Cellnex busca crear un apoyo cerca de los 25 euros que permita luchar contra los bajistas

Se recomienda situar una orden de protección para limitar pérdidas y considerar deshacer posiciones si el valor alcanza la resistencia en la zona de los 27 euros.

A pesar de la situación técnica deteriorada, un rebote técnico podría producirse si Cellnex recupera los 25,85 euros en dos cierres diarios o uno semanal.

El valor ha perdido el soporte clave de 25,85 euros y cotiza cerca de los 25 euros, zona fundamental para evitar caídas adicionales hacia mínimos anuales.

Las acciones de Cellnex sufren una fuerte presión bajista tras la rebaja de recomendación de Goldman Sachs, que reduce el precio objetivo de 31 a 26 euros.

Las probabilidades de que la Fed suba los tipos este mes cayeron del 63 % al 50 % tras las declaraciones de Waller, quien sugirió mantener la tasa intacta si los próximos datos confirman que la inflación sigue cediendo. Hoy conoceremos los importantes datos de empleo en EEUU, que elevarán drásticamente la volatilidad.

El Ibex 35, por su parte, que logró en la sesión precedente un rebote interesante, deberá necesariamente continuar con la reacción alcista; de lo contrario, se anularía la posible formación de una figura de estrella del amanecer con implicaciones alcistas. De entre los valores que integran el índice de referencia español, destacamos el comportamiento, en la parte baja de la tabla, de las acciones de Cellnex.

Los títulos de Cellnex tienen hoy un detonante negativo muy importante, como es la rebaja de recomendación de Goldman Sachs a vender, donde también recorta su precio objetivo desde los 31 euros a los 26 euros actuales. Un hecho que no ha pasado por alto entre los inversores, que se han apresurado a vender en los primeros compases.

Este hecho contrasta con el reciente espaldarazo de RBC, que mantiene un precio objetivo de 33 euros por acción con un potencial alcista cercano al 30 %, mejorando sus previsiones de ingresos y EBITDA para 2026 y 2027 tras el impulso comercial y las renovaciones de contratos. La generación de caja también sería un hecho destacable para esta casa de análisis.

Si atendemos a razones puramente técnicas y observamos su gráfico, apreciaremos de forma inmediata una formación técnicamente bajista iniciada desde los máximos de marzo, cerca de la zona de los 32,20 euros por acción: una sucesión de máximos decrecientes perfectamente acompañada por su directriz bajista, donde los precios han estado presionados durante varios meses.

Cualquier intento de reacción de los alcistas, como el que se produjo durante finales del pasado mes de marzo y también durante finales del pasado mes de julio, ha chocado directamente con esta directriz, impidiendo que pueda producirse un cambio de tendencia principal, que continúa siendo bajista.

En las últimas semanas, los títulos de Cellnex han vuelto a intentarlo y ha vuelto a buscar ese cambio de tendencia, pero de nuevo se ha encontrado con esta directriz y, además, con el conjunto de las tres medias móviles más representativas, que de nuevo han impedido que el valor pueda seguir avanzando, produciéndose un nuevo deterioro técnico que ha empujado los títulos de Cellnex cerca de la zona de los 25 euros durante esta semana.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

Antes de alcanzar la cercanía de este nivel, el valor también perdió un soporte clave situado en los 25,85 euros.

A pesar de que los niveles de sobreventa se mantienen elevados desde hace algunos días, no es motivo suficiente para que los alcistas logren rearmarse y formar un rebote técnico sólido.

Así pues, y a pesar del potencial de revalorización que pueda tener Cellnex en el corto y también en el medio plazo, por el momento tenemos una tendencia a la baja vigente y un conjunto de medias móviles y de resistencias que están impidiendo nuevos avances.

Por lo tanto, y si ya tenemos títulos de Cellnex en cartera, no dejaremos que el valor se nos vaya más abajo de la zona de los 25 euros, ya que, si esto ocurre, podríamos ver una nueva recaída hacia la zona de mínimos anuales en torno a los 24 euros; es decir, un potencial de caída importante desde el punto de vista técnico que impediría seguir con los títulos que ya tengamos adquiridos.

Pero, dados los niveles de sobreventa tan elevados que acumula el valor, es posible que se produzca algún tipo de rebote técnico en breve, tendente a buscar de nuevo ese cambio de tendencia principal.

De este modo, en la medida en que veamos a Cellnex recuperar la zona de los 25,85 euros por acción en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, este hecho permitiría introducir una orden de compra buscando la continuidad del rebote técnico que nos lleve hacia la zona de los 27 euros.

Justo en esa zona estableceríamos el primer objetivo de la estrategia y comenzaríamos a deshacer posiciones, ya que en ese momento Cellnex se encontraría con una de las resistencias más importantes que tiene en su gráfico y podría detener la subida.

A pesar de que el deterioro de Cellnex sea importante y la presión bajista constante, sí que podríamos trazar esta estrategia para tratar de buscar ese rebote técnico que nos permitiera obtener cierta rentabilidad.

Dada que la volatilidad del propio mercado de renta variable es elevada, deberemos situar una orden de protección asociada a la estrategia que pase por no perder más del 3 % desde nuestro nivel de entrada.