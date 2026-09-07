Acciona afronta la ardua tarea de recuperar los 207 euros para mejorar su aspecto técnico

El valor debe mantenerse por encima de los 207-208 euros para mejorar su aspecto técnico y abrir la puerta a una posible entrada alcista.

Acciona ha prorrogado un crédito a su filial polaca Mostostal Warszawa para evitar su quiebra y busca estabilizar su balance.

La familia Entrecanales Franco vendió recientemente el 3% del capital de Acciona por motivos patrimoniales, manteniendo cerca del 26% de la compañía.

Acciona intenta recuperar los 207 euros por acción tras una caída de más del 24% en su capitalización bursátil este trimestre.

El mercado recalcula sus expectativas ante un posible ajuste monetario más estricto por parte de la Reserva Federal, motivado por unas cifras de empleo en EEUU durante agosto que superaron las previsiones. A esto se suma la evolución del crudo, que sigue subiendo.

Por su parte, el Ibex 35 lo tendrá complicado para materializar una tercera jornada consecutiva de avances, pero sobre todo para seguir situado por encima de la cota psicológica de los 20.000 puntos. De entre sus integrantes, destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona que, junto con el sector de las renovables, cuenta con el beneplácito de los inversores.

Hoy es noticia en el valor que, para evitar la quiebra de su filial polaca Mostostal Warszawa, Acciona mantiene el respaldo financiero a la entidad, de la cual posee el 62%.

El conglomerado controlado por la familia Entrecanales ha prorrogado hasta finales de mes un crédito a corto plazo por 114 millones de zlotys (unos 26 millones de euros), ganando tiempo mientras ambas partes negocian una alternativa estructural que permita estabilizar el delicado balance de la filial.

Hay un hecho destacado, y es que los títulos de Acciona caen durante este trimestre casi más de un 24% de su capitalización bursátil. Entre los factores que han influido para que se produzca esta caída tan importante, está la colocación acelerada de aproximadamente el 3% del capital de Acciona realizada por Tussen de Gracht 10, sociedad controlada por la familia Entrecanales Franco.

Esta operación supuso la venta de 1,65 millones de acciones por valor de 359 millones de euros, a un precio de 217,90 euros por título y con un descuento de aproximadamente el 5% respecto al cierre previo.

Aunque parece ser que esta venta se produjo por una cuestión patrimonial de una de las ramas familiares tras la finalización del pacto de socios, actualmente, tras la operación, los Entrecanales Franco mantienen aproximadamente un 26% de Acciona.

Así pues, y dada la tremenda caída que lleva el valor durante el trimestre —lo que podría encender las alarmas—, la compañía continúa estando en positivo en 2026. A pesar de haber borrado en pocas semanas una parte importante de los avances, los motivos que explican este retroceso tienen un importante componente temporal.

De esta manera, podríamos entender que incluso la caída acumulada es una oportunidad que nos está brindando el valor en el muy corto plazo.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Si atendemos a razones puramente técnicas, se observa que los títulos de Acciona han mantenido una progresión alcista, concretamente desde la zona de los 99 euros por acción, donde se produjo un suelo de mercado a inicios de 2025.

Esto sirvió para que el valor fuera avanzando de forma progresiva en una sucesión y pauta de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona próxima a los 279 euros por acción durante el pasado mes de junio, unos máximos históricos que dieron paso a un importante correctivo, el cual podría estar cercano a su finalización.

Durante este proceso de corrección, Acciona ha perdido tres soportes dinámicos importantes como son las medias móviles de corto, medio y largo plazo, y también ha perdido soportes importantes y zonas de control como fueron en su momento los 234 euros por acción, para dar paso a una nueva continuidad en el ajuste correctivo hasta la zona próxima a los 207 euros.

Esta zona no es un nivel baladí, puesto que es exactamente el 38,20% de su retroceso proporcional Fibonacci de todo el proceso alcista que acabamos de comentar; por tanto, es una zona que el valor perdió la semana pasada, pero que hoy trata de recuperar de forma rápida.

Así pues, el apoyo efectuado sobre la zona de los 200 euros, nivel psicológico importante, está permitiendo a los alcistas reactivar su estrategia y, en el momento de confeccionar estas líneas, el valor ya ha recuperado este nivel de retorno proporcional importante que deberá consolidar en las próximas jornadas.

Con unos niveles de sobreventa importantes acumulados durante toda esta caída, Acciona trata de recuperarse, pero sobre todo de intentar mejorar su aspecto técnico de corto plazo.

De esta manera, Acciona deberá situarse cómodamente por encima de los 207 euros para poder incrementar las probabilidades de que el valor vaya a buscar la media móvil de 200 y, sobre todo, buscar el cierre, al menos parcial, del hueco abierto desde la jornada del pasado 4 de agosto desde la zona de los 231,20 euros.

Así pues, y con este escenario encima de la mesa, en la medida en que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal de los títulos de Acciona por encima de los 208 euros por acción (aplicando un pequeño filtro), el valor generará una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista.

Esta señal nos permitirá introducir una orden de compra de como mucho un tercio de lo normalmente destinado a este tipo de activos, estableciendo un primer objetivo en los 216,45 euros por acción, nivel por donde pasa exactamente la media móvil de 200 periodos.

Por tanto, si se dan las condiciones y premisas para poder implementar esta estrategia, la orden de protección debería estar situada en la pérdida de los niveles mínimos alcanzados durante la sesión de hoy, es decir, por debajo de los 204,80 euros por acción: un stop de protección bastante ceñido que nos permitirá controlar el riesgo si se produce un eventual giro en contra.