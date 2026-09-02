Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tiene difícil frenar a los vendedores tras las caídas generalizadas en los mercados asiáticos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,75% en los 19.824 puntos, poniendo en riesgo el soporte clave de los 19.873 puntos ya testeado en formato intradiario aunque salvado en base a cierres.

- El precio del barril de petróleo Brent alcanza la zona de resistencias en los entornos de los 95,26 dólares y ahora es momento de ver si se da la vuelta o no.

- En el mercado de divisas, vemos al par EURUSD con problemas para recuperar el nivel perdido ayer de 1,16 y parece que continuaremos viendo su movimiento correctivo que podría llevarlo hoy mismo a la zona de soportes en el 1,1555.

- La onza de oro también continúa con su corrección y amenaza hoy con perder los 4.300 dólares.

- El precio del bitcóin se mantiene dentro del canal de lateralización que está formándose en la parte alta del rango tras las importantes subidas del inicio de la pasada segunda quincena de agosto.