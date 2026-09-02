Naturgy se prepara para atacar sus máximos históricos en los 30,04 euros y entrar en subida libre

Los analistas de RBC Capital Markets y Bankinter han elevado el precio objetivo de Naturgy y mantienen recomendaciones positivas sobre la compañía.

Naturgy se consolida como uno de los valores más fuertes del Ibex 35 y está cerca de superar sus máximos históricos en 30,04 euros por acción.

Los inversores evitan el riesgo, lo que provoca caídas en las acciones y en los bonos debido a la cautela sobre los tipos de interés y a la escalada bélica en Oriente Próximo tras los ataques de EEUU a la Guardia Revolucionaria de Irán. Además, el encarecimiento del petróleo aviva el temor a una mayor inflación y al endurecimiento de la política monetaria.

El Ibex 35 no queda exento de estos temores y ayer acometió una segunda sesión de caídas, alejándose de la cota psicológica de los 20.000 puntos. Hoy tendrá una nueva oportunidad de poder recuperarlos. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Naturgy.

Es un hecho destacado que el dinero temeroso está rodando hacia los valores energéticos. De este modo, Naturgy se consolida como uno de los mejores valores del Ibex 35 durante las últimas semanas.

Además, en los últimos días, ha recibido un fuerte espaldarazo por parte de los analistas de RBC Capital Markets y Bankinter. En ambos casos, han mejorado el precio objetivo que otorgan a los títulos de la energética y han reiterado la recomendación que mantienen sobre la compañía en sobreponderar y comprar, respectivamente.

Los analistas de RBC han elevado la valoración de las acciones de Naturgy de 31,50 a 32 euros, manteniendo su recomendación de 'sobreponderar'. Según apuntan, aunque el ajuste al alza de las metas para 2026 en las cuentas del primer semestre era algo previsto, lo verdaderamente relevante es la solidez y tranquilidad que transmiten sus perspectivas financieras de cara a 2027.

Si analizamos los títulos de Naturgy bajo el punto de vista técnico, observaremos que estamos ante un valor con un comportamiento muy positivo en el mercado. En su gráfico, el valor ha venido acometiendo una sucesión de mínimos y de máximos relativos crecientes que se inició en diciembre de 2023 cerca de la zona de los 23,30 euros y que continúa en el momento actual.

Ese canal alcista se ha venido prorrogando durante todo este tiempo, permitiendo a los títulos de la energética superar barreras importantes y, sobre todo, situarse por encima de sus tres medias móviles más representativas: la de corto, medio y largo plazo.

Además, cada vez que el valor ha acometido alguna fase de ajuste correctivo y ha tanteado soportes importantes, se ha producido una cierta acumulación de títulos, posiblemente por parte de las manos fuertes, lo que ha permitido al valor seguir revalorizándose.

Además, los altos niveles de sobrecompra acumulados durante toda la tendencia alcista no han impedido que el valor siga avanzando. Lo mismo podría ocurrir ahora: aunque dichos niveles vuelven a ser elevados, no esperamos que supongan un obstáculo para que la cotización continúe al alza.

Evolución de las acciones de Naturgy Eduardo Bolinches TradingView

A muy corto plazo, Naturgy se encuentra atacando la parte alta de este canal ascendente, pero, sobre todo, se encuentra ya tanteando la zona de resistencia y nivel psicológico situado en los 30 euros por acción. Algo más arriba, exactamente en los 30,04 euros, Naturgy tiene sus máximos históricos en formato intradiario, los cuales se alcanzaron durante la semana pasada.

Tras no poder superar la zona mencionada de los 30,04 euros, Naturgy ha acometido una fase de ajuste o throwback, tendente a buscar la solidez del soporte de los 29 euros.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un pequeño gap o hueco alcista que permite pensar —y que además eleva drásticamente las probabilidades de— buscar esos máximos históricos para posteriormente romperlos y proyectar al valor hacia niveles sensiblemente superiores.

Así, si ya tenemos títulos de Naturgy en cartera, lo más recomendable es mantener posiciones, ya que es muy probable que el valor siga avanzando en el muy corto plazo. Eso sí, deberemos vigilar estrechamente que no pierda en ningún momento el soporte de los 29 euros en base cierres, ya que hacerlo implicaría un escenario correctivo, algo que de momento todavía no se está produciendo.

Por el contrario, si no tenemos títulos en cartera o lo que queremos es ampliar la posición, deberemos esperar a que Naturgy logre superar la barrera de los 30,05 euros con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de este nivel.

Este hecho permitirá entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, trazando nuevos horizontes en la subida, mínimamente hacia la zona de los 30,80 euros, que es la extensión del último de sus laterales y que consideraremos como su principal objetivo a corto plazo.

En cualquier caso, la orden de protección la situaremos por debajo de los mínimos que se marquen en la sesión de hoy, es decir, por debajo de la zona de los 29,61 euros en base cierres.