Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene que confirmar la reconquista de los 20.000 puntos
Llega el momento clave de la semana con la publicación esta tarde del importante dato de creación de empleo estadounidense.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una subida del 1,12% en los 20.000,2 puntos, dejando una estrella del amanecer que invita a pensar en una continuidad de las subidas para acercarnos de nuevo a la zona de los máximos históricos.
- El precio del petróleo brent se mantiene cómodamente por encima de los 95 dólares sin dar ninguna opción a las correcciones.
- La onza de oro intenta aferrarse a las ganancias de la sesión de ayer y se la juega con su soporte en los 4.470 dólares.
- El par EURUSD pelea por seguir escalando posiciones y se encuentra con la resistencia que le genera la presencia de la media móvil de largo plazo que pasa por los 1,1641 dólares por euro.
- El precio del bitcóin marca nuevos máximos tras la reciente consolidación y esto implica que la posibilidad de seguir estirando la reacción alcista es muy elevada. Ahora la clave está en la resistencia de los 82.800 dólares.
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Los futuros del trigo de Chicago caen mientras las esperanzas de las conversaciones entre Rusia y Ucrania pesan sobre el mercado
Los futuros del trigo de Chicago caen este viernes, presionados después de que se enfriaron las esperanzas de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El contrato cae ahora modestamente tras la caída del 2,6% del jueves y se prevé que registre su primera caída semanal en cinco semanas.
El presidente ruso Putin había dicho anteriormente que había espacio para conversaciones constructivas, comentarios que brevemente elevaron las expectativas de una reducción de las interrupciones en las exportaciones de una importante región productora de granos.
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HSBC eleva las previsiones de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. y espera una política más agresiva
HSBC elevó sus pronósticos de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a lo largo de la curva, diciendo que ahora anticipa una política monetaria más agresiva y un piso estructural más alto para los rendimientos a largo plazo. Delraj Narula, estratega de tipos de HSBC en Estados Unidos, dijo que el banco ahora prevé que el bono a dos años sea del 4,20% a finales de 2026 (antes 3,85%) y del 3,95% a finales de 2027 (antes 3,50%).
Para el decenio, HSBC pronostica ahora un 4,65% a finales de 2026 (antes 4,30%) y un 4,75% a finales de 2027 (antes 4,40%).
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El tráfico de buques a través del Estrecho de Ormuz se mantiene por debajo del promedio de 10 días
Los datos marítimos preliminares de hoy muestran que cuatro transportistas de productos básicos transitaron por el Estrecho de Ormuz el jueves, frente a los nueve del día anterior y muy por debajo del promedio de aproximadamente 15 por día en los últimos 10 días.
Kpler dijo que a las 04:55 GMT del viernes (12:55 Beijing) los buques estaban compuestos por dos petroleros MR, un granelero Kamsarmax y un granelero Handysize. No obstante, los recuentos podrían cambiar ya que algunos barcos apagan los transpondedores mientras navegan a través del Estrecho.
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La escalada en Oriente Medio aumenta el riesgo de suministro
El petróleo sube este viernes a medida que las renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las crecientes tensiones en Medio Oriente aumentan las preocupaciones sobre la oferta del mercado. El Brent ha subido un 7,6% esta semana y el WTI un 10,4%, lo que supone sus mayores ganancias semanales desde la semana del 20 de julio.
ANZ elevó su previsión para el Brent a corto plazo hasta los 95 dólares el barril y advirtió sobre el riesgo de subidas en caso de que el conflicto se intensificara. Los analistas dicen que hasta ahora los elevados inventarios han absorbido el shock de oferta inicial, pero la reducción de las reservas está haciendo que sea más difícil mantener el equilibrio entre oferta y demanda.
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Seúl y Washington discuten la inversión estadounidense en semiconductores de las empresas surcoreanas
Un funcionario del gobierno surcoreano dice que Seúl y Washington están discutiendo la inversión en semiconductores de las empresas surcoreanas en Estados Unidos dentro de un marco de consulta bilateral más amplio. Cuando se le preguntó si el plan arancelario de chips revelado por el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, está afectando las conversaciones de inversión, el funcionario dijo que varias cuestiones entre los dos países a veces interactúan y pueden influirse entre sí.
Añadió que la inversión en semiconductores se encuentra entre los temas de inversión que se están debatiendo y que los funcionarios están trabajando para evitar que estas cuestiones se limiten entre sí.
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El fondo soberano de Noruega propone un recorte de unos 80.000 millones de dólares en los bonos del Tesoro de EE. UU.
Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona el fondo soberano de Noruega de 2,3 billones de dólares, propuso el martes al Ministerio de Finanzas reducir la ponderación de la deuda pública en el índice de bonos de referencia del fondo del 70% al 50%. NBIM estima que el cambio reduciría la asignación global de bonos gubernamentales del fondo en aproximadamente 106.000 millones de dólares, en gran medida a través de recortes en los bonos del Tesoro estadounidense.
El gestor propone reducir la exposición al Tesoro de EE. UU. en 12,2 puntos porcentuales y aumentar la exposición a la renta fija no gubernamental de EE. UU. en 11,4 puntos porcentuales; acciones que, según NBIM, reducirían las tenencias del Tesoro de EE. UU. en unos 80.000 millones de dólares.
La asignación general de renta fija del fondo es poco menos del 26% de los activos. La asignación a los bonos del gobierno del Reino Unido se mantendría sin cambios; la exposición a los bonos del gobierno japonés aumentaría en 2,8 puntos porcentuales.
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Exfuncionario del RBA espera una subida de tipos en septiembre; ve que los precios de la vivienda bajarán sobre un 10%
El ex alto funcionario del Banco de la Reserva de Australia, Jonathan Kearns, dijo que es probable que el RBA suba los tipos en su reunión de septiembre y que la inflación de julio apunta a una fuerte cifra en el tercer trimestre. Espera que la tasa de efectivo alcance alrededor del 4,6% (cerca de un máximo de 15 años), suficiente para desacelerar el crecimiento y llevar la inflación a un rango de 2 a 3%, y proyecta que los precios de las viviendas caerán aproximadamente un 10%.
También señaló que las últimas previsiones trimestrales del RBA aún prevén que la inflación no volverá al punto medio del 2,5% hasta principios de 2028.
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Micron ampliará considerablemente la capacidad de HBM a finales de año
Micron planea una gran inversión en equipos para aumentar el suministro de su producto de 12 capas HBM4 de última generación, con el objetivo de obtener hasta 60. 000 obleas/mes de capacidad adicional de HBM para fin de año.
La producción de HBM de Micron fue de entre 40. 000 y 50.000 obleas/mes el año pasado, por lo que la capacidad prevista sería más del doble de la producción del año pasado.
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China redacta una directriz sobre normas para la industria del reciclaje de baterías eléctricas
En China se está redactando una directriz estándar de la industria para el reciclaje de baterías eléctricas y se espera que se publique este año. La directriz cubrirá medidas ecológicas bajas en carbono, recolección y clasificación, y reciclaje/regeneración de materiales.
Las medidas verdes bajas en carbono incluyen el ahorro de energía y la reducción de emisiones, la verificación y la contabilidad del carbono, y el diseño verde.
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Merz se reunirá con funcionarios del BCE en Berlín antes de la reunión del BCE de la próxima semana
El canciller alemán Merz se reunirá con funcionarios del BCE en Berlín la próxima semana y asistirá a una cena formal organizada por el Bundesbank el martes, antes de la reunión de política monetaria de dos días del BCE, dijeron fuentes. Se espera que la reunión (la decisión anual sobre tasas del BCE celebrada fuera de Frankfurt de forma rotativa) genere un aumento de 25 puntos básicos.
Se espera que Merz discuta la mejora de las perspectivas económicas de Alemania con funcionarios del BCE. La reunión se produce en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la presidenta del BCE, Lagarde: ha indicado que es posible que no complete su mandato hasta octubre de 2027, y el Foro Económico Mundial busca invitarla a convertirse en su próxima presidenta.
El gobierno alemán está sopesando la posibilidad de nombrar al jefe del Bundesbank, Nagel, como posible sucesor de Lagarde.
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Claves para la sesión de hoy