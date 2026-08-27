Solaria se prepara para el ataque definitivo a la resistencia intermedia de los 17,45 euros

Se recomienda mantener posiciones mientras no caiga de los 16,20 euros, y poner protección en caso de descender por debajo de 16,72 euros.

El valor muestra señales técnicas de consolidación y acumulación, con objetivos alcistas en los 18,13 y 18,78 euros si rompe resistencias.

A pesar de la caída del 38% en capitalización desde abril, la compañía mantiene sólidos resultados financieros y buenas previsiones.

Nvidia reforzó el optimismo en la IA tras cumplir expectativas, pero la alta inflación mantiene la incertidumbre monetaria de cara al primer discurso de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal (Fed) este viernes en Jackson Hole.

En cuanto al Ibex 35, que partirá desde los 20.067 puntos tras un cierre algo alejado de máximos intradía, tratará de recuperar los 20.100 puntos y consolidarlos. Examinando los valores que componen nuestro principal índice, destacamos el comportamiento de las acciones de Solaria.

Los recientes máximos del año alcanzados en la zona de los 25,85 euros durante el pasado mes de abril han provocado un duro ajuste correctivo para los títulos de Solaria. En todo este tiempo, y hasta los mínimos alcanzados durante este mes de agosto, el valor se ha dejado más del 38% de su capitalización bursátil.

Este recorte de precios tan drástico sorprende a propios y extraños si se analiza la excelente evolución financiera de la compañía. Lejos de justificar medidas tan severas, el balance del primer trimestre pulverizó las previsiones más optimistas al registrar una facturación de 120 millones de euros, un EBITDA de 113 millones y un beneficio neto situado en los 80 millones.

Es importante destacar las magníficas previsiones de su área de servicios a terceros e infraestructuras, un negocio que aporta una clara ventaja competitiva a la firma. Todo este escenario se apoya en un ratio de endeudamiento de 5 veces EBITDA, una cifra bastante prudente para un sector que requiere inversiones de capital tan elevadas.

El optimismo sobre Solaria y su mayor eficacia para convertir las ventas en margen ganancial responden al repunte energético derivado del conflicto en Irán. Estos números la consolidan como el segundo valor con mayor margen de revalorización de todo el Ibex 35 —un 36% estimado—, mientras el consenso aboga por conservar el valor en cartera.

Volviendo a las cuestiones analíticas, observamos que el duro proceso bajista desde la zona de los 25,85 euros hasta los mínimos en los 15,75 euros por acción nos deja resistencias importantes por el camino, las cuales deberemos tener en cuenta a la hora de tomar algún tipo de decisión sobre los títulos de Solaria.

En este sentido, se aprecia una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que ha perforado a la baja, una por una, el conjunto de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), mostrando síntomas de un importante deterioro técnico.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Tras la caída y para darnos cuenta del potencial desde el punto de vista técnico del valor, solamente tendremos que trazar los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci a toda esa caída. Esto nos deja una primera zona objetivo en torno a los 18,15 euros, que es el primero de los niveles de resistencia que nos ofrece esta figura técnica.

Durante las últimas semanas, los alcistas han tratado de rearmarse creando una zona de resistencia intermedia situada en los 17,45 euros por título, un nivel que el valor está tratando de superar.

En estos momentos, podemos afirmar que Solaria se encuentra en fase de consolidación de niveles tras un primer impulso alcista. Sin embargo, el aumento en el volumen de negociación durante estas últimas sesiones también nos hace pensar que podríamos estar ante una pequeña fase de acumulación de títulos, previa a romper al alza o superar la barrera de esos 17,45 euros.

Asimismo, en el corto plazo observamos unos niveles de sobrecompra algo elevados; los inversores podrían estar esperando a que se reduzcan para iniciar un ataque a resistencias.

Por tanto, en la medida en que Solaria no se aleje demasiado de esos 17,45 euros y no caiga por debajo de los 16,70 euros, poco a poco se elevan las probabilidades de que el valor pueda superar esta zona y alcanzar niveles sensiblemente superiores.

Así pues, si ya tenemos títulos de Solaria en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones a menos que el valor vuelva a caer por debajo de la zona de los 16,20 euros, punto en el que comenzaríamos a deshacer las posiciones tomadas. En ese caso, el sesgo de recuperación perdería fuerza y los bajistas volverían a ganar terreno.

Por el contrario, si lo que queremos es tomar posiciones compradoras —esperando sobre todo que el próximo lunes vuelva el volumen de contratación tras el parón estival y las acciones de Solaria puedan superar la resistencia de los 17,45 euros de forma holgada—, esperaremos a que el valor rompa esta zona crítica con el filtro de dos sesiones diarias consecutivas o una semanal.

Esto nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo en los 18,13 euros y un segundo objetivo en la siguiente resistencia intermedia, situada en los 18,78 euros por acción. Se trata, por tanto, de un potencial bastante interesante desde el punto de vista técnico.

En cualquier caso, y dadas las turbulencias a las que nos tiene acostumbrados el mercado de renta variable a nivel mundial, deberíamos establecer una orden de protección por debajo de los mínimos de esta semana; es decir, en caso de que Solaria caiga por debajo de los 16,72 euros en base cierres.