ambos mercados, la bolsa impulsará la inclusión de REITs en el Stock Connect más allá de las acciones y ETFs existentes, promoverá activamente la inclusión de contadores de negociación de acciones en RMB y solicitará la opinión de inversores internacionales para explorar optimizaciones en los mecanismos de negociación, instrumentos elegibles y umbrales de inversores.
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El fármaco de Novartis para la DM1 en Fase III, del-desiran, no cumple el objetivo principal
Novartis dijo que su estudio HARBOR de Fase III con del-desiran en la distrofia miotónica tipo 1 (DM1) no cumplió el objetivo principal.
El tiempo de apertura de la mano en video (vHOT) no mostró una mejora estadísticamente significativa en comparación con el placebo. La compañía reportó señales de actividad clínica en análisis secundarios y exploratorios y dijo que la seguridad fue en general consistente con datos previos.
Novartis analizará el conjunto completo de datos y consultará a los reguladores para determinar los próximos pasos.
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Las fuerzas rusas lanzan ataques a gran escala contra Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso dijo temprano el 8 de septiembre que las fuerzas rusas utilizaron armas de precisión lanzadas por tierra, aire y mar y drones de ataque de largo alcance en ataques a gran escala contra Ucrania. Los objetivos incluían instalaciones de complejos industriales de defensa involucradas en la producción y almacenamiento de drones y misiles de crucero; centros logísticos militares en la ciudad y la región de Kiev; e instalaciones en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, utilizadas para descargar carga militar, además de un petrolero que transportaba combustible y lubricantes para las fuerzas ucranianas.
El servicio de emergencia de Ucrania informó que los ataques en Kyiv mataron a 2 e hirieron a 7.
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La correlación del S&P cae a un mínimo de 25 años, la volatilidad del índice puede estar subestimada
Goldman estima que la correlación realizada a seis meses entre los constituyentes del S&P 500 ha caído a 11, el nivel más bajo en unos 25 años, con lecturas comparables solo en febrero de 2007 y enero de 2018. La baja correlación refleja movimientos idiosincrásicos de las acciones ligados a la IA, resultados y dinámicas sectoriales que se compensan entre sí y suprimen la volatilidad realizada del índice; Goldman advierte que un shock macroeconómico que resincronice los movimientos de las acciones podría amplificar rápidamente la volatilidad del índice a medida que disminuye la diversificación.
Cboe señala que los picos de correlación suelen coincidir con un mayor riesgo sistémico y volatilidad extrema: en marzo de 2026, la correlación implícita a un mes aumentó de aproximadamente 15 a 40, presionando rápidamente las operaciones de dispersión.
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El copresidente de New Ziguang Group, Chen Jie, dice que establecerá un centro conjunto de innovación general de IA con Arm
El copresidente de New Ziguang Group, Chen Jie, dijo que el grupo profundizará la cooperación estratégica con Arm, cubriendo las tecnologías Arm AGI CPU y Arm Compute Subsystem (CSS). Las partes planean establecer un centro conjunto de innovación general de IA en China para trabajar en la orquestación de agentes de IA, la agrupación de memoria CXL, la arquitectura de sistemas a nivel de rack y la IA en el borde.
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Las represalias arancelarias de Canadá contra EE. UU. entran en vigor mientras los trabajadores de Windsor marchan para defender empleos
Los aranceles de represalia equivalentes de Canadá contra Estados Unidos entraron en vigor a las 00:00 hora local del 8 de septiembre. Ayer, Día del Trabajo, Windsor, al otro lado del río de Detroit, acogió una gran marcha de trabajadores instando a la unidad para defender empleos y responder a los aranceles de EE. UU.
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Australia señala estancamiento; datos de empleo proporcionarán más pistas
La economía australiana parece estar señalando estancamiento. Dos medidas de confianza del consumidor conocidas este martes mostraron que el sentimiento de los hogares se volvió pesimista y las condiciones empresariales cayeron a territorio negativo por primera vez desde la pandemia.
En un contexto de shocks globales que han elevado las expectativas de nuevas alzas de tasas y han pesado sobre los precios de la vivienda, los datos sugieren que el crecimiento está perdiendo impulso. Los mercados se centrarán en los próximos datos de empleo para obtener más señales sobre las perspectivas.
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Claves para la sesión de hoy