El cobre sube un 15% en el año por temor a falta de suministro y se consolida como el motor estratégico del sector minero

El sector de minería, metales y recursos básicos lidera las subidas en el Stoxx 600 europeo, con un alza del 30% en 2026.

El aumento de precio se debe principalmente a la restricción de la oferta y a la acumulación de reservas, especialmente por parte de Estados Unidos.

El precio del cobre ha subido un 15% en lo que va de año y se prevé que supere los 15.000 dólares por tonelada en 2025.

El precio del cobre ha repuntado un 15% en lo que va de año y Bank of America espera que la racha alcista se extienda, mínimo, hasta 2027.

El metal anaranjado empezó el año en los 12.500 dólares por tonelada y asaltó la barrera de los 14.000 dólares el pasado mayo. Ahora, un informe del banco americano ve el cobre por encima de los 15.000 dólares para el próximo año.

Los cálculos se basan en una previsión de déficit del metal. Sin embargo, este miedo a la escasez no está motivado por un aumento en la demanda del mismo, sino en una restricción de la oferta disponible.

De hecho, BofA estima que la demanda de metales china apenas crecerá un 0,5% en 2026, lo que supondría su ritmo más bajo desde 1988.

En el lado opuesto está Estados Unidos. Bajo el miedo a que Donald Trump, el presidente estadounidense, establezca aranceles al cobre, el país norteamericano sigue importando metal refinado por encima de sus necesidades actuales.

Lo hace con el objetivo de tener las suficientes reservas por si tal escenario llegara. Así, tal y como señala Carsten Menke, analista de Julius Baer, EEUU está acumulando cobre en almacenes y esto está agotando las existencias en otros lugares. Lo que a su vez ha impulsado al metal hasta tocar máximos históricos.

Por esto mismo, el analista también es cauto. Menke sostiene que la actual escasez en el mercado de cobre "es artificial" y apunta a que los precios volverán a unos niveles algo más prudentes en el medio plazo.

En este sentido, Lale Akoner, analista global de mercado de eToro, reitera la idea de que la tensión en el mercado de cobre está fundamentada en la situación -y la lucha- de las reservas y no tanto en una falta real de metal o un exceso de demanda.

Por esta misma razón, y entendiendo que la estrategia estadounidense de acumular cobre es la gran culpable de la tensión por el metal industrial, Akoner lanza una advertencia: la política arancelaria de Trump será la que determina el próximo movimiento del precio del cobre.

Por otro lado, Bank of America ha identificado al cobre como el nuevo "centro de gravedad" del sector minero. La entidad le da un importante -y creciente- peso al metal tanto en el impulso de sus beneficios como en las decisiones de inversión respecto a sus principales compañías.

Y esto es significativo en tanto que el sector de la minería, los metales y los productos forestales -es decir, los recursos básicos- es el que más ha subido en lo que va de año dentro del Stoxx 600, el índice compuesto por las 600 compañías con mayor capitalización bursátil de Europa.

Subidas en bolsa

Dicho segmento acumula una subida del 30% en los primeros ocho meses del año. Por detrás de él, el sector energético, encabezados por las petroleras y las gasistas.

Al calor de la subida de los precios de la energía -impulsados por los constantes bloqueos del estrecho de Ormuz en el contexto de la guerra en Irán- el sector energético en su conjunto ha subido un 29% en 2026 dentro del Stoxx 600 según los datos recogido por LSEG.

En el lado contrario, las farmacéuticas, el sector inmobiliario y las compañías de viajes y ocio. Son los sectores que han mostrado un rendimiento más débil hasta ahora dentro de la referencia europea.

En concreto, el sector de salud y farmacia acumula hasta ahora un avance del 0,51%, el sector inmobiliario ha subido un 0,49% y las compañías relacionadas con los viajes y el ocio han avanzado un 0,78%.