Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene que confirmar la reconquista de los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,12% en los 20.000,2 puntos, dejando una estrella del amanecer que invita a pensar en una continuidad de las subidas para acercarnos de nuevo a la zona de los máximos históricos.

- El precio del petróleo brent se mantiene cómodamente por encima de los 95 dólares sin dar ninguna opción a las correcciones.

- La onza de oro intenta aferrarse a las ganancias de la sesión de ayer y se la juega con su soporte en los 4.470 dólares.

- El par EURUSD pelea por seguir escalando posiciones y se encuentra con la resistencia que le genera la presencia de la media móvil de largo plazo que pasa por los 1,1641 dólares por euro.

- El precio del bitcóin marca nuevos máximos tras la reciente consolidación y esto implica que la posibilidad de seguir estirando la reacción alcista es muy elevada. Ahora la clave está en la resistencia de los 82.800 dólares.