Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de mantener los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,25% en los 20.050,7 puntos, dejando la siguiente resistencia de los 20.202 puntos como clave para poder seguir escalando posiciones.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, comienza la semana con nuevas tensiones por encima de los 97 dólares.

- En el mercado de divisas, el euro se mantiene ligeramente por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera este jueves de la decisión del BCE.

- El precio de la onza de oro continúa con la corrección que comenzó el viernes y pierde los 4.400 dólares.

- El bitcóin pierde los 80.000 dólares pero se mantiene muy cerca de ellos y sobre todo sin alejarse mucho de los recientes máximos de la semana pasada.