Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca la reacción alcista tras las recientes correcciones sufridas
Parece que regresa la tranquilidad antes de conocer el importante dato de creación de empleo estadounidense de mañana.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,45% en los 19.779 puntos, poniendo en riesgo por segunda sesión consecutiva la permanencia por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.727 puntos.
- El precio del barril de petróleo brent continúa tensionado en niveles ligeramente superiores a los 94 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el par EURUSD pelea por la reconquista del nivel de 1,16 en un proceso de recuperación de las recientes caídas.
- El precio de la onza de oro continúa con su reacción alcista y pronto se enfrentará a la importante resistencia de los 4.460 dólares.
- El bitcóin está logrando mantenerse en la parte alta del rango sin ceder el soporte de los 76.866 dólares.
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ANZ: El cobre podría alcanzar un nivel récord a principios del próximo año
ANZ dice que el cobre podría alcanzar un nivel récord a principios del próximo año a medida que las preocupaciones arancelarias de Estados Unidos, los desafíos de la oferta minera y la resistente demanda global restringen el mercado. Los analistas Kumari y Haines dicen que la especulación de que la administración Trump podría imponer aranceles al cobre ha redirigido grandes volúmenes de suministro a Estados Unidos, reduciendo la disponibilidad en otros lugares.
La inversión en vehículos eléctricos y en infraestructura de nuevas energías debería apuntalar la demanda, mientras que la oferta enfrenta riesgos a la baja debido a las pérdidas de producción relacionadas con El Niño en Chile y los crecientes riesgos de energía hidroeléctrica en Brasil.
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Las interrupciones en el suministro del Mar Negro empujan a los compradores asiáticos hacia el trigo australiano y argentino
Tres fuentes comerciales dijeron que los importadores asiáticos de trigo compraron al menos 500. 000 toneladas de trigo australiano y argentino después de que los ataques a barcos e infraestructura de exportación en el Mar Negro retrasaran las entregas.
Los compradores, incluido Indonesia, mencionado en la fuente como el segundo mayor importador de trigo del mundo, están pagando precios notablemente más altos para asegurar envíos alternativos, dijeron las fuentes. Un comerciante con sede en Asia dijo que en la última semana se cerraron múltiples acuerdos a granel para trigo australiano y argentino en un plazo de 10 días para reemplazar los cargamentos esperados de Rusia y Ucrania que no han llegado.
El cambio pone de relieve una aguda tensión de oferta a corto plazo para los países dependientes de las importaciones.
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KEPCO pide a Samsung y SK Hynix que paguen por adelantado cinco años de facturas de energía
South Korea Electric Power Corp (KEPCO) ha propuesto que Samsung Electronics y SK Hynix paguen por adelantado cinco años de tarifas de electricidad por un total de 25 billones de wones (alrededor de 18.400 millones de dólares) para financiar la construcción de redes para grupos de semiconductores.
Según el plan, Samsung pagaría por adelantado 20 billones de wones y SK Hynix 5 billones de wones; las cantidades suponen que los costos anuales de energía entre 2027 y 2031 estarán más o menos en línea con los del año pasado (Samsung pagó 4,1 billones de wones el año pasado; SK Hynix 900 mil millones de wones). Fuentes de la industria dicen que ambas empresas están considerando la propuesta.
Las finanzas de KEPCO se han debilitado: la deuda ascendía a 210,7 billones de wones a finales de junio y los costos de los intereses rondaban los 11.500 millones de wones por día.
El pago anticipado se presenta como un acuerdo potencialmente beneficioso para ambas partes.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Bernstein: la influencia de la IA en la política de la Reserva Federal está creciendo
Bernstein dice que los mercados pueden haber interpretado exageradamente las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole, calificándolas de explícitamente duras.
Warsh enfatizó la reducción de la orientación futura, lo que podría hacer más difícil inferir la trayectoria de las tasas de la Fed a partir de un solo discurso y aumentar la volatilidad en las expectativas de política. Warsh también señaló que más de la mitad del crecimiento del gasto de capital de este año puede estar relacionado con la IA.
El gasto en IA a corto plazo aumentará la demanda de capital, energía y equipos, mientras que las ganancias de productividad a más largo plazo podrían alterar el crecimiento potencial; la Reserva Federal debe sopesar ambos efectos.
Bernstein no descartó operaciones de “devaluación de la moneda”: considera que la elevada deuda de Estados Unidos, los grandes déficits y los crecientes costos de los servicios de intereses son riesgos estructurales, y dice que si el Tesoro de Estados Unidos continúa interviniendo en los rendimientos a largo plazo, activos escasos como el oro y el bitcoin podrían encontrar apoyo.
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Russell Investments: Las nóminas probablemente sean una buena noticia para la Reserva Federal
BeiChen Lin, estratega senior de Russell Investments, dijo que la base de referencia de la empresa supone que la Reserva Federal mantendrá las tasas de política sin cambios este año. Advirtió que sólo unas nóminas salariales materialmente más fuertes (por ejemplo, más del doble del consenso) combinadas con una persistente falta de desinflación impulsarían a considerar nuevos aumentos.
Según los datos laborales de esta semana, la empresa espera que el mercado laboral se encuentre en un estado "normal" en lugar de sobrecalentado o débil, lo que sería constructivo para la Reserva Federal.
Russell también ve el valor de la inversión en toda la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense.
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El diésel surcoreano recorre 19.000 kilómetros hasta el noroeste de Europa
Alrededor de 90. 000 toneladas de diésel surcoreano navegarán hacia el noroeste de Europa este mes a bordo del petrolero "Priamos", probablemente con destino al Reino Unido o Rotterdam, en un intercambio organizado por el Grupo Toke.
El barco viajará más de 12. 000 millas (≈19.000 km), probablemente a través del Canal de Suez. El viaje inusualmente largo refleja la escasez de suministro mundial de diésel después de las tensiones en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, y la limitada capacidad de refinación europea con una gran dependencia de las importaciones.
Los diferenciales del diésel entre Europa y Asia se han ampliado marcadamente, lo que hace viable el arbitraje a largo plazo; El corredor PVM dice que el diferencial ha alcanzado el nivel más alto registrado desde que comenzaron los datos de 2023.
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Los millonarios del plan 401(k) de EE.UU. aumentan a medida que el repunte de las acciones impulsa la riqueza para las jubilaciones
Fidelity dijo en un informe que el número de cuentas 401(k) con saldos de 1 millón de dólares o más aumentó un 19% intertrimestral en el segundo trimestre hasta un récord de 769. 000, el mayor aumento trimestral desde el cuarto trimestre de 2023.
Las ganancias de las acciones impulsaron el aumento: el S&P 500 ganó alrededor de un 15% en los tres meses hasta el 30 de junio, su trimestre más fuerte desde 2020. Los saldos promedio de Fidelity La plataforma para 401(k), 403(b) e IRA alcanzó niveles récord, mientras que las tasas de ahorro de los planes de jubilación corporativos se mantuvieron en niveles récord.
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Horizon Robotics dice que la producción en masa acumulada de chips AD de Zhengcheng supera los 15 millones de unidades
Horizon Robotics dijo que la producción en masa acumulada de sus chips de conducción automatizada de la serie Zhengcheng ha superado los 15 millones de unidades. Los chips están asociados con más de 40 marcas de vehículos y han conseguido victorias en el diseño de 500 modelos de producción, incluidos casi 130 modelos de conducción automatizada de nivel medio a alto.
El volumen de diseño disponible de Horizon supera los 20 millones de unidades.
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La demanda de subasta de JGB a 30 años de Japón supera el promedio de 12 meses
La demanda en la subasta de bonos del gobierno japonés a 30 años de este jueves supera el promedio de 12 meses, con una relación oferta-cobertura de 3,79, por debajo del 3,86 de la subasta anterior pero por encima de la media de 12 meses de 3,52. La cola fue de 28 pb, frente a los 21 pb del mes anterior.
Los futuros de JGB mantuvieron ganancias después de los resultados. La subasta se produjo en medio de una venta masiva de bonos gubernamentales a nivel mundial; el aumento del petróleo ha aumentado las preocupaciones sobre la inflación y ha elevado las expectativas de subidas de tipos.
Los swaps de índices a un día ya valoran por completo un aumento de tipos del BOJ para el 18 de septiembre. Takata, miembro halcón de la junta directiva del BOJ, ha dado señales de estar abierto a subidas grandes y consecutivas.
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Claves para la sesión de hoy