La CNMV admite a trámite la opa de Ohmnia para hacerse con Azkoyen por 244,5 millones

La opa ofrece 10 euros por acción, igualando el precio actual de cotización de Azkoyen, por lo que no existe prima en la operación.

El consejo de administración de Azkoyen calificó de "amistosa" la oferta pública voluntaria de adquisición formulada por Ohmnia.

Ohmnia Electronics presentó la solicitud de la opa el 24 de agosto, con documentación posteriormente ajustada a los requisitos legales.

La CNMV ha admitido a trámite la opa del grupo vasco Ohmnia para adquirir el 100% de Azkoyen por 244,5 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido este viernes a trámite la oferta pública de adquisición (opa) del grupo vasco Ohmnia para adquirir Azkoyen por 244,5 millones de euros.

En una notificación, la CNMV ha informado de que admite la solicitud de autorización presentada con fecha de 24 de agosto por Ohmnia Electronics, S.L. para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición del 100% de las acciones de Azkoyen.

En su escrito, el organismo entiende que "el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas los días 31 de agosto y 1 de septiembre se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo".

La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse "conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma", han agregado.

El pasado 24 de julio, se daba a conocer el anuncio de opa por parte de un consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga

Al día siguiente, Azkoyen comunicaba a la CNMV que su consejo de administración había acordado calificar de "amistosa" la oferta pública voluntaria de adquisición formulada por Ohmnia Electronics sobre el 100% de las acciones de la entidad.

Posteriormente, el 24 de agosto el grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, registraba ante la CNMV su solicitud para lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, por un montante total de 244,5 millones de euros. En estos momentos, los títulos de Azkoyen cotizan al mismo nivel de la oferta, por lo que no hay prima resultante.