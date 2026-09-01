Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta al mes de septiembre con el reto de recuperar los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,34% en los 19.974,1 puntos poniendo en duda la posibilidad de seguir estirando la reacción alcista en el comienzo del mes más bajista del año estadísticamente hablando.

- En el mercado de divisas, el par EURUSD intenta mantenerse por encima de los 1,16 dólares por euro a la espera de nuevas pistas sobre el siguiente movimiento por parte de la Fed.

- La onza de oro continúa con su goteo a la baja perdiendo los 4.500 dólares y acumula lo que será la sexta sesión consecutiva de caídas.

- El precio del barril de petróleo Brent sigue escalando posiciones y se afianza sobre los 91 euros.

- El precio del bitcóin se aferra a la parte superior en forma de rango y se mantiene cómodamente por encima de su soporte de los 77.150 dólares.