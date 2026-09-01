Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

Se destacan valores como Bankinter, BBVA, Solaria y Aena por su buen comportamiento técnico y el interés de los inversores, con estrategias y niveles de stop loss definidos para cada uno.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,34% en los 19.974,1 puntos poniendo en duda la posibilidad de seguir estirando la reacción alcista en el comienzo del mes más bajista del año estadísticamente hablando.

En Wall Street tuvimos otra sesión bajista a la espera de los importantes datos de empleo que conoceremos a lo largo de esta semana que despejarán si hay subida de tipos de interés o no este mes de septiembre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,665 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,03 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.