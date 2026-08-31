Repsol encuentra en el repunte del crudo el catalizador para recuperar el soporte perdido de los 26,75 euros

El valor debe mantenerse por encima de los 26,28 euros para evitar una fase correctiva; el primer objetivo a corto plazo es la zona de los 28 euros.

El precio del petróleo sube por la tensión entre EEUU e Irán y la alianza petrolera de Venezuela con empresas como Repsol.

Repsol se beneficia del repunte del crudo y recupera el soporte perdido de los 26,75 euros por acción.

La renta variable global mantiene las dudas y el oro prolonga los números rojos ante la perspectiva de que la Fed suba los tipos el mes que viene, empujada por el discurso duro de Kevin Warsh.

Por contra, el barril de petróleo repunta con fuerza empujado por la tensión en Oriente Medio, donde EEUU e Irán han vuelto a enfrentarse militarmente por primera vez desde julio.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la semana anterior con un retorno del 0,40%, buscará consolidar la zona de los 20.000 puntos, pero sobre todo no alejarse demasiado de ellos si los bajistas presionan. Analizando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Repsol, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

El principal catalizador de estos avances —además de la subida de hoy del precio del crudo— es que este sábado la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo público que la alianza petrolera acordada con Estados Unidos se mantendrá vigente durante 25 años.

Durante su intervención en el canal estatal VTV, la dirigente destacó que este paso se complementará con pactos adicionales junto a gigantes del sector como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con el propósito fundamental de consolidar al país como un referente energético global.

Si analizamos las acciones de Repsol desde el punto de vista técnico, observamos un valor con un fondo alcista de largo plazo; una sucesión o pauta de mínimos y también de máximos crecientes en forma de canal alcista que ha venido imperando durante bastante tiempo, concretamente desde los mínimos que se alcanzaron en abril de 2025 cerca de la zona de los 8,50 euros por acción.

Tras un periodo de lateralización comprendido entre marzo y junio de este mismo ejercicio, finalmente los alcistas han sabido llevarse el gato al agua e impulsar el precio de los títulos de Repsol por encima de referencias técnicas clave.

Acompañando esta tendencia alcista tenemos a las tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo —es decir, 50, 100 y 200 periodos—, que también mantienen una pendiente alcista que se está prolongando durante bastante tiempo.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

De esta manera, y tras consolidar niveles cerca del soporte de los 20,40 euros, Repsol ha protagonizado un fuerte repunte de sus acciones durante todo este verano, lo que ha permitido al valor seguir revalorizándose batiendo resistencias clave como fueron en su momento los 24,30 euros y ahora, una referencia técnica en cuanto a resistencia horizontal situada en los 26,75 euros.

Por el camino, Repsol nos ha dejado algún que otro hueco alcista, como el generado a principios del mes de julio y que permitió a los alcistas seguir recomponiéndose.

Con una zona de máximos históricos en formato intradiario alcanzados durante este mes de agosto en los 28,42 euros, y tras un periodo de ajuste correctivo en forma de throwback hacia la zona de los 26,38 euros, Repsol vuelve a reconstruirse.

Además recupera de forma inmediata —y con el permiso del hueco alcista generado en la sesión de hoy— la zona de los 26,75 euros, lo que eleva las probabilidades de que la petrolera pueda ir a buscar, o al menos acercarse a máximos históricos en breve.

Apoyando este escenario técnico, tenemos que los niveles de sobreventa comienzan a ser algo elevados. Por tanto, podríamos dar por concluida la fase de corrección de corto plazo experimentada por el valor durante las últimas seis sesiones.

Así, si ya tenemos acciones de Repsol en cartera o si, por el contrario, queremos tomar una posición alcista, deberemos vigilar que el valor no pierda la zona de mínimos de la semana anterior —es decir, los 26,28 euros en base a cierres—, ya que si esto ocurre, la fase correctiva nos llevaría hacia niveles sensiblemente inferiores, como son los 25 euros por acción.

Por tanto, cualquier posición que se tenga en la petrolera no debería permitir que caiga por debajo de esa zona en ningún caso.

Para posiciones alcistas que quieran tomarse con el fin de añadir el valor a nuestra cartera o aumentar la exposición, deberemos exigir un doble cierre diario consecutivo o uno semanal por encima de los 26,75 euros.

Este hecho nos permitirá introducir una orden de compra buscando avances cercanos hacia la zona de los 28 euros —que consideraremos como su primer objetivo a corto plazo—, ejecutando y materializando una orden de protección que pasará por no perder los mínimos de la semana pasada (es decir, que el valor no caiga en ningún momento por debajo de los 26,28 euros).

En cuanto al tamaño de la posición y para controlar el riesgo dados los elevados niveles de volatilidad actuales, esta no debería superar el tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características.