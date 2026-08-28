El Ibex 35 recupera los 20.000 puntos y las bolsas europeas repuntan pendientes de Kevin Warsh en Jackson Hole

Los inversores siguen atentos al simposio de Jackson Hole y a la intervención de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE.UU.

El precio del petróleo Brent baja un 0,59% y el WTI un 0,79%, en medio de nuevas sanciones económicas de EE.UU. contra Irán.

Las principales bolsas europeas repuntan y buscan cerrar la semana en positivo, con el CAC francés liderando las alzas.

El Ibex 35 sube un 0,83% y recupera los 20.000 puntos, revirtiendo las caídas de la sesión anterior.

El Ibex 35 intenta revertir el bache de la sesión anterior. El selectivo nacional subía un 0,83%, hasta los 20.045,79 puntos, en la apertura de la sesión de este viernes y recuperaba la cota psicológica de los 20.000 enteros.

El índice español retrocedió casi un 1% en la víspera y perdió los 19.900 enteros. El Ibex 35 se estará jugando este viernes terminar o no su tercera semana en rojo.

Los números verdes se extendían en el Viejo Continente. Las principales bolsas europeas buscaban terminar la semana en positivo.

Así, el Cac francés lideraba las alzas tras subir un 0,92%; el FTSE Mib italiano repuntaba un 0,84%; el Dax alemán subía un 0,5% y el FTSE 100 británico, un 0,36%.

Al otro lado del charco, Wall Street cerró en verde en la víspera al calor de los resultados de Nvidia. Los títulos de la compañía avanzaron un 8,74% tras rendir cuentas ante el mercado.

Para este viernes, los futuros del parqué neoyorquino anticipaban una apertura en signo mixto. Sólo los del Dow Jones se libraban del rojo.

Los precios del petróleo continúan cayendo, aunque un repunte alcista hizo que cortaran su racha de subidas en la víspera.

Petróleo

En concreto, el Brent, el petróleo de referencia en Europa, cedía un 0,59%, hasta cotizar en los 88 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 0,79%, hasta los 82,86 dólares por barril. El crudo de Texas también suma cuatro jornadas en rojo.

Estos movimientos en el mercado energético se producen bajo el contexto de la guerra en Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció esta semana el inicio de la operación Paria Económico para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra para acabar con la misma.

Aunque sin fijar calendario ni adelantar acciones concretas, Bessent adelantó que las "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".

Otras referencias

Sin más avances desde Oriente Próximo, los inversores están a las puertas de terminar una semana cargada de referencias. Aunque aún les queda una de las guías más significativas.

Por un lado, ya se conocen los resultados de Nvidia. La multinacional tecnológica logró un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027 y se anotó una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106% más respecto al mismo tramo del año anterior.

Por otro lado, el simposio anual de banca central de Jackson Hole ya ha empezado. Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) centra todas las miradas en la que será su primera intervención en el foro como guardián del dólar, prevista para este viernes.

En el entorno macro, en España se ha publicado el dato preliminar de la inflación en agosto. El IPC se ha disparado hasta el 4,3%, su tasa más alta en tres años. Al otro lado del charco, el miércoles se publicó en EEUU el índice de precios PCE de EEUU, uno de los indicadores de inflación favoritos de la Fed. La tasa se mantuvo en el 3,7%, pero no cumplió con las previsiones, que vaticinaban que cayese una décima.