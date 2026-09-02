Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,75% en los 19.824 puntos, poniendo en riesgo el soporte clave de los 19.873 puntos ya testeado en formato intradiario aunque salvado en base a cierres.

En Wall Street tuvimos otra sesión bajista añadiendo presión a unos soportes que en el caso del S&P 500 y del Russell 2000 ya han sido rotos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,62 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,86 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.