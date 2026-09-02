Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene difícil frenar a los vendedores tras las caídas generalizadas en los mercados asiáticos
Hoy tendremos la clave de la sesión con la publicación de los datos de empleo ADP en EE. UU.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,75% en los 19.824 puntos, poniendo en riesgo el soporte clave de los 19.873 puntos ya testeado en formato intradiario aunque salvado en base a cierres.
- El precio del barril de petróleo Brent alcanza la zona de resistencias en los entornos de los 95,26 dólares y ahora es momento de ver si se da la vuelta o no.
- En el mercado de divisas, vemos al par EURUSD con problemas para recuperar el nivel perdido ayer de 1,16 y parece que continuaremos viendo su movimiento correctivo que podría llevarlo hoy mismo a la zona de soportes en el 1,1555.
- La onza de oro también continúa con su corrección y amenaza hoy con perder los 4.300 dólares.
- El precio del bitcóin se mantiene dentro del canal de lateralización que está formándose en la parte alta del rango tras las importantes subidas del inicio de la pasada segunda quincena de agosto.
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El paro sufre su peor agosto desde 2019 al subir en 44.419 personas por la regularización y se pierden 162.840 empleos
Aquí tienen toda la información al respecto.
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El selectivo español continúa con la reacción alcista
El Ibex 35 se acerca a la zona de máximos de ayer por la tarde como primera clave de la sesión. Así que habrá que estar atentos a lo que ocurra en los 19.895 puntos.
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Así abre el Ibex 35
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Cierre de las bolsas de Japón y Corea del Sur
El Nikkei 225 de Japón ha caído hoy 1.889,70 puntos, o un 2,85%, hasta los 64.325,64 puntos mientras que el KOSPI de Corea del Sur se ha dejado 273,08 puntos, o un 3,99%, hasta los 6.562,72.
SK Hynix cayó un 4,7% y Samsung Electronics cayó alrededor de un 4%.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Directora Gerente del FMI: el panorama mundial sigue enfrentando alta incertidumbre
La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en el día de ayer que en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 que el pronóstico de crecimiento global del 3% para este año oculta una severa divergencia y que las perspectivas siguen siendo muy inciertas. El aumento de los rendimientos de los bonos de los mercados desarrollados ha impulsado las tasas de interés mundiales, lo que señaló como una preocupación clave.
La deuda pública mundial se acerca al 100% del PIB, por encima de los máximos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y se espera que siga aumentando. La desinflación se ha estancado en muchos países; la creciente presión fiscal está elevando los rendimientos de los bonos principales y las interacciones fiscal-monetarias preocupan a los mercados.
Dijo que el aumento continuo de las tasas mundiales es especialmente alarmante: los rendimientos principales en las principales economías avanzadas se encuentran en máximos de varios años, lo que eleva los costos de financiación globales. Algunos mercados emergentes han visto diferenciales más estrechos frente a las economías avanzadas, pero esa ganancia se ha visto compensada por tasas de referencia mundiales más altas.
Georgieva añadió que el impacto futuro de la inteligencia artificial en la productividad y la estabilidad financiera sigue siendo incierto.
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Nagel: el BCE aumentará los tipos la próxima semana; cauteloso en futuros movimientos
Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y presidente del Bundesbank, dijo que el BCE subirá los tipos la próxima semana, pero sigue siendo cauteloso respecto de subidas posteriores. En una entrevista hoy miércoles, dijo que los mercados actualmente asignan una probabilidad superior al 95% a un aumento de tasas en la reunión de septiembre y que los precios del mercado son en general precisos.
Se negó a brindar orientación más allá de la reunión de septiembre, citando los precios volátiles del petróleo y el gas, los mercados financieros turbulentos y la alta incertidumbre. La inflación sigue muy por encima del objetivo de mediano plazo; Las proyecciones de junio muestran que la inflación sólo regresaría al 2% en el mediano plazo si las tasas son más altas.
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Las apuestas a corto plazo en el empinamiento de la curva de rendimientos del Tesoro de EE. UU. enfrentan vientos en contra
Los estrategas de Deutsche Bank dicen que las señales restrictivas del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en Jackson Hole podrían reflejarse en la reunión de septiembre, y la potencial intervención adicional del Tesoro de EE. UU. podría hacer que las posiciones de empinamiento directo a largo plazo sean vulnerables en las próximas semanas.
Aun así, en un horizonte estructural a más largo plazo, prefieren el aumento de las primas por plazo y las operaciones de empinamiento de la curva, citando fundamentos débiles y la opinión de que la consolidación fiscal a gran escala sigue siendo poco probable.
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Los activos asiáticos presionados por el aumento del petróleo
El peso filipino cae a un mínimo histórico este miércoles, la moneda asiática más débil, después de que una liquidación global de bonos y un ataque de Estados Unidos a Irán han elevado el petróleo por encima de los 95 dólares el barril y golpearon el apetito por el riesgo regional. El índice MSCI Global de Divisas de Mercados Emergentes cae un 0,2%, un movimiento que, de mantenerse, sería la peor caída en un solo día en un mes y pondría fin a un avance de 10 días.
Las acciones del MSCI Asia Emerging Markets caen un 1,8% hasta su nivel más bajo en más de una semana, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. suben a máximos de varios años, lo que está provocando una amplia venta de riesgo en los mercados emergentes.
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China informa importante avance en tecnología de imágenes dinámicas de teledetección de alta gama
China ha logrado un gran avance en tecnologías clave para la obtención de imágenes dinámicas de teledetección de alta gama. Un laboratorio clave SAMR para detección óptica y metrología de imágenes en la Universidad Jiliang de China, junto con la Universidad de Beihang y sus socios, lograron imágenes 3D de resolución ultra alta a nivel de centímetros en plataformas pequeñas y de bajo consumo, resolviendo el equilibrio entre un diseño liviano y de bajo consumo e imágenes de alta dinámica.
La capacidad aborda las necesidades precisas de captura y análisis de escenas para drones, satélites, robots, la economía de baja altitud y las industrias de visión inteligente.
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Activos con mayores pérdidas en agosto
Bonos soberanos europeos: el gas natural europeo se recuperó, manteniendo elevadas las preocupaciones sobre la inflación e impulsando al alza los rendimientos de la zona del euro; El rendimiento del Bund alemán a 10 años finalizó agosto en el 3,32%, el más alto desde 2011, con un aumento intermensual de 12 puntos básicos. Dólar estadounidense: el índice del dólar estadounidense cayó un 0,5% en agosto, su segunda caída mensual consecutiva.
Fuente: revisión mensual del Deutsche Bank.
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Los activos con mejor rendimiento de agosto
Los metales preciosos lideraron las ganancias a medida que las preocupaciones sobre la inflación y los temores de represión financiera impulsaron la demanda de refugio seguro: el oro +9,7% en agosto hasta los 4. 437 dólares/oz, la plata +15,6% hasta los 66,58 dólares/oz.
Las materias primas agrícolas se recuperaron debido al estrecho de Ormuz aún cerrado y a la persistente presión de oferta de El Niño: trigo +18,3%, maíz +16,8%, azúcar +21,5%. Petróleo y gas: Brent +0,4% hasta los 90,49 dólares por barril, WTI +1,3% hasta los 85,76 dólares por barril; Los futuros del gas europeo +18,2%, los futuros del gas natural estadounidense +6,8%.
Las acciones subieron gracias a los sólidos datos globales y los resultados corporativos: S&P 500 +2,7%, STOXX Europe 600 +0,5%, MSCI Emerging Markets +3,4%.
Fragmento de la revisión mensual del informe de mercados del Deutsche Bank.
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Blue Origin gana el contrato de la NASA para construir una red de comunicaciones en Marte
La NASA otorgó a Blue Origin un contrato de precio fijo en firme con un valor potencial máximo de alrededor de 700 millones de dólares para desarrollar una red de comunicaciones a Marte que proporcione comunicaciones y navegación confiables y de gran ancho de banda para las misiones actuales y futuras a Marte. Según el contrato, Blue Origin diseñará, desarrollará, integrará, lanzará y operará la red y entregará un orbitador de comunicaciones de Marte de alto rendimiento a la NASA antes del 31 de diciembre de 2028.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Declaraciones de Gabriel Makhlouf, Gobernador del Banco de Irlanda
Makhlouf, responsable de políticas del BCE, advirtió que el banco central debería estar preparado para subir aún más las tasas si la inflación "se mueve en la dirección equivocada". Señaló que la inflación de la zona del euro se mantiene por encima del 3% y que el crecimiento es ligeramente más fuerte que los pronósticos previos al verano, lo que calificó de preocupante.
Makhlouf dijo que la decisión de la próxima semana "no debería sorprender a nadie" y espera una pequeña revisión al alza del pronóstico de crecimiento de este año. Consideró que la tasa de depósito del 2,5% aún no es restrictiva y dijo que la política probablemente se volvería restrictiva sólo una vez que las tasas superen aproximadamente el 2,75%.
Añadió que no está claro si serán necesarios aumentos más allá de la próxima semana, respaldó un enfoque reunión por reunión sin orientación futura y dijo que las expectativas de inflación están bien ancladas y no hay señales de efectos de segunda ronda impulsados por los salarios.
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La refinería de Valero en Port Arthur sufre un apagón parcial tras el paso de Edouard
La refinería de Valero en Port Arthur, Texas (385. 000 bpd) experimentó un apagón parcial este martes por la noche después de que pasara la Tormenta Tropical Edouard, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La EIA dice que Port Arthur representa alrededor del 2% de la capacidad de refinación de EE. UU.; con las refinerías de EE. UU. operando al 97,4% de los 18,03 millones de barriles por día de su capacidad.
La refinería de Port Arthur de Motiva (propiedad de Aramco) con 656. 400 bpd, la de Beaumont de ExxonMobil (612.000 bpd) y la planta de Port Arthur de TotalEnergies (238. 000 bpd) permanecieron operativas durante la tormenta.
Motiva es la refinería más grande de EE. UU.
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El subcomandante político del IRGC advierte a los estados árabes que expulsen a las tropas estadounidenses o enfrentarán ataques devastadores
El subcomandante político del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Yadollah Javani, advirtió a los estados árabes que expulsaran a las fuerzas estadounidenses o enfrentarían una respuesta militar destructiva. En una declaración a la agencia de noticias Tasnim, Javani dijo: "Lo mejor es expulsar a los estadounidenses de su país y recuperar esas bases militares".
Añadió que las fuerzas armadas de Irán han demostrado que tomarán represalias firmes contra cualquier lugar utilizado para lanzar ataques contra Irán, específicamente nombrando a Kuwait, Bahrein y Jordania.
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Honda planea recortar más de 9.000 millones de dólares en costos
Documentos internos y una persona familiarizada con el asunto muestran que Honda Motor planea recortar más de 9.000 millones de dólares en costos durante los próximos cuatro años y ha pedido a los proveedores fuertes reducciones de precios. La gerencia presentó el plan en una reunión de proveedores en primavera y luego emitió objetivos de reducción de costos específicos de la compañía para cada proveedor.
Los documentos indican que Honda busca reducciones de costos del 30% en tres categorías de componentes clave.
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Irán ataca objetivos estadounidenses en Jordania
Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Jordania, una acción que Teherán considera una preparación de sus fuerzas para posibles ataques contra Israel, dijo Mohammad Eslami, investigador de Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Teherán.
Dijo que los ataques se produjeron a pesar de las advertencias de Trump porque Irán concluyó que Washington no hablaba en serio acerca de una solución diplomática, que Teherán ahora espera una segunda confrontación a gran escala con Estados Unidos e Israel, y que la fase anterior expuso los límites de la fuerza estadounidense e israelí; Irán responderá con más fuerza y utilizó los ataques de Jordania para preparar sus fuerzas en caso de que estallara una guerra total.
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El rendimiento del bono indio a 10 años supera el 7% por primera vez en tres meses
El rendimiento de referencia a 10 años de los bonos indios han subido al 7% por primera vez en tres meses. El rendimiento del bono con fecha de 2036 ha alcanzado brevemente el 7,0013% en la apertura, el más alto desde el 4 de junio.