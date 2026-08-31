Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 deberá pelear para cerrar este mes de agosto por encima de los 20.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,81% en los 20.041,9 puntos lo que nos permite seguir con una pauta de mínimos crecientes que nos lleva a pensar en un próximo ataque a máximos históricos.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza tras los ataques de EE. UU. a Irán en prácticamente un mes y se coloca por encima de los 90 dólares por barril.

- El precio del oro pelea por no perder el soporte de los 4.415 dólares tras la gran recogida de beneficios del viernes de la semana pasada.

- El precio del bitcoin aguanta bien en la parte alta del rango tras la gran subida del 19 al 21 de agosto.

- El par EURUSD intenta darse la vuelta tras las correcciones del viernes de la semana pasada y se acerca de nuevo a los 1,16 dólares por euro.