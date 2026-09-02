Securitize y Socios.com se asocian para desarrollar ofertas de acciones tokenizadas para equipos deportivos

El proyecto aprovechará la infraestructura regulada de Securitize en Europa y EE.UU., y podría ser el primero lanzado bajo el Régimen Piloto DLT de la UE.

Socios.com gestionará las relaciones con el sector deportivo y la interacción con aficionados, mientras Securitize liderará la emisión regulada de valores.

La iniciativa permitirá a inversores acceder a participaciones minoritarias en clubes deportivos, cumpliendo requisitos legales y aprobaciones de ligas y clubes.

Securitize, uno de los líderes en activos tokenizados, y Socios.com, la plataforma detrás de los activos digitales Fan Token y una de las aplicaciones de consumo más consolidadas en el sector deportivo y blockchain, han anunciado una alianza estratégica para desarrollar ofertas de acciones tokenizadas reguladas que involucren participaciones minoritarias en equipos deportivos profesionales.

En el marco de esta alianza, las compañías planean trabajar con equipos deportivos, propietarios actuales e inversores institucionales para estructurar y tokenizar participaciones minoritarias bajo la marca Socios Equity Tokens, sujetas a las leyes de valores aplicables, los requisitos de las ligas, las aprobaciones de los clubes y las restricciones jurisdiccionales.

Juntas, ambas compañías crearán la primera infraestructura de inversión regulada del mundo para acciones tokenizadas de clubes deportivos.

Socios.com liderará las relaciones dentro de la industria deportiva y el desarrollo de la capa de interacción con los aficionados. Securitize liderará la emisión de valores regulados, la incorporación de inversores, la administración del registro de propiedad, los controles de transferencia y el servicio continuo a través de sus filiales reguladas.

Cabe recordar que, en 2022, Joan Laporta levantó la tercera palanca del Barça con la venta a Socios.com del 24,5% de Barça Studios para siempre a cambio de 100 millones de euros. Gracias a ese dinero, y el procedente de otros acuerdos, el club azulgrana pudo inscribir a los fichajes de ese año.

Se espera que esta iniciativa se convierta en el primer proyecto de tokenización lanzado a través del Sistema Europeo de Negociación y Liquidación (ETS) de Securitize, totalmente autorizado bajo el Régimen Piloto de Tecnología de Registros Digitales (DLT) de la UE, aprovechando la infraestructura regulada de la compañía en Europa y Estados Unidos.

Las franquicias deportivas profesionales representan un valor agregado estimado de 500.000 millones de dólares (431.000 millones de euros) a nivel mundial, con una propiedad predominantemente privada y participaciones minoritarias a menudo difíciles de acceder o negociar.

Socios.com ha emitido activos digitales Fan Token con más de 70 de las principales organizaciones deportivas mundiales, incluyendo Arsenal, AS Roma, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, AC Milan, Juventus, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Flamengo y las selecciones nacionales de Argentina, Portugal, España, Italia y Bélgica.