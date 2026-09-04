El Ibex 35 termina en tablas la semana pero asienta los 20.000 puntos gracias al buen dato de empleo en EEUU

El petróleo sigue en torno a los 92,5 dólares por barril debido a la incertidumbre en Oriente Medio.

La creación de 162.000 empleos no agrícolas en EEUU, muy por encima de lo esperado, ha impulsado al índice español.

El Ibex 35 cierra la semana con una subida acumulada de apenas el 0,04%, prácticamente en tablas, hasta los 20.050 puntos, tras revalorizarse un 0,25% este viernes. Si sólo contamos los primeros días de septiembre, su ganancia es del 0,38%.

Con todo, en lo que llevamos de año el Ibex 35 avanza un 15,85%.

Pero, quizá lo más importante es que el selectivo español asienta el nivel histórico de los 20.000 puntos que consiguió a comienzos de agosto y que, a finales de mes y en los primeros días de septiembre, por momentos los perdió ante la reactivación de las tensiones bélicas y geopolíticas entre EEUU e Irán, con el alargamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Eso derivó en una inflación creciente, el miedo a subidas de tipos por parte de los bancos centrales y, en consecuencia, la venta masiva de bonos que ha generado una tormenta en el mercado global de renta fija.

Pero, mucho ha tenido que ver en esta pequeña reactivación del índice el exuberante dato de empleo en Estados Unidos conocido este viernes. Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, en agosto se registró una creación neta de 162.000 empleos no agrícolas en EEUU, prácticamente el triple de lo esperado por los analistas, que manejaban una discreta cifra de 55.000 puestos.

Fruto de la incertidumbre en Oriente Medio, y con la situación estancada hacia la bandera blanca, el petróleo continúa en un precio medio de 92,5 dólares. El barril de crudo europeo Brent se intercambia a 95 dólares, mientras que el americano del West Texas cotiza a 90 dólares.

En los grandes parqués europeos, este viernes el signo ha sido mixto. El selectivo continental EuroStoxx 50 se ha revalorizado un 0,19%, con Madrid y Fráncfort en el lado positivo de la balanza, y con Milán, París y Londres en el negativo.

Volviendo al parqué español, este viernes las mayores ganancias han llegado desde ArcelorMittal (2,50%) o Naturgy (1,50%), mientras que el farolillo rojo de la jornada ha sido Repsol (-2,12%).

La lupa de los inversores sigue puesta en un valor crucial para las bolsas europeas y, sobre todo, para Alemania, como es Volkswagen. La automovilística recortará 50.000 empleos hasta 2030, reducirá la producción y deja en el aire cuatro plantas en el país germano para luchar contra la ofensiva de los coches eléctricos chinos, mientras mantiene las dudas sobre el futuro de Seat en España -se deslizó que podría acabar con la marca en 2029 para reforzar Cupra- y vincula su continuidad a la regulación sobre emisiones.

Los títulos de Volkswagen han vuelto a subir este viernes un 6,47% y los de su accionista mayoritario, Porsche, un 3,61%, en un espaldarazo de los inversores hacia su plan.