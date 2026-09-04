Santander consolida cerca de máximos: la ruptura de los 12,76 euros podría abrir la puerta a nuevas subidas

Los indicadores técnicos, como el RSI y las medias móviles, refuerzan el impulso alcista y sugieren recorrido al alza si se supera la barrera de los 12,76 euros.

El contexto de mercado es favorable para el sector bancario por el ascenso de la curva de rendimientos y la solidez de la demanda de crédito.

El banco registra un beneficio neto ordinario con un crecimiento superior al 14% interanual y un aumento del margen de intereses del 7%.

Las acciones de Santander mantienen una tendencia alcista y consolidan cerca de máximos históricos, con la resistencia clave en los 12,76 euros.

Santander afronta lo que queda de año con un contexto muy favorable, pero algunos inversores tienen dudas por la revalorización que lleva ya la entidad en este 2026.

¿Será capaz Santander de continuar con la racha alcista?

Las acciones de Santander acumulan un importante repunte, pero sus fundamentales han respaldado dichas subidas.

Su beneficio neto ordinario sigue creciendo a un ritmo sano, con un aumento de más del 14% interanual a tipo de cambio constante en el segundo trimestre del año, además de una expansión del margen de intereses del 7% interanual.

Pero lo más importante viene ahora. Las perspectivas favorables para el sector bancario responden principalmente al ascenso en la curva de rendimientos. Aunque esta referencia mide en primera instancia la deuda soberana, contagia sus subidas al resto de tipos de interés del mercado de renta fija.

A ello se suma un factor determinante: el empinamiento de la curva, dado que las rentabilidades a largo plazo avanzan con mayor rapidez que las de corto plazo.

Este escenario optimiza el margen de intermediación bancario, permitiendo a las entidades captar depósitos con costes reducidos y conceder financiación a tipos de interés sensiblemente más elevados y al alza.

Frente a las dudas sobre una eventual contracción en la demanda de crédito, los datos muestran una notable solidez. En España, las hipotecas constituidas en junio repuntaron un 10% interanual, al tiempo que el capital prestado y el importe medio por operación crecieron un 27,4% y un 15,8%, respectivamente.

En la misma línea, durante el mes de julio la financiación a hogares subió un 5,2% interanual y la destinada a empresas avanzó un 1,1%.

La estabilidad en estas tasas de crecimiento resulta especialmente relevante al sostenerse en un contexto marcado por el encarecimiento del dinero. Por tanto, lo que queda de 2026 puede ser muy favorable para el sector y Santander.

Desde una perspectiva técnica, el gráfico diario de Banco Santander muestra una estructura de mercado inequívocamente alcista a largo plazo, caracterizada por una secuencia consistente de máximos y mínimos crecientes durante el último año.

Actualmente, la cotización se encuentra en una fase de consolidación constructiva justo por debajo de la zona de resistencia psicológica y técnica clave situada en torno a los 12,76 euros.

El hecho de que el precio se mantenga estable cerca de estos máximos históricos recientes, en lugar de sufrir un retroceso profundo, sugiere una fuerte absorción de la presión vendedora por parte de la demanda, lo que posiciona al valor favorablemente para una eventual ruptura al alza.

Análisis técnico de Santander. Elaboración propia

Esta perspectiva optimista se ve reforzada por los indicadores técnicos. Las medias móviles simples de 14 y 28 días mantienen su pendiente ascendente y actúan como soporte dinámico inmediato para el precio, subrayando la vigencia del impulso alcista de fondo.

Asimismo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), situado actualmente cerca de 55, rebota desde su zona neutral sin mostrar signos de sobrecompra, lo que indica que existe suficiente recorrido al alza antes de alcanzar niveles de agotamiento.

Una ruptura decisiva y con volumen por encima de la barrera de los 12,76 euros confirmaría la continuación de la tendencia, proyectando el precio hacia nuevos máximos, mientras que el nivel de soporte principal a medio plazo se consolida firmemente alrededor de los 11,59 euros.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.