El Tesoro Público coloca 6.495 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y eleva los intereses a máximos de dos años

El Tesoro prevé nuevas emisiones de bonos y obligaciones en septiembre, manteniendo unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026.

La rentabilidad ofrecida en ambas referencias ha alcanzado máximos de dos años, con el interés marginal en las letras a 6 meses en 2,641% y en las de 12 meses en 2,846%.

El Tesoro Público ha colocado 6.495,7 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, cerca del rango máximo previsto.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses.

En concreto, lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España.

En esta primera subasta del mes de septiembre, los inversores siguen mostrando un elevado interés en la compra de deuda a corto plazo, alcanzando las peticiones los 10.466,7 millones de euros, por encima de los 6.495 millones finalmente adjudicados.

En las letras a 6 meses, el organismo público ha colocado 2.095,7 millones, frente a unas solicitudes de 3.771 millones, y la rentabilidad marginal se ha situado en el 2,641%, superior al 2,512% de la anterior subasta y su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

En el caso de las letras a 12 meses, el Tesoro ha colocado 4.400 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 6.695 millones, con un interés marginal del 2,846%, frente al 2,679% de la subasta anterior, alcanzando así su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

Tras la subasta de este martes, el Tesoro regresará a los mercados el próximo jueves, 3 de septiembre, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que buscará captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros.

En concreto, el organismo subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado con vida residual de 9 años y 8 meses, con cupón del 3,30%, y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

Rentabilidad marginal

La rentabilidad marginal de referencia será del 2,871% en los bonos del Estado a 3 años; del 3,008% en los bonos a cinco años, y del 1,724% en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

Tras las emisiones de esta semana, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 8 de septiembre para subastar letras a 3 y 9 meses y cerrará las emisiones del mes con una subasta de bonos y obligaciones el día 17.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.