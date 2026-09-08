Bit2Me crea una filial forense y de custodia de 'criptos' y ficha a un ex UCO de la Guardia Civil como jefe de investigación

Bit2Shield no está sujeta al Reglamento MiCA de la UE, ya que su actividad se centra en análisis, soporte operativo y certificación, no en la provisión directa de servicios de criptoactivos.

Adrián Maroño, exmiembro de la UCO de la Guardia Civil, será el responsable de Investigaciones de Bit2Shield, aportando experiencia en crimen organizado y delitos tecnológicos.

La nueva empresa dará apoyo a organismos públicos y entidades financieras en recuperación, gestión e investigación de activos digitales.

Bit2Me lanza Bit2Shield, una filial dedicada a la incautación y custodia de criptoactivos, inteligencia blockchain y peritaje forense para instituciones.

El Grupo Bit2Me ha creado la filial Bit2Shield (Cryptoshield, SL), una nueva empresa especializada en incautación y custodia de criptoactivos para instituciones públicas, inteligencia blockchain para instituciones financieras y peritaje forense.

La compañía nace para dar apoyo directo tanto a los organismos públicos encargados de la recuperación de activos como a las entidades financieras en la investigación y gestión de activos digitales.

En concreto, la filial se centrará en análisis de trazabilidad, asistencia técnica en intervenciones, prueba pericial ratificable en sede judicial, custodia institucional y formación.

El grupo ha fichado para su nueva filial a Adrián Maroño, exmiembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como responsable de Investigaciones. "Su trayectoria aporta a la compañía experiencia operativa en la investigación del crimen organizado y de los delitos tecnológicos", sostienen desde el grupo.

"Durante años he visto de primera mano lo compleja que resulta la investigación de activos digitales cuando no se dispone de las herramientas ni del conocimiento técnico adecuados", recuerda Maroño. "Bit2Shield nace como el brazo técnico al servicio de jueces, fiscales, cuerpos policiales e instituciones financieras", añade João Augusto C. Teixeira, fundador y director de Cumplimiento Normativo del Grupo Bit2Me.

MiCA

Bit2Shield no es un proveedor de servicios de criptoactivos y su actividad no está sujeta al Reglamento MiCA de la UE. Los servicios de análisis, peritaje, soporte operativo, certificación de origen de fondos y formación quedan fuera de ese perímetro regulatorio.

Cuando una actuación requiera la conversión de criptoactivos a euros —por ejemplo, en la liquidación de activos incautados—, esa operación concreta la ejecutará Bitcoinforme, SL (la denominación social de la propia Bit2Me), proveedor de servicios de criptoactivos autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).