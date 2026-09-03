Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 0,45% hasta los 19.779 puntos, lo que pone en riesgo su permanencia sobre la media móvil de medio plazo.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,45% en los 19.779 puntos, poniendo en riesgo por segunda sesión consecutiva la permanencia por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.727 puntos.

En Wall Street tuvimos por fin una sesión de rebote tras las recientes correcciones aunque con ello no ha cambiado absolutamente nada en su aspecto técnico a la espera de los importantes datos de empleo que conoceremos en la sesión de mañana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,535 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,09 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.