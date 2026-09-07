Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de mantener los 20.000 puntos
Comenzamos la semana con festivo en Wall Street por la festividad del Día del Trabajo.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,25% en los 20.050,7 puntos, dejando la siguiente resistencia de los 20.202 puntos como clave para poder seguir escalando posiciones.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, comienza la semana con nuevas tensiones por encima de los 97 dólares.
- En el mercado de divisas, el euro se mantiene ligeramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.
- El precio de la onza de oro continúa con la corrección que comenzó el viernes y pierde los 4.400 dólares.
- El bitcóin pierde los 80.000 dólares pero se mantiene muy cerca de ellos y sobre todo sin alejarse mucho de los recientes máximos de la semana pasada.
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Cierre de las bolsas de Japón y Corea del Sur
El Nikkei 225 de Japón cierra con un alza de 1.378,90 puntos (+2,12%) hasta los 66.399,84 puntos mientras que el KOSPI de Corea del Sur cierra con un alza de 308,19 puntos (+4,61%) hasta los 6.995,4 puntos.
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Irán advierte a Corea del Sur contra la cooperación con EE. UU. en el Golfo Pérsico, dice que tales medidas traerían graves consecuencias
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Baghaei, publicó en redes sociales diciendo que Teherán valora su relación de 64 años con Corea del Sur, pero que, mientras Irán se defiende de la agresión de EE. UU. y responde a lo que llama crímenes de guerra de EE. UU. contra mujeres y niños, la presencia militar o participación en operaciones de cualquier país en el Golfo Pérsico o el Estrecho de Ormuz será tratada como apoyo directo a la agresión y conducirá a graves consecuencias.
Advirtió a los estados soberanos que no cedan a la presión de EE. UU. ni conspiren en actos de agresión y atrocidades contra el pueblo iraní.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Li Auto equipará todos los modelos con baterías propias
Li Auto dijo que su batería de desarrollo propio se implementará en toda su gama. La compañía dijo que está entrando en una fase sostenida de I+D después de su década de puesta en marcha y que una estrategia de 2020 tiene como objetivo el desarrollo completo interno de celdas de batería y chips. Su batería de desarrollo propio ya está instalada en el L8, L6 y i8.
Planes para el Q4: las entregas iniciales del Li MEGA de próxima generación utilizarán celdas ternarias CATL 5C, pero pasarán a las celdas ternarias 5C propias de Li Auto una vez que se logre la preparación de la producción. El i9 se convertirá completamente a celdas 5C propias después de que aumente la producción.
Li Auto lanzará el i6 de 2026 en el Q4 equipado con su batería 5C propia y el chip Mach propio; las reservas de usuarios se abren a finales de septiembre y las entregas comienzan a principios de noviembre.
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El interés de los gigantes tecnológicos estadounidenses en los centros de datos australianos supera con creces las expectativas
AirTrunk Operating Pty dijo que los gigantes tecnológicos estadounidenses, presionados por la creciente resistencia en casa, están apuntando cada vez más a Australia para la construcción de centros de datos debido a la estabilidad política, la abundante energía renovable, el amplio terreno y la proximidad a los centros de población asiáticos. Sabu Whitlow, vicepresidente de energía y servicios públicos de AirTrunk, dijo que el interés de Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft ha superado las expectativas en los últimos seis a ocho meses y es probable que se traduzca en compromisos firmes e inversiones en los próximos meses y años.
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La ola de calor europea daña los cultivos forrajeros generando escasez de maíz y pastos al sector ganadero
Un julio sin precedentes en Irlanda y un calor extremo en toda Europa (incluido el verano más caluroso jamás registrado en el Reino Unido y una de las olas de calor más largas y fuertes de Francia) han dañado gravemente los pastos y los cultivos de maíz. Los agricultores están agotando las existencias de heno y ensilaje de invierno desde el principio, ya que los campos resecos reducen la disponibilidad de pienso.
Los precios al contado de los piensos se han disparado, lo que ha llevado a algunos productores a considerar la posibilidad de sacrificar rebaños. El estrés por calor también está reduciendo la producción de leche, y es probable que sus efectos se transmitan a los procesadores y consumidores.
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El BCE probablemente subirá en septiembre y otra subida de 25 pb posible en diciembre
Deutsche Bank espera que el BCE suba las tasas en su reunión de septiembre y añada otros 25 pb en diciembre, citando persistentes riesgos al alza relacionados con la energía para la inflación. El banco dice que su opinión anterior de que la tasa de la facilidad de depósito alcanzaría un pico del 2,5% (actual 2,25%) está en entredicho y ahora considera más probable una tasa terminal del 2,75%.
Añade que una relajación más rápida de las tensiones geopolíticas, incluido el conflicto de Irán, o un crecimiento más débil podrían mantener el pico en el 2,5%; en ausencia de presiones inflacionarias más amplias, no hay base para esperar tasas superiores al 3%. La decisión del BCE se espera para el 10 de septiembre, cuando los mercados esperan ampliamente una subida.
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La zona restringida de Irán en el Estrecho de Ormuz podría estar en el acuerdo con Omán
Stephen Zunes, director fundador de estudios de Oriente Medio en la Universidad de San Francisco, dice que el plan de Irán de designar una zona restringida en el Estrecho de Ormuz puede estar vinculado a un acuerdo de canal de tránsito que se está negociando con Omán. Si un acuerdo con Omán es factible y aceptable para Estados Unidos, Irán podría reducir su aplicación; de lo contrario, Teherán parece dispuesto a imponer la zona, lo que dificultará el rechazo del pacto por parte de Estados Unidos.
Un área restringida designada ampliaría el área de patrullaje y vigilancia de las fuerzas estadounidenses y podría disuadir a los propietarios de buques y aseguradoras de transitar por la vía fluvial, aumentando las primas de riesgo, los costos de seguros o el desvío. Los vecinos del Golfo tienen un interés directo; Si un acuerdo entre Irán y Omán aumenta materialmente el rendimiento del transporte marítimo, es posible que lo apoyen (incluso mediante tarifas de tránsito), y Omán y otros Estados del Golfo han estado realizando consultas para determinar la posición de Omán.
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SK Hynix se centra en la producción del 1c nm para convertirlo en el proceso principal a principios de 2027
Fuentes de la industria dicen que SK Hynix está ampliando rápidamente la capacidad de su proceso DRAM 1c nm de clase 10 nm de sexta generación. 1c se está acelerando porque servirá como núcleo para HBM apilado y memoria de gran ancho de banda de próxima generación.
Las fuentes estiman que la participación de mercado de 1c aumentó de aproximadamente el 10% en el primer trimestre a aproximadamente el 13% en el segundo, y esperan que alcance alrededor del 24% en el tercer trimestre, el 34% en el cuarto trimestre y aproximadamente el 35% en el primer trimestre de 2027, superando a 1b (alrededor del 33%) para convertirse en el nodo principal de la empresa.
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Las acciones cíclicas europeas pueden haber superado su fase más difícil
La analista jefe de CitiGroup, Beata Manthey, dice que las acciones cíclicas europeas ligadas al ciclo económico parecen convincentes después de un tramo difícil. El índice de sorpresa económica de Citi, las tendencias generalizadas de revisión de ganancias al alza y un repunte en la actividad empresarial desde el verano apuntan a que la economía se está moviendo en una dirección más positiva.
Manthey señaló que los automóviles y los productos químicos son sectores previamente afectados que pueden haber pasado lo peor. Añadió que un régimen arancelario sobre el acero introducido recientemente ha elevado los precios internos del acero en Europa y ha beneficiado a los productores exentos del impuesto.
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Claves para la sesión de hoy