ArcelorMittal se encuentra ante el reto de superar sus máximos anuales situados en los 65,36 euros

Para nuevas compras, los analistas recomiendan esperar dos cierres diarios o uno semanal por encima de 65,50 euros para confirmar la ruptura alcista y buscar objetivos en 67,50 euros.

Entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, ArcelorMittal adquirió 192.505 acciones propias por 12,25 millones de euros, a un precio medio de 63,68 euros por título.

La compañía ha mostrado fortaleza técnica, manteniendo una directriz alcista desde marzo y revirtiendo rápidamente las correcciones sufridas durante el año.

Los precios del petróleo retroceden tras tres días de subidas. La bajada responde a las declaraciones de Donald Trump sobre la brevedad de los ataques a Irán y a la recuperación del tráfico energético en el estrecho de Ormuz, lo que ha aliviado la presión sobre la deuda estadounidense.

El Ibex 35, por su parte, sigue alejándose de los 20.000 puntos, pero hay un hecho a favor: en las dos últimas sesiones ha logrado un apoyo claro en la media móvil de 50 sesiones, que ha servido de soporte. Analizando la composición de sus valores, destacamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

Entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, ArcelorMittal, S.A. adquirió un paquete de 192.505 acciones propias. La operación supuso un desembolso global de 12,25 millones de euros (12.258.518,40 euros), lo que fija el valor medio pagado por cada título en 63,68 euros, de acuerdo con los datos difundidos por la propia firma.

Hay otro hecho positivo que los inversores también aplauden: ArcelorMittal canceló la compra del 51% restante de su joint venture con la italiana CLN tras la intervención del Gobierno de Italia. Roma aplicó su normativa de «poder de oro» (golden power), exigiendo mantener la plantilla y la actividad durante cinco años, además de supervisar cualquier cambio estructural.

Si analizamos las acciones de ArcelorMittal desde el punto de vista técnico, se observa un valor ante una progresión alcista de fondo bastante interesante; una sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes que se viene prolongando en el tiempo, aunque el valor no ha estado exento de correcciones profundas a lo largo de este ejercicio.

De hecho, entre los meses de febrero y marzo se produjo una intensa corrección en la que los títulos de ArcelorMittal perdieron más del 30% de su capitalización bursátil. Este hecho se repitió también durante el mes de junio, cuando la corrección dejó una caída de más del 17% en su capitalización, aunque los alcistas supieron reaccionar rápidamente y anular todo este sesgo correctivo en poco tiempo.

Esta reacción en el lado de las compras ha permitido dibujar una directriz alcista que se extiende desde los mínimos del pasado mes de marzo. ArcelorMittal la está manteniendo en todo momento, generando un apoyo claro para que el precio de sus títulos pueda seguir avanzando. ArcelorMittal, pues, está mostrando síntomas de fortaleza para el corto, medio y largo plazo, a pesar de las correcciones puntuales sufridas.

En el corto plazo, y si tenemos en cuenta lo ocurrido durante las últimas semanas, observamos un comportamiento muy lateralizado para los títulos de la acerera, acotado entre la zona de soporte de los 62,45 euros por acción y una importante zona de resistencia y control ubicada en las inmediaciones de los 65 euros por título.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Durante las últimas sesiones, ArcelorMittal ha tratado de romper esta barrera técnica. Incluso en la jornada del pasado lunes 31 de agosto se marcaron unos máximos anuales en formato intradía en los 65,36 euros, un nivel que ahora mismo el valor trata de resolver.

Sin embargo, dada la volatilidad a la que nos tiene acostumbrados el valor, no debemos actuar con precipitación; habrá que esperar a que resuelva al alza esta zona de resistencia tan importante que está impidiendo nuevos avances.

En cuanto a sus indicadores técnicos, observamos que el cruce de las medias móviles de corto y medio plazo es alcista. Asimismo, la pendiente de las tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo— se mantiene al alza, favoreciendo el movimiento de continuidad.

A pesar de que los niveles de sobrecompra sean algo extremos, tal y como muestran sus indicadores técnicos, en el pasado esto no fue impedimento alguno para que ArcelorMittal siguiera avanzando.

Teniendo en cuenta que también se han producido fases de cierta acumulación cuando el valor ha retrocedido hacia niveles de soporte importantes, podríamos estar ante el reto de superar esos 65,36 euros por acción, lo cual llevaría a ArcelorMittal a niveles sensiblemente superiores. Habrá que ver si el valor encuentra el catalizador necesario para romper al alza, ya que existen grandes probabilidades de ello.

Así pues, y con este escenario encima de la mesa, si ya tenemos acciones de la acerera, lo más recomendable sería mantener posiciones a menos que el valor pierda la zona de soporte de los 62 euros con los filtros adecuados, en cuyo caso el proceso correctivo continuaría hacia la zona próxima a los 60 euros por acción.

Si, por el contrario, lo que queremos es tomar posiciones alcistas o incrementar las que ya tengamos, deberemos esperar a dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de la zona de los 65,50 euros.

Este hecho permitiría introducir una orden de compra ya que el valor generaría continuidad al movimiento alcista buscando un primer objetivo cercano a los 67,50 euros por acción, que equivale a la extensión de la anchura del último canal lateral.

En este caso, y si se da la premisa adecuada para implementar esta estrategia, la orden de protección debería situarse a no más del 3,5% desde el nivel de entrada.