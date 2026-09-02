Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,75% en los 19.824 puntos, poniendo en riesgo un soporte clave.
Wall Street registró otra sesión bajista, con soportes rotos en el S&P 500 y el Russell 2000.
Bankinter y BBVA mantienen posiciones compradas, con stops establecidos en 16,30 y 24,32 euros respectivamente.
Se vigilan oportunidades de entrada en Solaria y Aena, condicionadas a superar ciertos niveles y con stops definidos.
El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,75% en los 19.824 puntos, poniendo en riesgo el soporte clave de los 19.873 puntos ya testeado en formato intradiario aunque salvado en base a cierres.
En Wall Street tuvimos otra sesión bajista añadiendo presión a unos soportes que en el caso del S&P 500 y del Russell 2000 ya han sido rotos.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,62 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,86 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.
- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.