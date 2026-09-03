Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 busca la reacción alcista tras las recientes correcciones sufridas

- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,45% en los 19.779 puntos, poniendo en riesgo por segunda sesión consecutiva la permanencia por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.727 puntos.

- El precio del barril de petróleo brent continúa tensionado en niveles ligeramente superiores a los 94 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el par EURUSD pelea por la reconquista del nivel de 1,16 en un proceso de recuperación de las recientes caídas.

- El precio de la onza de oro continúa con su reacción alcista y pronto se enfrentará a la importante resistencia de los 4.460 dólares.

- El bitcóin está logrando mantenerse en la parte alta del rango sin ceder el soporte de los 76.866 dólares.