Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta al mes de septiembre con el reto de recuperar los 20.000 puntos
Tres citas claves con datos sobre empleo a lo largo de esta semana aclararán si tendremos subidas de tipos de interés por parte de la Fed
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,34% en los 19.974,1 puntos poniendo en duda la posibilidad de seguir estirando la reacción alcista en el comienzo del mes más bajista del año estadísticamente hablando.
- En el mercado de divisas, el par EURUSD intenta mantenerse por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera de nuevas pistas sobre el siguiente movimiento por parte de la Fed.
- La onza de oro continúa con su goteo a la baja perdiendo los 4.500 dólares y acumula lo que será la sexta sesión consecutiva de caídas.
- El precio del barril de petróleo Brent sigue escalando posiciones y se afianza sobre los 91 euros.
- El precio del bitcóin se aferra a la parte superior en forma de rango y se mantiene cómodamente por encima de su soporte de los 77.150 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Los precios de la vivienda en el Reino Unido aumentan modestamente en agosto
Los datos de Nationwide Building Society muestran que los precios de la vivienda en el Reino Unido aumentaron un 0,2% en agosto hasta las 275.465 libras, revirtiendo una caída revisada del 0,1% en julio y superando marginalmente el pronóstico de los economistas del 0,1%. La lectura apunta a cierta resiliencia en la demanda de vivienda a pesar del impacto económico del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El amplio ahorro de los hogares y las medidas de costo de vida del Primer Ministro Andy Burnham están apoyando la demanda, pero los costos de la energía siguen siendo elevados y los precios han caído en dos de los últimos cuatro meses, lo que deja el sentimiento general vulnerable. El shock energético relacionado con Irán ha mermado las esperanzas de recortes de tipos; los operadores ahora valoran una subida de tipos del Banco de Inglaterra de 25 pb para fin de año.
La especulación de que el primer presupuesto del nuevo Canciller John Healey podría incluir subidas de impuestos podría pesar aún más sobre el apetito de los compradores.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Datos de ventas minoristas en Alemania
Las ventas minoristas reales en julio en Alemania (intermensual) quedan en el -3,4% frente al +0,4% esperado y del -0,7% del mes anterior.
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Declaraciones de Vance
El vicepresidente estadounidense Vance dice que la prioridad actual de Washington es garantizar que el tráfico comercial pueda transitar por el Estrecho de Ormuz. En una entrevista con Fox News, dijo que el ataque estadounidense del domingo a la isla Larak tenía como objetivo impedir que Irán colocara minas marinas en el estrecho.
Acusó a los dirigentes de Irán de tratar de estrangular las exportaciones de petróleo y gas, calificó la táctica de estratégicamente imprudente y “realmente loca” y dijo que Washington esperaba que Teherán tomara esas medidas.
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Un exembajador de EE.UU. dice que la presión económica no obligará a Irán a cambiar de comportamiento
Hood dijo que Trump "es claramente consciente de los límites de los ataques militares", pero advirtió que las sanciones no cambiarán repentinamente el comportamiento de Teherán. Señaló que se necesitaron dos años de sanciones estadounidenses para llevar a Irán a la mesa de negociaciones y producir el acuerdo nuclear de 2015.
Hood agregó que el entorno actual es diferente: Washington tiene menos socios aliados y Teherán ve los objetivos de EE. UU. como "cambio de régimen", lo que hace improbable un resultado al estilo de 2015.
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La Bolsa de India pasa a positivo
El Nifty 50 de India borra las pérdidas intradía y se coloca en positivo con una subida del 0,01%.
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Ucrania quiere un acuerdo de paz
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que Kiev está preparado para poner fin a la guerra basándose en las realidades del campo de batalla y busca la reconciliación en términos justos, no mediante un ultimátum aunque advierte que los últimos ataques sufridos indican que Putin no ha mostrado ningún realismo ni voluntad de poner fin a una guerra que no puede ganar, y que en su lugar continúa escalando los ataques terroristas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que Zelenski está preparado para reunirse incondicionalmente en un lugar neutral para buscar una solución práctica para detener la matanza y volver a la diplomacia; Putin continúa evitando tales reuniones.
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Claves para la sesión de hoy