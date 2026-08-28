BBVA se encuentra a la espera de un detonante que le permita escapar de su rango lateral

Los inversores deberían vigilar el soporte de 24,30 euros; una caída por debajo de este nivel podría llevar a una corrección significativa.

Técnicamente, BBVA se encuentra en un rango lateral de consolidación entre los 24,30 y 25,28 euros, con posibilidades de romper al alza si supera máximos históricos.

El banco ha emitido 2.300 millones de dólares en deuda sénior no preferente, con una demanda que triplicó la oferta.

BBVA se consolida como uno de los valores más fuertes del mercado español, con una revalorización superior al 28% en lo que va de 2026.

Los inversores prefieren mantener la cautela y evitar movimientos arriesgados a la espera de las intervenciones programadas para este viernes en Jackson Hole, donde destaca el discurso de Kevin Warsh.

Mientras tanto, el Ibex 35 volvió a mostrar síntomas de debilidad frente a la zona de los 20.000 puntos y dibujó al cierre una vela bajista con cierre cerca de los mínimos de la sesión. Los alcistas deberán reaccionar de forma rápida. Si examinamos el comportamiento de los valores de su composición, destacamos las acciones de BBVA.

En lo que va de 2026, BBVA está registrando un avance destacado en bolsa al revalorizarse más del 28%. Este crecimiento duplica con creces la media de los grandes valores europeos del Euro Stoxx 50 (11,73%) y supera también el alza media de la banca europea (20,97%).

Además, el banco presidido por Carlos Torres se consolida como uno de los valores más fuertes del mercado español, situándose por delante de entidades como Unicaja (28,00%) y CaixaBank (26,22%).

Además, la confianza de los inversores en el banco es evidente. BBVA ha emitido 2.300 millones de dólares en deuda sénior no preferente dividida en tres tramos: dos a 3 años (1.000 millones a tipo fijo y 300 millones a tipo variable) y uno a 5 años (1.000 millones a tipo fijo).

La alta demanda inversora superó en más de tres veces el importe ofrecido, alcanzando los 7.200 millones de dólares y permitiendo rebajar el precio final de los tramos fijos respecto al de salida.

Pasando a analizar los títulos de BBVA desde el punto de vista técnico, observamos que la entidad acomete una estructura en forma de pauta de mínimos y máximos crecientes si tenemos en cuenta el medio y el largo plazo. Se trata de una secuencia y una tendencia alcista que arrancaron en noviembre de 2024 desde la zona de los 8 euros por acción y que continúan en el momento actual.

En su gráfico se puede apreciar una fase correctiva de bastante virulencia desde la zona de los 21,65 euros, que llevó al valor hacia la zona de los 16,85 euros, dejándose en poco tiempo más del 22% de su capitalización bursátil. Este hecho fue anulado de forma progresiva por los alcistas, quienes mostraron síntomas de fortaleza tras ese impulso a la baja.

Si nos centramos en el medio plazo, observamos que los títulos de BBVA materializaron un gap o hueco alcista importante en la jornada del pasado 15 de junio, con origen en la zona de los 20,09 euros.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Este movimiento dio paso al último impulso alcista del valor, permitiéndole superar varias resistencias importantes —como fueron en su momento los 23,12 euros— y catapultando al valor hasta alcanzar unos máximos históricos intradiarios durante el pasado mes de agosto en los 25,28 euros.

A corto plazo, BBVA se encuentra formando un lateral de consolidación entre los 24,30 euros por acción y precisamente esos máximos históricos en 25,28 euros. Esta situación viene dándose durante todo el mes de agosto, aprovechando la falta de volumen de negociación propia del periodo estival.

Así pues, BBVA ha hecho bien los deberes durante este mes de agosto, ya que los alcistas no han permitido que el valor corrija por debajo de su principal soporte. Este hecho eleva las probabilidades de que BBVA pueda alcanzar nuevos máximos históricos en cuanto vuelva el volumen de negociación, el cual se espera para el próximo lunes.

Si tenemos en cuenta sus indicadores técnicos, el conjunto de sus tres medias móviles más representativas mantiene una pendiente alcista desde hace mucho tiempo. Asimismo, los niveles de sobrecompra y sobreventa se encuentran prácticamente neutralizados. Este hecho podría estar provocando una fase de cierta acumulación de títulos durante esta etapa de consolidación antes de romper.

Además, el Índice Sectorial Bancario Europeo también se encuentra en una zona lateralizada, aunque con un fondo igualmente alcista, lo que apoya el comportamiento de los títulos de BBVA.

Por tanto, si ya tenemos acciones de la entidad en cartera, no dejaremos que el precio caiga por debajo de la zona de los 24,30 euros, que es su soporte más inmediato. De hacerlo, el valor prácticamente no tendría ninguna otra parada hasta la zona de los 23,12 euros y acometería una fase de ajuste bastante virulenta. Sin embargo, mientras se mantenga por encima de ese nivel, no hay ningún problema en permanecer comprados.

Si, por el contrario, no tenemos títulos de BBVA y lo que queremos es acumular más acciones, deberemos esperar a que el valor perfore al alza la zona de máximos históricos situada en los 25,28 euros.

De hacerlo en dos sesiones diarias consecutivas o en una semanal, BBVA generará una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista. Esto nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo en los 26,30 euros (la extensión del último de sus laterales), ya que el valor entrará entonces en subida libre técnica y absoluta.

En cuanto a la orden de protección que debemos situar para controlar el riesgo de la operación, quedaría por debajo de la zona de los 24,80 euros en base cierres.