Inmobiliaria Colonial pierde soportes clave pero la elevada sobreventa acerca un rebote técnico

Para perfiles conservadores, se recomienda esperar al soporte de 5,14 euros antes de comprar, siempre con protección de pérdidas.

El valor ha cambiado su tendencia principal de alcista a neutral, con una corrección que ya supera el 7% de su capitalización bursátil.

Inmobiliaria Colonial ha perdido soportes clave tras la rebaja de recomendación de Morgan Stanley, lo que ha intensificado su debilidad en bolsa.

El giro restrictivo del presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha impulsado los rendimientos de los bonos a máximos de varias décadas al reajustarse las expectativas sobre los tipos de interés. Paralelamente, el petróleo ha subido tras el repunte de las tensiones geopolíticas y las amenazas de Donald Trump a Irán.

El selectivo español arranca septiembre con la cota psicológica de los 20.000 puntos en el horizonte, apoyado en el avance cercano al 1% con el que despidió agosto, mes en el que incluso llegó a rebasar los 20.300 puntos. La presión bajista de hoy lo aleja de estos niveles. Entre los valores de su composición, destaca el comportamiento a la baja de las acciones de Inmobiliaria Colonial.

Uno de los hechos más destacados que está influyendo de forma negativa en el desarrollo del valor durante la sesión de hoy es que Morgan Stanley ha rebajado su recomendación desde «sobreponderar» a «neutral», estableciendo un precio objetivo en los 6,50 euros por acción.

Conviene recordar también los datos de su última presentación de resultados: la inmobiliaria cerró el primer semestre del año con un beneficio de 230 millones de euros, lo que supone un 7,6% menos.

A pesar de ello, los ingresos por rentas recurrentes ascendieron hasta junio a 208 millones de euros, avanzando un 5,4% respecto al ejercicio anterior, favorecidos por el fuerte crecimiento de los alquileres. Al mismo tiempo, el grupo ha ejecutado ya el 87% de su plan de desinversiones mediante la venta de inmuebles por un importe de 440 millones de euros.

Si analizamos los títulos de Inmobiliaria Colonial desde un punto de vista técnico, observaremos que, desde los mínimos alcanzados el pasado mes de marzo cerca de la zona de los 4,60 euros, el valor ha desarrollado una estructura en forma de pauta de mínimos y máximos relativos crecientes.

Este movimiento impulsó el precio de sus acciones hasta alcanzar la zona de los 5,67 euros durante el pasado mes de julio, es decir máximos de este ejercicio.

Es justo en esta zona donde la inmobiliaria ha formado un techo de mercado a corto y medio plazo. Este techo ha permitido a los bajistas acometer una estructura en forma de ajuste correctivo que, en el momento actual, se ha llevado ya más del 7% de su capitalización bursátil.

Evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial Eduardo Bolinches TradingView

Por el camino se han perdido soportes importantes como los 5,56 euros y los 5,42 euros, mostrando claros síntomas de debilidad, puesto que el valor también ha cedido la directriz alcista extendida desde los mínimos de marzo tras perder la zona de los 5,49 euros.

Por lo tanto, conviene extremar la precaución si ya se tienen posiciones abiertas en el valor, puesto que se ha producido un cambio de tendencia principal (de alcista a neutral), e incluso podríamos hablar de una tendencia claramente correctiva en el muy corto plazo.

No obstante, existen varios factores a favor de la inmobiliaria: la caída no se ha producido con un volumen de negociación superior al habitual y la cotización presenta niveles de sobreventa importantes en el corto plazo, lo que podría favorecer algún tipo de rebote técnico cerca de los niveles actuales.

En cuanto a niveles de soporte clave, si trazamos los retrocesos de Fibonacci a todo el proceso alcista mencionado, observamos que el valor está perdiendo el 38,20% de esta figura técnica (la zona de los 5,26 euros). Si no logra recuperar este nivel de forma rápida, se incrementarán drásticamente las probabilidades de ir a visitar el siguiente soporte situado en los 5,14 euros.

Para inversores con un perfil conservador que no deseen asumir un riesgo elevado, lo prudente sería esperar a que la cotización toque el soporte de los 5,14 euros antes de acometer cualquier entrada, estableciendo siempre una orden de protección de pérdidas (stop loss) que no supere el 3% desde el nivel de compra.

Por el contrario, si desde los niveles actuales Inmobiliaria Colonial comienza a formalizar un rebote técnico tras haber abierto hoy un pequeño hueco (gap) a la baja y sobre todo si forma una figura en forma de vela Doji de detención de las caídas, la clave estará en la zona de los 5,27 euros. Para ello deberá recuperar este soporte (convertido ahora en resistencia) mediante dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Esta figura permitiría introducir una orden de compra moderada (de como máximo un tercio del capital habitual asignado a este tipo de activos), destinada a buscar en primera instancia el cierre del hueco generado esta semana cerca de los 5,37 euros, para posteriormente atacar la zona de los 5,42 euros, niveles que establecemos como primer y segundo objetivo respectivamente.

La orden de protección correspondiente debería situarse, igualmente, a no más de un 3% de distancia del punto de entrada.