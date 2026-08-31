Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 deberá pelear para cerrar este mes de agosto por encima de los 20.000 puntos
El saldo de la semana es positivo, pero por muy poco margen.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,81% en los 20.041,9 puntos lo que nos permite seguir con una pauta de mínimos crecientes que nos lleva a pensar en un próximo ataque a máximos históricos.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza tras los ataques de EE. UU. a Irán en prácticamente un mes y se coloca por encima de los 90 dólares por barril.
- El precio del oro pelea por no perder el soporte de los 4.415 dólares tras la gran recogida de beneficios del viernes de la semana pasada.
- El precio del bitcoin aguanta bien en la parte alta del rango tras la gran subida del 19 al 21 de agosto.
- El par EURUSD intenta darse la vuelta tras las correcciones del viernes de la semana pasada y se acerca de nuevo a los 1,16 dólares por euro.
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Así abre el Ibex 35
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Irán niega el ataque a la isla Kharg y califica el tuit de Trump de "ridículo"
Nour News de Irán citó el lunes al director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, Hamid Bovard, diciendo que las operaciones en la isla Kharg no se han detenido, negando un tuit de Trump de que el principal centro petrolero de la isla fue destruido. Bovard dijo que Kharg está tranquilo y opera con normalidad y que alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán provienen de la isla.
Añadió que los trabajadores petroleros nunca han detenido las operaciones a pesar de los anteriores ataques estadounidenses e israelíes, y que los contratistas están reconstruyendo y mejorando los tanques de almacenamiento y los embarcaderos.
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La conducción autónoma DiDi lanza pruebas de pasajeros del Robotaxi R2 de próxima generación
La unidad de conducción autónoma de DiDi dijo que su Robotaxi R2 de próxima generación ha comenzado pruebas de transporte de pasajeros sin conductor en zonas de demostración designadas en Beijing y Guangzhou; Los usuarios de esas zonas pueden solicitar el servicio.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Bessent refuta preocupaciones sobre el estrés en el mercado del Tesoro de EE. UU.: “No estoy seguro de dónde está la agitación”
El Secretario del Tesoro de EE. UU. , Bessent, rechazó el domingo las preocupaciones de que el aumento de la deuda estadounidense esté afectando al mercado del Tesoro, diciendo “primero, no estoy seguro de dónde está la supuesta turbulencia en el mercado de bonos”, y señaló que los bonos del Tesoro de EE. UU. han superado a otros mercados de bonos importantes en lo que va del año.
Dijo que EE. UU. está mejor posicionado que muchos países desarrollados porque el crecimiento continúa a pesar de los grandes déficits, y que los recientes aumentos en los rendimientos reflejan en gran medida la presión inflacionaria impulsada por los precios de la energía y el conflicto de Irán, que espera que desaparezcan con el tiempo; agregó que los rendimientos más altos también señalan confianza en la economía estadounidense.
Bessent desestimó las preocupaciones de algunos responsables de política monetaria de que el aumento inesperado de las operaciones de repo del Tesoro distorsionara los mercados o rompiera las prácticas habituales y predecibles del mercado del Tesoro.
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Más tensión en el mercado de bonos
El rendimiento de los bonos gubernamentales a dos años de Alemania alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024, con un 2,9014%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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La Bolsa de Shanghai cambia de signo
El Shanghai Composite regresa a terreno positivo; los principales ganadores son las cadenas de cines, los servicios inmobiliarios, el carbón, el comercio minorista de cajas sorpresa y los servidores de refrigeración líquida, mientras que los mayores valores que presionan a la baja son los metales preciosos, el equipo fotovoltaico, los metales menores y los medicamentos innovadores.
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Nuevos ataques por parte de Rusia a Ucrania
El Estado Mayor de Ucrania dijo que a las 08:00 hora local del 31 de agosto había registrado 225 enfrentamientos en las últimas 24 horas, incluidos 36 asaltos enemigos en dirección Pokrovsk.
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Las empresas japonesas siguen dependiendo de trabajadores extranjeros a pesar de las normas más estrictas de Takaichi
El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón dijo que una encuesta de este lunes encontró que el 68,2% de las empresas contratan trabajadores extranjeros para aliviar la grave escasez de personal, la razón más citada desde que comenzó la encuesta en 2023. Alrededor del 56% citó las habilidades y cualificaciones de los trabajadores extranjeros y el 18% dijo que la contratación tenía como objetivo internacionalizar los lugares de trabajo.
Los resultados subrayan la dependencia corporativa de la mano de obra de ultramar, incluso cuando el Primer Ministro Takaichi se mueve para endurecer las reglas para los residentes no japoneses. Teikoku Databank informó este mes que más de la mitad de las empresas dicen que las plantillas a tiempo completo son insuficientes y casi el 30% informan escasez de personal no regular, ya que la disminución de la población de Japón y el envejecimiento de la fuerza laboral impulsan a las empresas a aumentar la contratación de extranjeros.
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Irán dice que un petrolero fue golpeado por minas marinas y se incendió durante un presunto tránsito ilegal por el Estrecho de Ormuz
La televisión estatal iraní informó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que un VLCC chocó contra dos minas marinas en el Estrecho de Ormuz, se incendió y se detuvo. El CGRI dijo que el buque estaba intentando un tránsito ilegal por el sur del Estrecho de Ormuz y advirtió que los barcos deben cumplir con sus reglas de tránsito.
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Refinadoras asiáticas intensifican compras de crudo argentino Medanito
Las refinerías asiáticas han aumentado las compras de crudo argentino Medanito después de que el conflicto con Irán interrumpiera los suministros de Oriente Medio, dijeron operadores. Las refinerías japonesas y surcoreanas han comprado cargamentos de Medanito, y al menos un envío se embarcó a principios de este mes.
Medanito es un grado similar al WTI. Desde que comenzó el conflicto, las ventas de crudo estadounidense a Asia para la carga de septiembre han aumentado alrededor de un 64%.
Los volúmenes de crudo argentino que se dirigen a Asia siguen siendo pequeños en comparación con otros productores, pero las compras ponen de relieve el impulso de las refinerías para diversificar los suministros y apuntalar la seguridad energética. Los datos del gobierno argentino muestran exportaciones promedio de crudo este año de 215.000 bpd, en su mayoría con destino a Estados Unidos y Chile.
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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dice que responderá con firmeza a cualquier agresión militar
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que sus fuerzas armadas atacaron bases estadounidenses en Jordania en represalia por un ataque estadounidense a la isla Larak. El ministerio dijo que sus fuerzas no dudarán en ejercer su derecho inherente a la autodefensa y responderán con firmeza y apropiadamente a cualquier agresión militar enemiga.
Agregó que el régimen estadounidense y todas las partes involucradas en la planificación o ejecución de lo que llamó acciones ilegales de Estados Unidos, incluido el actual bloqueo marítimo y la guerra económica contra Irán, tendrán plena responsabilidad por cualquier nueva agresión estadounidense y sus consecuencias.
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Claves para la sesión de hoy